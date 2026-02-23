సోమవారం, 23 ఫిబ్రవరి 2026
సిహెచ్
సోమవారం, 23 ఫిబ్రవరి 2026 (22:34 IST)

ఎండుద్రాక్షలు తింటే 7 అద్భుత ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

కర్టెసీ: జెమినీ ఏఐ ఫోటో
ఎండుద్రాక్ష లేదా కిస్ మిస్. ఇవి తింటుంటే రక్తపోటు, రక్తంలో చక్కెరను తగ్గించడం ద్వారా గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతాయి. ఎండుద్రాక్షలోని ఫైబర్ చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గిస్తుంది, ఇది మీ గుండెపై ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది. ఎండుద్రాక్ష తింటే కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.
 
ఐరన్ పుష్కలంగా ఉండే ఎండుద్రాక్ష మహిళలకు ఎంతో మేలు చేస్తుంది.
ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉండే ఎండుద్రాక్ష మలబద్ధకం, జీర్ణ సమస్యలకు కూడా ఒక ఔషధం.
ఎండుద్రాక్ష ఫ్రీ రాడికల్స్ నుండి రక్షించడం ద్వారా క్యాన్సర్ కణాల పెరుగుదలను నిరోధిస్తుంది.
ఎండుద్రాక్షలో విటమిన్ ఎ, బీటా కెరోటిన్, ఎ-కెరోటినాయిడ్స్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు కంటి కండరాలు బలహీనపడకుండా కాపాడతాయి.
ఎండుద్రాక్షలో సహజ చక్కెర పుష్కలంగా ఉంటాయి, ఇది శరీరంలో శక్తిని పెంచుతుంది.
ఎండు ద్రాక్ష తినడం వల్ల మంచి నిద్ర వస్తుంది.
మెదడుకు మేలు చేసే బోరాన్ ఉన్నందున మెదడుకు పదును పెడుతుంది.

పవన్ కల్యాణ్‌ను ఫాలో చేస్తున్న టీవీకే విజయ్.. సక్సెస్ అవుతారా?

పవన్ కల్యాణ్‌ను ఫాలో చేస్తున్న టీవీకే విజయ్.. సక్సెస్ అవుతారా?ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్‌ను టీవీకే నాయకుడు విజయ్ ఫాలో అవుతున్నారనే చెప్పాలి. సోమవారం వెల్లూరులో పర్యటించిన విజయ్ కామెంట్లను బట్టి చూస్తే.. పవన్ బాటలో విజయ్ నడుస్తున్నారనే చెప్పాలి. తమిళనాడులో డీఎంకే తనను ఎలా ఆపడానికి ప్రయత్నిస్తోందో మాట్లాడారు. తాను ప్రజలను చేరుకుంటాననే భయంతో తన సమావేశాలకు అనుమతి ఇవ్వలేదని డీఎంకే ప్రభుత్వం, స్టాలిన్‌ను విజయ్ ఆరోపించారు.

Rapido driver, వీపు గోకుతున్నట్లు నటిస్తూ మహిళను అసభ్యంగా తాకాడు, వీడియో షేర్

Rapido driver, వీపు గోకుతున్నట్లు నటిస్తూ మహిళను అసభ్యంగా తాకాడు, వీడియో షేర్ర్యాపిడో డ్రైవర్ తన పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడంటూ అసోంకి చెందిన మహిళా ప్రయాణికురాలు తన ఇన్‌స్టాగ్రాం పేజీలో వీడియో షేర్ చేసింది. ర్యాపిడో డ్రైవర్ తన ప్రయాణిస్తున్నంతసేపు అతడి వీపు గోక్కుంటున్న సాకుతో తనను అసభ్యంగా తాకాడని దాని తాలూకు వీడియోను షేర్ చేసింది. ప్రయాణిస్తున్నంతసేపు తనను వ్యక్తిగత ప్రశ్నలతో వేధింపులకు గురిచేసాడనీ పేర్కొంది. ప్రయాణికురాలి వీడియోను చూసిన నెటిజన్లు ర్యాపిడో డ్రైవర్ అసభ్య ప్రవర్తనపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ వీడియో కాస్తా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో ర్యాపిడో సంస్థ వెంటనే సదరు రైడర్‌ను సస్పెండ్ చేసింది. బాధితురాలికి క్షమాపణలు చెప్పింది.

ఇన్‌స్టాగ్రామ్ లవ్.. మత్తుమందిచ్చి ప్రియుడు, స్నేహితుడు అత్యాచారం.. ఎక్కడ?

ఇన్‌స్టాగ్రామ్ లవ్.. మత్తుమందిచ్చి ప్రియుడు, స్నేహితుడు అత్యాచారం.. ఎక్కడ?బెంగళూరులో ఓ యువతిపై ఆమె ప్రియుడు, అతని స్నేహితుడు మత్తుమందు ఇచ్చి అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. వివరాల్లోకి వెళితే.. తమిళనాడుకు చెందిన బాధితురాలు బెంగళూరులోని ఓ కాలేజీలో జర్నలిజం చేస్తోంది. ఆమె గత ఐదు నెలలుగా ఒక మహిళా స్నేహితురాలితో కలిసి పీజీ హాస్టల్‌లో ఉంటోంది. బెంగళూరు నివాసి అయిన డిక్సన్ సాండ్రాగా గుర్తించబడిన మొదటి నిందితుడు జనవరి 2026లో ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ద్వారా బాధితురాలిని సంప్రదించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

తిరుమల భక్తురాలికి పాము కాటు, ఫేక్ న్యూస్‌కి ఫ్యాక్ట్ చెక్

తిరుమల భక్తురాలికి పాము కాటు, ఫేక్ న్యూస్‌కి ఫ్యాక్ట్ చెక్ప్రజల్లోకి ఫేక్ న్యూస్‌ను ఇటీవలి కాలంలో ఎక్కువగా ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వెల్లడిస్తోంది. వాస్తవాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం కూడా చేయకుండా ప్రభుత్వం పైన బురద చల్లే వార్తలను సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తుంది. ఆదివారం నాడు తిరుమల క్యూలైన్లో భక్తురాలు పాము కాటుకు గురి అయినట్లు కొందరు చేస్తున్న ప్రచారంలో నిజం లేదని ఫ్యాక్ట్ చెక్ ద్వారా తెలియజేసింది. సోషల్ మీడియా ద్వారా దీనిపై స్పష్టత ఇచ్చింది.

సోషల్ మీడియాకు దూరంగా పాఠశాల విద్యార్థులు.. నిషేధించే చట్టం.. ఏపీ సర్కారు

సోషల్ మీడియాకు దూరంగా పాఠశాల విద్యార్థులు.. నిషేధించే చట్టం.. ఏపీ సర్కారువిద్యార్థులను సోషల్ మీడియాకు దూరంగా వుంచేలా ఏపీ సర్కారు రంగం సిద్ధం చేస్తోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పాఠశాల విద్యార్థులు సోషల్ మీడియాను ఉపయోగించకుండా నిషేధించే చట్టాన్ని తీసుకురావడాన్ని పరిశీలిస్తోంది. హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత సోమవారం రాష్ట్ర శాసనసభలో ఈ విషయం చెప్పారు. సోషల్ మీడియాలో తప్పుడు ప్రచారాన్ని నియంత్రించడంపై చర్చ సందర్భంగా, సోషల్ మీడియాను నియంత్రించడానికి, తప్పుడు ప్రచారాన్ని ఎదుర్కోవడానికి చర్యలు సూచించడానికి ఒక క్యాబినెట్ సబ్-కమిటీని ఏర్పాటు చేసినట్లు ఆమె చెప్పారు.

MAA Dairy: మూవీ ఆర్టిస్టుల అసోసియేషన్ డైరీ ఆవిష్కరించిన భట్టి విక్రమార్క మల్లు

MAA Dairy: మూవీ ఆర్టిస్టుల అసోసియేషన్ డైరీ ఆవిష్కరించిన భట్టి విక్రమార్క మల్లు‘మా’ (మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ )నూతన డైరీని తెలంగాణ డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టి విక్రమార్క చేతుల మీదుగా 'మా ' అధ్యక్షుడు విష్ణు మంచు రిలీజ్ చేయించారు. మా సభ్యుల కోసం చేపడుతున్న ఆరోగ్య అవగాహన కార్యక్రమాలు, హెల్త్ చెకప్ లు, సభ్యుల సంక్షేమం కోసం మా కార్యవర్గం చేపడుతున్న కార్యక్రమాలు అభినందనీయమని డిప్యూటీ సీఎం ఈ సందర్భంగా తెలిపారు.

Rajiv Kanakala: డాటర్ ఆఫ్ ప్రసాద్ రావు సిరీస్ ప్రతీ తండ్రికి కనెక్ట్ అవుతుంది : కె.వి. శ్రీరామ్

Rajiv Kanakala: డాటర్ ఆఫ్ ప్రసాద్ రావు సిరీస్ ప్రతీ తండ్రికి కనెక్ట్ అవుతుంది : కె.వి. శ్రీరామ్రాజీవ్ కనకాల, ఉదయభాను, వసంతిక, శ్రీరామ్ వెంకట్ ప్రధాన పాత్రల్లో తెరకెక్కిన వెబ్ సిరీస్ ‘డాటర్ ఆఫ్ ప్రసాద్ రావు’. ‘రెక్కీ’, ‘విరాటపాలెం’ తరువాత సౌత్ ఇండియా స్క్రీన్స్ బ్యానర్ మీద కె.వి. శ్రీరామ్ నిర్మించిన ఈ సిరీస్‌కి కృష్ణ పోలూరు దర్శకత్వం వహించారు. ఈ వెబ్ సిరీస్‌ని ఫిబ్రవరి 27 నుంచి జీ5లో స్ట్రీమింగ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ క్రమంలో ఈ సిరీస్‌లోని రెండు ఎపిసోడ్స్‌ని మీడియాకి ప్రత్యేకంగా ప్రదర్శించారు.

Mrinal: డెకాయిట్‌ కథ డేంజర్‌, అయినా ఫస్ట్ సింగిల్ రుబరూ లో శేష్, మృణాల్ కెమిస్ట్రీ హైలైట్

Mrinal: డెకాయిట్‌ కథ డేంజర్‌, అయినా ఫస్ట్ సింగిల్ రుబరూ లో శేష్, మృణాల్ కెమిస్ట్రీ హైలైట్'డెకాయిట్‌' ఫస్ట్ సింగిల్ రుబరూ ఫిబ్రవరి 27న విడుదల అవుతుందని మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. సాంగ్ పోస్టర్ లో శేష్ ప్రశాంతమైన కానీ ఇంటెన్స్ లుక్‌లో ఉండగా, మృణాల్ సున్నితమైన నవ్వుతో కనిపిస్తోంది. ఈ పోస్టర్ చూస్తే సినిమా లోని యాక్షన్ నేపథ్యానికి సమాంతరంగా ఓ టెండర్ రొమాంటిక్ ట్రాక్ నడుస్తుందనే అర్ధమౌతుంది.

Netflixలో సైకాలజికల్ డ్రామా Accused ట్రైలర్‌ విడుదల

Netflixలో సైకాలజికల్ డ్రామా Accused ట్రైలర్‌ విడుదలNetflix తన కొత్త సైకాలజికల్ డ్రామా చిత్రం Accused ట్రైలర్‌ను విడుదల చేసింది. ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం Anubhuti Kashyap వహించగా, నిర్మాణం Dharma Productions చేసింది. Konkona Sensharma, Pratibha Ranta ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. ఫిబ్రవరి 27న విడుదల కానున్న ఈ చిత్రం, నిశ్చయాలు కూలిపోతే మరియు పర్సెప్షన్ నిజాన్ని మలచడం ప్రారంభిస్తే ఏమి జరుగుతుందో అన్వేషిస్తుంది.

Harish Shankar: ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ చిత్రం నో రాజకీయాలు ఓన్లీ ఎంటర్ టైన్ మెంట్

Harish Shankar: ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ చిత్రం నో రాజకీయాలు ఓన్లీ ఎంటర్ టైన్ మెంట్పవర్‌స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ కథానాయకుడిగా హరీశ్ శంకర్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన చిత్రం ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’. 2026 మార్చి 26న థియేటర్లలో అడుగుపెట్టనున్న ఈ చిత్రంపై అంచనాలు తారాస్థాయిలో ఉన్నాయి. దేవి శ్రీ ప్రసాద్ సంగీతం అందిస్తున్న ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ నుంచి ఇప్పటికే విడుదలైన తొలి గీతం ‘దేఖ్‌లేంగే సాలా’ విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. వింటేజ్ పవర్‌స్టార్ ను ఆవిష్కరించిన ఈ పాట చార్ట్ బస్టర్ గా నిలిచింది. తాజాగా ఆరా ఉస్తాద్ పాట విడుదలైతే అనూహ్య స్పందన వచ్చింది.
