శనివారం, 25 అక్టోబరు 2025
సెల్వి
శనివారం, 25 అక్టోబరు 2025 (19:23 IST)

ఉపాసన సీమంతంలో అల్లు అర్జున్ ఎక్కడ? ఎందుకు పక్కనబెట్టారు?

టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో రామ్ చరణ్, ఉపాసన త్వరలోనే కవల పిల్లలకు తల్లిదండ్రులు కాబోతున్నారు. ఉపాసన ఈ శుభవార్తను వీడియో ద్వారా ప్రకటించారు. ఈ వీడియోలో మొత్తం కుటుంబం బేబీ షవర్ జరుపుకుంటోంది. అందరూ ఆనందంతో మునిగిపోయారు. ఈ సందర్భంగా ఈ బేబీ షవర్‌లో అల్లు అర్జున్ లేకపోవడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.
 
తాజాగా చాలా ఆసక్తికరమైన విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. స్నేహ రెడ్డి, పిల్లలు ఈ కార్యక్రమానికి ముందుగా హాజరైనట్లు సమాచారం. తరువాత అల్లు అర్జున్ కూడా వెళ్లి 30 నిమిషాలకు పైగా గడిపారు.
 
అల్లు అరవింద్, అతని భార్య నిర్మల కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. మొత్తం అల్లు కుటుంబాన్ని వీడియో నుండి ఎందుకు తొలగించారనేది ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశమైంది. 

జనం బాట పాదయాత్ర ప్రారంభించిన రోజే.. కవిత, భర్త అనిల్‌లపై భూ కబ్జా ఆరోపణలు

జనం బాట పాదయాత్ర ప్రారంభించిన రోజే.. కవిత, భర్త అనిల్‌లపై భూ కబ్జా ఆరోపణలుఇటీవలే బీఆర్ఎస్ నుంచి వైదొలిగి, తెలంగాణ జాగృతి ద్వారా చురుగ్గా పనిచేస్తున్న కవిత, శనివారం తన జనం బాట పాదయాత్రను ప్రారంభించారు. రాబోయే నాలుగు నెలల్లో, ఆమె తెలంగాణలోని అన్ని జిల్లాల్లో పర్యటించి, అట్టడుగు స్థాయిలోని ప్రజలతో నేరుగా కనెక్ట్ అవ్వాలని యోచిస్తున్నారు. ఆమె తన రాజకీయ ప్రచారాన్ని ప్రారంభించినప్పటికీ, కవిత, ఆమె భర్త అనిల్ తీవ్రమైన భూ కబ్జా ఆరోపణలను ఎదుర్కొంటున్నారు.

లోన్లీ ప్లానెట్ 2026, బెస్ట్ ఇన్ ట్రావెల్ టాప్ గ్లోబల్ ఎక్సపీరియెన్సెస్: ఓల్డ్ దుబాయ్‌లోని సాంస్కృతిక ఆహార పర్యటనలు

లోన్లీ ప్లానెట్ 2026, బెస్ట్ ఇన్ ట్రావెల్ టాప్ గ్లోబల్ ఎక్సపీరియెన్సెస్: ఓల్డ్ దుబాయ్‌లోని సాంస్కృతిక ఆహార పర్యటనలులోన్లీ ప్లానెట్ యొక్క బెస్ట్ ఇన్ ట్రావెల్‌ గుర్తింపులో 2026 సంవత్సరానికి గానూ టాప్ గ్లోబల్ ఎక్సపీరియెన్సెస్‌లో ఒకటిగా ఓల్డ్ దుబాయ్‌లో సాంస్కృతిక ఆహార పర్యటన నిలిచింది. ఇది దుబాయ్ యొక్క వైవిధ్యమైన, ప్రత్యేకమైన వంటకాల వైభవాన్ని వెల్లడిస్తుంది. వారసత్వం, సంప్రదాయాలపై నిర్మించబడిన నగరం, దుబాయ్. విభిన్న రుచులకు నిలయమైన ఈ నగరం దాదాపు 200 దేశాల వాసుల అభిరుచులచే ప్రభావితమైంది. చారిత్రాత్మక దుబాయ్ క్రీక్ వెంబడి ఉన్న బుర్ దుబాయ్, డీరా వంటి ప్రాంతాలలోని రెస్టారెంట్లను స్థానిక పదార్థాలు, విలువ, ప్రామాణికత పరంగా ఎక్కువమంది ఇష్టపడతారు.

పట్టపగలు నడిరోడ్డుపై మాజీ ప్రియురాలిని పొడిచి చంపేసిన వ్యక్తి.. ఆపై గొంతుకోసుకుని?

పట్టపగలు నడిరోడ్డుపై మాజీ ప్రియురాలిని పొడిచి చంపేసిన వ్యక్తి.. ఆపై గొంతుకోసుకుని?సెంట్రల్ ముంబైలో పట్టపగలు రోడ్డుపై తన మాజీ ప్రియురాలిని వెంబడించి, తీవ్రంగా పొడిచి చంపాడు ఒక వ్యక్తి. అపై తానే గొంతు కోసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. నిందితుడు సోను బరాయ్, కలచౌకీ ప్రాంతంలోని ఒక వీధిలో మనీషా యాదవ్ (24)పై దాడి చేశాడు. అంటే వారిద్దరు విడిపోయిన దాదాపు రెండు వారాల తర్వాత ఈ ఘటన జరిగింది. ఈ ఘటనలో మనీషా యాదవ్‌కు తీవ్ర గాయాలు కాగా, ట్రాఫిక్ పోలీసు అతన్ని బైకుల్లాలోని డాక్టర్ అంబేద్కర్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ కొన్ని గంటల తర్వాత ఆమె మరణించింది.

నాగుల చవితి వేళ అద్భుతం.. శివలింగానికి ఇరువైపులా నాగుపాములు (video)

నాగుల చవితి వేళ అద్భుతం.. శివలింగానికి ఇరువైపులా నాగుపాములు (video)నాగుల చవితి వేళ అద్భుతం జరిగింది. రెండు నాగుపాములు నెల్లూరులో శివలింగం వద్ద కనిపించాయి. శివ లింగానికి ఇరువైపులా నాగులు కనిపించాయి. ఈ దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది. మనుబోలు చెర్లోపల్లి రైల్వే గేట్ సమీపాన ఉన్న విశ్వనాథస్వామి దేవస్థానంలో ఈ ఉదయం ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.

వామ్మో మొంథా తుఫాన్, ఏపీలోనే తీరం దాటుతుందట, రెడ్ ఎలర్ట్

వామ్మో మొంథా తుఫాన్, ఏపీలోనే తీరం దాటుతుందట, రెడ్ ఎలర్ట్బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతం మీదుగా తీవ్ర వాయుగుండంగా మారి అండమాన్, నికోబార్ దీవులకు పశ్చిమ-నైరుతి దిశలో 420 కి.మీ దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉందని ప్రాంతీయ వాతావరణ కేంద్రం శనివారం తెలిపింది. కేంద్రం విడుదల చేసిన తాజా బులెటిన్ ప్రకారం, ఈ అల్పపీడనం దాదాపు పశ్చిమ-వాయువ్య దిశగా కదులుతూ, అక్టోబర్ 26 నాటికి లోతైన వాయుగుండంగా బలపడి అక్టోబర్ 27 నాటికి నైరుతి, దానికి ఆనుకుని ఉన్న పశ్చిమ-మధ్య బంగాళాఖాతంలో తుఫానుగా మారే అవకాశం ఉంది.

మోతాదుకి మించి చపాతీలు తింటే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?

మోతాదుకి మించి చపాతీలు తింటే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?గోధుమ పండితో తయారు చేసే వాటిలో చపాతీలు కూడా వుంటాయి. ఇవి ఆరోగ్యకరమైనవే అయినప్పటికీ, కొన్ని సందర్భాలలో లేదా కొన్ని పరిస్థితులలో వీటిని ఎక్కువగా తీసుకోవడం వలన లేదా కొన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారికి కొన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కలిగే అవకాశం ఉంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. చపాతీలు తయారయ్యే గోధుమ పిండిలో గ్లూటెన్ అనే ప్రొటీన్ ఉంటుంది. సీలియాక్ వ్యాధి ఉన్నవారు గ్లూటెన్‌ను జీర్ణించుకోలేరు. చపాతీలు తింటే తీవ్రమైన కడుపు నొప్పి, వాంతులు, పోషకాహార లోపం, ప్రేగులలో వాపు వంటి సమస్యలు వస్తాయి.

ఆహారంలో అతి చక్కెర వాడేవాళ్లు తగ్గించేస్తే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?

ఆహారంలో అతి చక్కెర వాడేవాళ్లు తగ్గించేస్తే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?చక్కెరను అతిగా వాడటం చాలామందికి అలవాటు. రుచికి సరిపడా వేసుకుంటే ఎలాంటి సమస్య వుండదు కానీ మోతాదుకి మించి చక్కెరను వాడితో అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం వుంటుందంటున్నారు వైద్య నిపుణులు. అందువల్ల కాస్తంత చక్కెరను తగ్గించుకుంటే దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుంటాయని అంటున్నారు. అధిక చక్కెర రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను పెంచుతుంది. చక్కెర మానేయడం వల్ల గుండె జబ్బుల ప్రమాదం తగ్గుతుంది. ఫ్రక్టోజ్ అధికంగా ఉన్న చక్కెరను తగ్గించడం వల్ల కొవ్వు కాలేయ వ్యాధి ప్రమాదం కూడా తగ్గుతుంది. టైప్ 2 డయాబెటిస్ ప్రమాదం తగ్గుతుంది.

మసాలా టీ తాగడం వలన కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏంటి?

మసాలా టీ తాగడం వలన కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏంటి?మసాలా టీ. ఈ టీలో ఉపయోగించే అల్లం, ఏలకులు, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు వంటి సుగంధ ద్రవ్యాల వల్ల అనేక ఆరోగ్యకరమైన లక్షణాలు ఉంటాయి. మసాలా దినుసుల్లో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ బాక్టీరియల్ లక్షణాలు రోగనిరోధక వ్యవస్థను బలపరుస్తాయి. ఇది జలుబు, దగ్గు, ఫ్లూ వంటి ఇన్ఫెక్షన్లు, వైరస్‌లతో పోరాడటానికి సహాయపడుతుంది. అల్లం, ఏలకులు, లవంగాలు వంటివి జీర్ణవ్యవస్థ పనితీరును మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. ఇది కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్ మరియు జీర్ణ సమస్యల నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. అల్లం, లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క వంటి మసాలాలు యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలను కలిగి ఉంటాయి.

ఆరోగ్యకరమైన కేశాల కోసం వాల్ నట్స్

ఆరోగ్యకరమైన కేశాల కోసం వాల్ నట్స్జట్టు రాలిపోవడం, పలచబడిపోవడం సమస్యతో చాలామంది ఇబ్బంది పడుతుంటారు. అలా జుట్టు రాలకుండా పెరుగుదలకు వాల్‌నట్స్ ఎంతో ఉపయోగపడుతాయి. ఈ వాల్‌నట్స్ ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వాల్‌నట్‌లను ఉపయోగించడం వల్ల జుట్టు పెరుగుదల మెరుగుపడుతుంది. వాల్‌నట్‌తో చుండ్రు, దురద నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. వీటిని ఉపయోగించడం ద్వారా జుట్టును నల్లగా మార్చుకోవచ్చు. వాల్‌నట్ తీసుకోవడం వల్ల జుట్టు కుదుళ్లలో రక్త ప్రసరణ సక్రమంగా ఉంటుంది. జుట్టు పెరుగుదలకు ప్రతిరోజూ 4 వాల్‌నట్‌లను తీసుకోండి. వాల్‌నట్‌ పేస్టును తేనె, కలబందతో కలిపి తలకు అప్లై చేయడం వల్ల కుదుళ్లు గట్టిపడతాయి.

ప్రపంచ ఆర్థరైటిస్‌ దినోత్సవం: రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్‌ను ముందస్తుగా గుర్తించడం ఎందుకు ముఖ్యం?

ప్రపంచ ఆర్థరైటిస్‌ దినోత్సవం: రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్‌ను ముందస్తుగా గుర్తించడం ఎందుకు ముఖ్యం?ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్‌(OA) తరచుగా వృద్ధాప్యంతో వచ్చే వేర్ అండ్ టియర్ ఆర్థరైటిస్‌ అని పిలువబడితే, రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్‌ (RA) మాత్రం చాలా భిన్నమైన కథను చెబుతుంది. ఆర్ఏ అనేది దీర్ఘ కాలిక ఆటో ఇమ్యూన్ కండీషన్. ఇది 2021 నివేదిక ప్రకారం 13 మిలియన్ల మంది భారతీయులను ప్రభావితం చేసింది. సాధారణంగా ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడటానికి రూపొందించబడిన మీ శరీర రక్షణ వ్యవస్థ- ఈ స్థితిలో, తప్పుగా తన స్వంత ఆరోగ్యకరమైన కణజాలాలపై దాడి చేస్తుంది. ఆర్ఏలో, ఈ దాడి, మీ కీళ్ల మృదువైన లైనింగ్‌‌ను సజావుగా కదిలేలా చేసే సైనోవియంపై కేంద్రీకృతమై ఉంటుంది.
