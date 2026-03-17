మంగళవారం, 17 మార్చి 2026
Written By సిహెచ్
Last Modified: మంగళవారం, 17 మార్చి 2026 (21:27 IST)

వేసవిలో పెరుగు, మజ్జిగ: ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

Curd health benefits
కర్టెసీ: జెమినీ ఏఐ ఫోటో
వేసవి కాలంలో పెరుగు, మజ్జిగ తీసుకుంటుంటే శరీరానికి చలవచేస్తుందని చెబుతారు పోషకాహార నిపుణులు. పాల పదార్థమైన పెరుగుతోనే చాలామంది అన్నం తింటుంటారు. ఉదయాన్నే పెరుగులో ఉల్లిపాయ లేదా మిరపకాయ నంజుకుని తినేస్తారు. పెరుగుతో శరీరానికి కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.
 
1. కొద్దిగా జీల‌క‌ర్ర ‌ను తీసుకుని పొడి చేసి దాన్ని ఓ కప్పు పెరుగులో క‌లుపుకుని తింటే త్వ‌ర‌గా బ‌రువు త‌గ్గుతారు.
 
2. కొద్దిగా న‌ల్ల ఉప్పును తీసుకుని బాగా పొడి చేయాలి. దాన్ని ఓ క‌ప్పు పెరుగులో క‌లుపుకుని తాగాలి. దీంతో జీర్ణ సంబంధ స‌మ‌స్య‌లు దూర‌మ‌వుతాయి. ప్ర‌ధానంగా గ్యాస్‌, అసిడిటీ వంటివి త‌గ్గుతాయి.
 
3. కొద్దిగా పెరుగులో చ‌క్కెర క‌లుపుకుని తినాలి. దీంతో శ‌రీరానికి వెంట‌నే శ‌క్తి అందుతుంది. మూత్రాశ‌య సంబంధ స‌మ‌స్య‌లు కూడా పోతాయి.
 
4. కొంత వాము తీసుకుని ఓ క‌ప్పు పెరుగులో క‌లిపి తినాలి. దీనివ‌ల్ల నోటిపూత, దంతాల నొప్పి, ఇత‌ర దంత సంబంధ స‌మ‌స్య‌లు పోతాయి.
 
5. ఓ క‌ప్పు పెరుగులో కొంత న‌ల్లమిరియాల పొడిని క‌లిపి తినాలి. దీనివ‌ల్ల మ‌ల‌బ‌ద్ద‌కం దూర‌మ‌వుతుంది. తిన్న ఆహారం సరిగ్గా జీర్ణ‌మ‌వుతుంది.
 
6. పెరుగులో కొన్ని ఓట్స్ క‌లిపి తినాలి. ఇలా చేయ‌డం వ‌ల్ల మంచి ప్రోబ‌యోటిక్స్‌, ప్రోటీన్లు ల‌భిస్తాయి. ఇవి కండ‌రాల పుష్టికి దోహ‌దం చేస్తాయి.
 
7. పెరుగులో వివిధ ర‌కాల పండ్ల‌ను క‌లిపి తింటే శ‌రీర రోగనిరోధ‌క వ్య‌వ‌స్థ ప‌టిష్ట‌మ‌వుతుంది. ప‌లు ర‌కాల ఇన్‌ఫెక్ష‌న్లు, వ్యాధులు రాకుండా చూసుకోవ‌చ్చు.
 
8. పెరుగులో కొంత ప‌సుపు, కొంత అల్లం క‌లిపి తినాలి. దీనివ‌ల్ల ఫోలిక్ యాసిడ్ శ‌ర‌రీంలోకి చేరుతుంది. ఇది చిన్నారుల‌కు, గ‌ర్భిణీ మ‌హిళ‌ల‌కు ఎంత‌గానో మేలు చేస్తుంది.
 
9. పెరుగులో ఆరెంజ్ జ్యూస్ క‌లిపి తింటే శ‌రీరానికి త‌గినంత విట‌మిన్ సి ల‌భిస్తుంది. ఇది కీళ్లనొప్పుల‌ను త‌గ్గిస్తుంది. వృద్ధాప్య ఛాయ‌ల‌ను దూరం చేస్తుంది.
 
10. పెరుగులో తేనె క‌లిపి తీసుకుంటే క‌డుపులో ఉన్న అల్స‌ర్లు తగ్గుతాయి. ఈ మిశ్ర‌మం యాంటీబయోటిక్‌గా ప‌నిచేస్తుంది. దీనివ‌ల్ల శ‌రీరంలో ఉన్న ఇన్‌ఫెక్షన్లు వెంట‌నే త‌గ్గుతాయి.

గన్‌తో రీల్స్ చేయబోయాడు.. బుల్లెట్ గుండెల్లో దిగింది.... అంతే...

గన్‌తో రీల్స్ చేయబోయాడు.. బుల్లెట్ గుండెల్లో దిగింది.... అంతే...కొందరు యువతీ యువకులు రీల్స్ వ్యామోహంలో పడి ప్రాణాలు కోల్పోతున్నాడు. తాజాగా ఓ వ్యక్తి గన్‌తో రీల్స్ చేశాడు.. చివరకు ఆ గన్‌లోని బుల్లెట్‌కు ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఈ విషాదకర ఘటన తూర్పు ఢిల్లీలో జరిగింది. మృతుడుని పవన్‌గా గుర్తించారు.

ముంబైలో ఓ ముద్దు.. లిఫ్టులో 36 ఏళ్ల మహిళ ఓ వ్యక్తికి ముద్దెట్టింది.. వీడియో వైరల్

ముంబైలో ఓ ముద్దు.. లిఫ్టులో 36 ఏళ్ల మహిళ ఓ వ్యక్తికి ముద్దెట్టింది.. వీడియో వైరల్ముంబైలో ఓ ముద్దు సంచలనానికి దారి తీసింది. ఈ సంఘటన జరిగి మూడు మాసాలైంది. కానీ ప్రస్తుతం ఆ వీడియో కాస్త వైరల్ అయ్యింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. 2026 జనవరిలో, 36 ఏళ్ల మహిళ తన నివాస భవనంలోని లిఫ్ట్‌లోకి ప్రవేశించినప్పుడు ఈ సంఘటన జరిగింది. ఆమె ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో, ఒక అపరిచిత వ్యక్తి కూడా లిఫ్ట్‌లోకి అడుగుపెట్టాడు. లిఫ్ట్‌లో అమర్చిన సీసీటీవీ కెమెరాలో వారి సంభాషణ మొత్తం రికార్డ్ అవుతోందన్న విషయం తెలియకుండానే, వారిద్దరూ ఒకరినొకరు గుర్తుపట్టినట్లుగా కనిపించి, లిఫ్ట్ లోపల ఏకాంతంగా గడిపారు. దాదాపు మూడు నెలల పాటు, ఈ సంఘటన గురించి ఆ మహిళకు తెలియకుండా ఉంది.

హైదరాబాదులో 800 కిలోల కుళ్లిన చికెన్ సీజ్, ఎలాంటి దమ్ బిర్యానీ పెడుతున్నార్రా అయ్యా

హైదరాబాదులో 800 కిలోల కుళ్లిన చికెన్ సీజ్, ఎలాంటి దమ్ బిర్యానీ పెడుతున్నార్రా అయ్యాహైదరాబాద్ అనగానే హైదరాబాద్ దమ్ బిర్యానీ గుర్తుకు వస్తుంది. పని మీద హైదరాబాద్ నగరం వెళ్లినవారు రెస్టారెంట్లలో లొట్టలేసుకుంటూ ఈ దమ్ బిర్యానీని తినకుండా వుండరు. ఇప్పుడు అలాంటి బిర్యానీలో కుళ్లిన చికెన్ ముక్కలు వేసి తయారుచేస్తున్నారా అనే సందేహాలు తలెత్తుతున్నాయి. దీనికి కారణం... తాజాగా జిహెచ్ఎంసి, టాస్క్ ఫోర్స్ సిబ్బంది తనిఖీల్లో 800 కిలోల కుళ్లిన చికెన్ లభ్యం కావడమే. సికిందరాబాదులోని పార్సీగుట్టలోని చికెన్ సెంటర్లో తనిఖీలు నిర్వహించగా ఆ షాపులో ఏకంగా 800 కిలోల చికెన్ కుళ్లిన స్థితిలో కనబడింది. ఈ చికెన్‌ను వైన్ షాపులు, రెస్టారెంట్లకు షాపు యజమాని అమ్ముతున్నట్లు తేలింది.

టీవీకే నేత నోటిదూల.. రజనీకాంత్ ఫ్యాన్స్ విజయ్‌కి ఓటేస్తారా?

టీవీకే నేత నోటిదూల.. రజనీకాంత్ ఫ్యాన్స్ విజయ్‌కి ఓటేస్తారా?కోలీవుడ్ స్టార్ విజయ్ తాను నిజంగానే రాజకీయాల్లో ఒక అనుభవం లేని వ్యక్తిని అని నిరూపించుకుంటున్నారు. విజయ్ బాలనటుడిగా తన ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించి, అంచెలంచెలుగా ఎదిగి అగ్రశ్రేణి సినీ హీరోగా మారారు. ఆ తర్వాత, రాజకీయాల పట్ల ఆసక్తి పెరగడంతో ఆయన రాజకీయ ప్రవేశాన్ని ప్రకటించారు. విజయ్ టీవీకే (తమిళగ వెట్రి కళగం) పార్టీని స్థాపించారు. ఈ పార్టీ ఏప్రిల్ 2026లో తమిళనాడు రాజకీయాల్లో అధికారికంగా అడుగుపెట్టనుంది. ఇప్పటికే, కరూర్ తొక్కిసలాట ఘటన, తన భార్య సంగీతతో విడాకుల వ్యవహారం, నటి త్రిషతో వివాహేతర సంబంధం ఉన్నట్లు వచ్చిన ఆరోపణలు విజయ్‌ను వెంటాడుతున్నాయి.

విశాఖ గంగవరంలో సైకో, పోలీసు జీపు వేసుకుని రోడ్డుపై వీరంగం, చెరువులో దూకి... video

విశాఖ గంగవరంలో సైకో, పోలీసు జీపు వేసుకుని రోడ్డుపై వీరంగం, చెరువులో దూకి... videoమానసికంగా తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నవారు విచిత్రంగా ప్రవర్తిస్తుంటారు. ఇలాంటివారిని సైకోలు అంటుంటారు. విశాఖపట్టణంలో ఇలా వింతగా ప్రవర్తించే ఓ వ్యక్తి పోలీసు పెట్రోల్ వాహనాన్ని దొంగిలించి కారు, ఆటోలను ఢీకొట్టాడు. అతడు నడుపుతున్న జీపును పోలీసులు వెంబడిస్తుండటంతో వాహనాన్ని వదిలేసి చెరువులో దూకేసాడు. దీనితో అతడిని బైటకు తీసుకుని వచ్చేందుకు దాదాపు 3 గంటల పాటు అగ్నిమాపక దళం మరియు పోలీసులు శ్రమించి అతడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

పవర్ స్టార్ హీరో అనగానే కథ కూడా వినలేదు : రాశీఖన్నా

పవర్ స్టార్ హీరో అనగానే కథ కూడా వినలేదు : రాశీఖన్నాపవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ హీరో అనగానే 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' కథ కూడా వినలేదని ఆ చిత్రంలో నటించిన ఇద్దరు హీరోయిన్లలో ఒకరైన రాశీఖన్నా అన్నారు. పవన్ - రాశీఖన్నా - శ్రీలీలలు జంటగా హరీష్ శంకర్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' చిత్రం ఈ నెల 19వ తేదీన విడుదలకానుంది. ఈ చిత్ర ప్రమోషన్ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా రాశీఖన్నా మీడియాతో మాట్లాడారు.

సెలెబ్రిటీల జీవితాల్లో ఏం జరుగుతుందో తొంగి చూసే సంస్కృతి పెరిగిపోతోంది : నటి ఖుష్బూ

సెలెబ్రిటీల జీవితాల్లో ఏం జరుగుతుందో తొంగి చూసే సంస్కృతి పెరిగిపోతోంది : నటి ఖుష్బూఇటీవలి కాలంలో సెలెబ్రిటీల జీవితాల్లో ఏం జరుగుతుందో తొంగి చూసే వ్యక్తులు, అలాంటి సంస్కృతి పెరిగిపోతోందని సినీ నటి, బీజేపీ మహిళా నేత ఖుష్బూ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. గత కొంతకాలంగా కోలీవుడ్ హీరో విజయ్, హీరోయిన్ త్రిషల వ్యక్తిగత జీవితంపై సోషల్ మీడియాలో విస్తృత ప్రచారం సాగుతోంది. దీనిపై ఖుష్బూ స్పందించారు.

ఉగాది పురస్కారాల్లో మూడు అవార్డ్ లు గెల్చుకున్న ది గర్ల్ ఫ్రెండ్ సినిమా

ఉగాది పురస్కారాల్లో మూడు అవార్డ్ లు గెల్చుకున్న ది గర్ల్ ఫ్రెండ్ సినిమారశ్మిక మందన్న నటించిన ది గర్ల్ ఫ్రెండ్ సినిమా వరుసగా అవార్డ్స్ సొంతం చేసుకుంటోంది. ఇటీవలే ఈ సినిమాకు ఉత్తమ నటిగా రశ్మిక గద్దర్ అవార్డ్ సొంతం చేసుకుంది. ఇక తాజాగా శ్రీ కళాసుధ తెలుగు అసోసియేషన్ ఉగాది పురస్కారాల్లో ఈ సినిమాకు మూడు అవార్డ్స్ దక్కాయి. చెన్నైలో జరిగిన శ్రీ కళాసుధ తెలుగు అసోసియేషన్ 28వ ఉగాది పురస్కారాల్లో ఉత్తమ నటిగా రశ్మిక, ఉత్తమ విలన్ గా దీక్షిత్ శెట్టికి అవార్డ్స్ దక్కాయి.

హ్యాపీ రాజ్ నుంచి జివి ప్రకాష్ కుమార్, శ్రీ గౌరీ ప్రియ పై అద్దిరా లెక్క సాంగ్ రిలీజ్

హ్యాపీ రాజ్ నుంచి జివి ప్రకాష్ కుమార్, శ్రీ గౌరీ ప్రియ పై అద్దిరా లెక్క సాంగ్ రిలీజ్స్టార్ కంపోజర్-హీరో జివి ప్రకాష్ కుమార్ అప్ కమింగ్ మూవీ 'హ్యాపీ రాజ్'. హీరో- డైరెక్టర్ ప్రదీప్ రంగనాథన్ వద్ద సహాయ దర్శకుడిగా పని చేసిన మరియా రాజా ఎలాంచెజియన్ ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించారు. బియాండ్ పిక్చర్స్ బ్యానర్ పై జైవర్ద నిర్మించారు. మ్యాడ్ ఫేం శ్రీ గౌరీ ప్రియ హీరోయిన్ గా నటిచింది. మైత్రి మూవీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఎల్ఎల్పీ ద్వారా మార్చి 27న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ సినిమా గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కానుంది. ఈ చిత్రం ఇప్పటికే పాజిటివ్ బజ్‌ను సృష్టిస్తోంది, ఇటివల విడుదలైన పోస్టర్ కి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది.

'కేడీ: ది డెవిల్' మూవీలోని పాటను తొలగించండి : కేంద్రం ఆదేశం

'కేడీ: ది డెవిల్' మూవీలోని పాటను తొలగించండి : కేంద్రం ఆదేశంధృవ్ సర్జా హీరోగా నటించిన కన్నడ చిత్రం కేడీ ది డెవిల్. ఈ మూవీలో బాలీవుడ్ నటి నోరాహి ఫతేహి, సంజయ్ దత్‌లు కీలక పాత్రను పోషించారు. వీరిద్దరిపై ఓ స్పెషల్ సాంగ్‌ను కూడా చిత్రీకరించారు. ఇప్పటికే చిత్రం షూటింగ్ పూర్తి చేసుకుని విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ చిత్రంలోని 'సర్కే చునర్ తేరీ సర్కే' అంటూ సాగే లిరికల్ పాటను తాజాగా రిలీజ్ చేశారు. ఈ పాటలోని సాహిత్యం, నృత్యాలు అసభ్యంగా, అశ్లీలంగా ఉన్నాయంటూ నలు వైపుల నుంచి తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు వచ్చాయి. ప్రధానంగా సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ట్రోల్‌కు గురైంది.
