Allu Arjun: శక్తిమాన్ గా అల్లు అర్జున్ ను బాసిల్ జోసెఫ్ చూపించనున్నాడా?
కొద్దికాలంగా, మలయాళ దర్శకుడు బాసిల్ జోసెఫ్ 'శక్తిమాన్' చిత్రాన్ని వెండితెరపైకి తీసుకురాబోతున్నారనే వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. దీనిపై ఆయన బృందం ఏమంటుందో ఇక్కడ చూడండి.
Basil Joseph Attends Allu Sirish's Wedding
మలయాళ చిత్రనిర్మాత-నటుడు బాసిల్ జోసెఫ్ దర్శకత్వంలో టోవినో థామస్ నటించిన 2021 నాటి సూపర్హీరో చిత్రం 'మిన్నల్ మురళి' దేశవ్యాప్తంగా భారీ విజయం సాధించినప్పటి నుండి, ఆయన ముఖేష్ ఖన్నా ప్రధాన పాత్రలో నటించిన 90ల నాటి టీవీ షో 'శక్తిమాన్'ను వెండితెరపైకి తీసుకురాబోతున్నారనే వార్తలు వచ్చాయి. ఈ ప్రాజెక్టులో రణవీర్ సింగ్ పేరు వినిపిస్తోందని పుకార్లు వచ్చిన తర్వాత, ఇటీవల బాసిల్ ఈ కథను అల్లు అర్జున్కు వినిపించారని ఊహాగానాలు చెలరేగాయి. దీనిపై ఇక్కడ కొంత స్పష్టత ఉంది.
క్లబ్ ఎఫ్ఎమ్ 94.3లో, ఇటీవల విడుదలైన టోవినో, బాసిల్ చిత్రం 'అతిరడి'కి దర్శకత్వం వహించిన అరుణ్ అనిరుధన్, ఆ చిత్రనిర్మాత-నటుడితో 'శక్తిమాన్' పై పనిచేయడం గురించి మాట్లాడారు. "పాల్సన్ (స్కేరియా) మరియు నేను బాసిల్ తదుపరి దర్శకత్వంలో రాబోయే చిత్రానికి స్క్రీన్ప్లే రాస్తున్నాము. దురదృష్టవశాత్తు, అది సెట్స్పైకి వెళ్ళలేదు. 'శక్తిమాన్' ఒక భారీ చిత్రంగా రావాల్సి ఉంది. అది జరుగుతుందో లేదో నాకు తెలియదు; ఇది చాలా క్లిష్టమైన విషయం," అని ఆయన అన్నారు.
వారి సహకారం కారణంగా అర్జున్ సోదరుడు అల్లు శిరీష్ వివాహానికి బాసిల్ను ఆహ్వానించారా అని అడగగా, అరుణ్ ఇలా అన్నారు, "అల్లు అర్జున్ ఆయన్ని ఆహ్వానించారు. ఆయన 'మిన్నల్ మురళి' చూశారు, అది ఆయనకు నచ్చింది, వారు టచ్లో ఉన్నారు." అయితే, వారు పనిచేస్తున్న, ఇంకా ప్రకటించని ప్రాజెక్ట్ 'శక్తిమాన్' గురించేనా అని అడగగా, ఆ దర్శకుడు ఇలా అన్నారు, "కాదు, కాదు. దీనికి 'శక్తిమాన్'తో ఎలాంటి సంబంధం లేదు. అది వేరే విషయం, మరియు అన్ని అప్డేట్లు త్వరలో పంచుకుంటాము."
రణ్వీర్ శక్తిమాన్గా నటించడాన్ని గట్టిగా వ్యతిరేకించిన ముఖేష్, డిసెంబర్ 2024లో ఒక వీడియోను పోస్ట్ చేస్తూ, ఆ సూపర్హీరో పాత్రకు అర్జున్ బాగా సరిపోతాడని పేర్కొన్నారు. తుది నిర్ణయాన్ని నిర్మాతలకే వదిలేశానని ఆయన చెప్పినప్పటికీ, "నేను దేనికీ హామీ ఇవ్వడం లేదు, కానీ అతను (అర్జున్) శక్తిమాన్ కాగలడని నేను అనుకుంటున్నాను. అతనికి మంచి రూపం, ఎత్తు ఉన్నాయి, కానీ వారు (పుష్ప నిర్మాతలు) అతన్ని విలన్గా మార్చారు. అయినా అతను శక్తిమాన్ పాత్రకు సరిపోతాడు," అని అన్నారు.
మరి ఇలాంటి చిత్రాన్ని అల్లు అర్జున్ చేస్తాడా. లేదా? అనేది త్వరలో తెలియనుంది. ఇప్పటికే అట్లీ దర్శకత్వంలో ఆయన సినిమా చేస్తున్నాడు.
