సీజనల్ వ్యాధులను దరిచేరకుండా చేసే సూప్స్, ఏంటవి?
ఈ కాలంలో సీజనల్ వ్యాధులలో జలుబు, దగ్గు వెంటనే పట్టుకుంటాయి. వీటిని ఎదుర్కోవడమే కాకుండా శరీరానికి బలాన్నిచ్చి, రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచే సూప్లను గురించి తెలుసుకుందాం.
జలుబు, ఇన్ఫెక్షన్, రోగనిరోధక శక్తి బలహీనతను నివారించడంలో ఈ సూప్లు సహాయపడతాయి.
క్యారెట్ కొత్తిమీర సూప్ - క్యారెట్లు విటమిన్ ఎ యొక్క మంచి మూలం, ఇది రోగనిరోధక శక్తిని బలపరుస్తుంది. కొత్తిమీర దీనికి తాజా రుచిని ఇస్తుంది.
పప్పు కూరగాయల సూప్ - పప్పుధాన్యాలలో ప్రోటీన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. కూరగాయలతో కలిపిన ఈ సూప్ రోజంతా మీకు శక్తిని ఇస్తుంది.
మొక్కజొన్న అల్లం సూప్ - మొక్కజొన్న కార్బోహైడ్రేట్లకు మంచి మూలం, అల్లం దానికి యాంటీ బాక్టీరియల్ లక్షణాలను జోడిస్తుంది.
నిమ్మకాయ లవంగ సూప్ - నిమ్మకాయ, లవంగాలతో తయారు చేయబడిన ఈ సూప్లో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉంటాయి.
పాలకూర నిమ్మకాయ సూప్ - విటమిన్ సి సమృద్ధిగా ఉండే ఈ సూప్ రోగనిరోధక శక్తిని బలపరుస్తుంది.
స్పైసీ టమాటో సూప్ - టమోటాలు, నల్ల మిరియాలు, జీలకర్ర మిశ్రమం, ఈ సూప్ చలి కాలంలో మేలు చేస్తుంది.
గమనిక: ఈ సమాచారం అవగాహన కోసం ఇవ్వబడింది. పూర్తి సమాచారం కోసం నిపుణులను సంప్రదించాలి.