Tomato Soup: శీతాకాలంలో టమోటా సూప్ తీసుకుంటే?
శీతాకాలంలో చర్మం పొడిబారడానికి చెక్ పెట్టే టమోటా సూప్ను ఇంట్లోనే ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం..
కావలసిన పదార్థాలు:
టమోటాల పేస్ట్ - ఒక కప్పు
ధనియాల పొడి - ఒక స్పూన్
మిరియాల పొడి - అర స్పూన్
ఉప్పు - తగినంత
నీరు - 3 గ్లాసులు
కొత్తిమీర తరుగు - కాసింత
తయారీ విధానం:
ముందుగా స్టౌ మీద పాన్ను వుంచి మూడు నుంచి నాలుగు గ్లాసుల నీటిని చేర్చాలి. బాగా మరిగిన తర్వాత అందులో టమోటా పేస్టును కలిపి బాగా మరిగించాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని గడ్డకట్టకుండా కలుపుతూ వుండాలి. ఆపై ఈ టమోటా మిశ్రమాన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. అందులో ధనియాల పొడి, మిరియాల పొడి, ఉప్పు తగినంత కలిపి.. చివరిగా కొత్తిమీర తరుగు చేర్చి సర్వ్ చేస్తే టేస్ట్ అదిరిపోతుంది. ఈ టమోటా సూప్ తీసుకోవడం ద్వారా శీతాకాలంలో జీర్ణ సమస్యలను పక్కనబెట్టవచ్చు. ఈ సూప్ వ్యాధినిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. తద్వారా జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యలుండవ్. చర్మం పొడిబారడం వుండదని ఆరోగ్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.