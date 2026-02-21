శనివారం, 21 ఫిబ్రవరి 2026
బొప్పాయి పండు తింటే 7 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

ఔషధ గుణాలను కలిగి వున్న బొప్పాయిలో ఆపిల్, జామ, అరటి, అనాస లాంటి పండ్లలో కంటే కెరోటిన్ అనే పదార్థం అధికంగా ఉంటుంది. అంతేగాకుండా, మానవ శరీరానికి కావలసిన ఎన్నో పోషకత్వాలూ దీంట్లో ఎక్కువగా ఉంటాయి. వీటిని తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.
 
బాగా పండిన బొప్పాయిలో కెరోటిన్ చాలా ఎక్కువ మోతాదులో లభిస్తుంది కాబట్టే, వైద్యులు దీనిని ఆరోగ్య ఫలాల జాబితాలోకి చేర్చారు.
బొప్పాయి తింటుంటే జీర్ణవ్యవస్థకు ఎంతో మేలు జరుగుతుంది.
చక్కెర శాతం తక్కువ ఉండటం వల్ల చక్కెర వ్యాధిగ్రస్తులకు మంచి ఎంపిక.
బొప్పాయి పండు తింటే స్థూలకాయం తగ్గిపోవడమే కాకుండా, షుగర్ కంట్రోల్‌లో ఉంటుంది.
బొప్పాయిలోని లైకోపీన్ క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని తగ్గించగలదని పరిశోధనలు సూచిస్తున్నాయి
ఆహారంలో బొప్పాయిని ఎక్కువగా చేర్చుకోవడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యాన్ని పెంచుతుంది
బొప్పాయి తింటుంటే చర్మం మరింత కాంతివంతంగా, యవ్వనంగా కనిపించడంలో సహాయపడుతుంది.
 

నేను ఆ తప్పులు చేసా, ALS వ్యాధితో మరణిస్తున్నా, కుమార్తెలకు హాలీవుడ్ నటుడు ఎరిక్ కన్నీటి లేఖ

నేను ఆ తప్పులు చేసా, ALS వ్యాధితో మరణిస్తున్నా, కుమార్తెలకు హాలీవుడ్ నటుడు ఎరిక్ కన్నీటి లేఖహాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో ఎరిక్ డేన్ నటుడికి తనకంటూ ఓ ప్రత్యేక స్థానం వుంది. అతడి నటనకు ఎందరో ఫ్యాన్స్ ఫిదా అవుతారు. అలాంటి హీరోకి అరుదైన వ్యాధి సోకింది. వెండితెరపై వెలుగులు చిమ్మిన అతడు ఒక్కసారిగా వీల్ చైర్ కి పరిమితమైపోయాడు. ఇక తను బ్రతుకను, కొన్ని రోజుల్లో మరణిస్తానని తెలియడంతో తన కుమార్తెలకు ఆఖరి వీడియోను, సందేశాన్ని పంపాడు. లెటర్స్ టు మై డాటర్స్ అంటూ అతడు షేర్ చేసిన వీడియోలో... పిల్లలూ, మీకు నేను పరిపూర్ణమైన తండ్రిని కాకపోవచ్చు. కానీ నా తప్పుల నుండి నేను పాఠాలు నేర్చుకున్నాను.

రూ.20 నుంచి రూ.40కి పెరిగిన మద్యం ధరలు.. ఎక్కడంటే..?

రూ.20 నుంచి రూ.40కి పెరిగిన మద్యం ధరలు.. ఎక్కడంటే..?పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల్లో రిటైల్‌లో మద్యం దాని బ్రాండ్‌ను బట్టి బాటిల్‌కు గరిష్ట రిటైల్ ధర ఎమ్మార్పీ కంటే రూ.20 నుండి రూ.40 ఎక్కువ ధరలకు అమ్ముతున్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా గ్రామాల్లో పుట్టగొడుగుల్లా పుట్టుకొస్తున్న బెల్ట్ షాపులలో ఈ విక్రయం తెలుస్తోంది. తమ పెట్టుబడిపై తగినంత రాబడి లభించడం లేదని మద్యం దుకాణాల యజమానులు నిరసన వ్యక్తం చేసిన నేపథ్యంలో, ఏపీ ప్రభుత్వం బాటిల్ ధరను రూ.10 పెంచుతూ ఒక జీవో జారీ చేసింది. అయినప్పటికీ, దుకాణ యజమానులు తమ రాబడి తక్కువగా ఉందని ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు.

స్కూలు పిల్లల్ని ఎక్కించేందుకు ఆటో డ్రైవర్ దిగాడు, పిల్లాడు యాక్సలరేటర్ తొక్కాడు, వామ్మో... వీడియో

స్కూలు పిల్లల్ని ఎక్కించేందుకు ఆటో డ్రైవర్ దిగాడు, పిల్లాడు యాక్సలరేటర్ తొక్కాడు, వామ్మో... వీడియోఎల్కేజీ, యూకేజీ, రెండుమూడు తరగతుల పిల్లలను ఆటోలో ఎక్కించేటప్పుడు జాగ్రత్తగా లేకపోతే ప్రమాదాలు జరుగుతాయి. ఇలాంటి అనుకోని ఘటనకు సంబంధించి వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ ఘటన ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జరిగింది. యూపీలోని మైనపురిలో ఆటో రిక్షాలో స్కూలు పిల్లల్ని ఎక్కించేందుకు ఆటోను రన్నింగులోనే వుంచి డ్రైవర్ కిందకు దిగాడు. ఇంతలో ఓ పిల్లవాడి తల్లి పిల్లవాడిని ఆటోలో ఎక్కించింది. డ్రైవర్ బ్యాగు సర్ది ఆటో లోపలికి వచ్చేలోపుగానే పిల్లవాడు పొరబాటున ఆటో యాక్సెలరేటర్ పైన కాలు వేసి తొక్కాడు. అంతే... ఆటో రయ్యమంటూ పరుగులు తీసింది.

ప్యూర్ ఎనర్జీకి చారిత్రాత్మక న్యాయ విజయం

ప్యూర్ ఎనర్జీకి చారిత్రాత్మక న్యాయ విజయంజనవరి 29, 2026న, సంగారెడ్డిలోని III అదనపు జిల్లా, సెషన్స్ జడ్జి కోర్టు, ప్యూర్ ఎనర్జీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వర్సెస్ ఎం. ప్రభాకర్ ఆదిత్య(O.S. నం. 78 ఆఫ్ 2024) కేసులో కీలక తీర్పును వెలువరించింది. సోషల్ మీడియా ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్లు చేసే డిజిటల్ దోపిడీ, దురుద్దేశపూరిత తప్పుడు ప్రచారాలకు వ్యతిరేకంగా, ఎదుగుతున్న స్టార్టప్ బ్రాండ్‌లకు నిర్ణయాత్మక విజయాన్ని అందిస్తూ, ప్యూర్ ఎనర్జీకి అనుకూలంగా రూ. 50,00,000 (రూ. 50 లక్షలు) నష్ట పరిహారాన్ని వసూలు చేయాలని కోర్టు ఆదేశించింది.

ఏపీ లిక్కర్ స్కామ్ : ఏపీ బేవరేజెస్ కార్పొరేషన్ ఎండీ వాసుదేవరెడ్డి అరెస్టు

ఏపీ లిక్కర్ స్కామ్ : ఏపీ బేవరేజెస్ కార్పొరేషన్ ఎండీ వాసుదేవరెడ్డి అరెస్టుగత వైకాపా ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగిన లిక్కర్ స్కామ్‌లో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. దాదాపు రూ.3.5 వేల కోట్ల కుంభకోణంలో రెండో నిందితుడుగా ఉన్న అప్పటి ఏపీ బేవరేజెస్ కార్పొరేషన్ ఎండీ వాసుదేవరెడ్డిని ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) అధికారులు అరెస్టు చేశారు.

