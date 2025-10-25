శనివారం, 25 అక్టోబరు 2025
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By చిత్రాసేన్
Last Updated : శనివారం, 25 అక్టోబరు 2025 (19:20 IST)

దేవ్ పారు నుంచి కాలభైరవ పాడిన నా ప్రాణమంత సాంగ్ లాంచ్

director Krishna Chaitanya, Mihas Romi
director Krishna Chaitanya, Mihas Romi
ఏకే ప్రోడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై తెరకెక్కుతున్న దేవ్ పారు చిత్రం నుంచి ఈ రోజు నా ప్రాణమంత అనే పాట విడుదల అయింది. సింగర్ కాలభైరవ పాడిన ఈ పాట డైరెక్టర్ కృష్ణ చైతన్య చేతుల మీదుగా ఈ విడుదల అయింది. ఈ పాట ఆదిత్యమ్యూజిక్ లో శ్రోతలను ఆకట్టుకుంటుంది. 
 
ఈ సందర్భంగా డైరెక్టర్ కృష్ణ చైతన్య మాట్లాడుతూ.. కాలభైరవతో కలిసి పనిచేశాను. ఈ టీమ్ అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్. సినిమా గొప్ప విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను అని అన్నారు. దేవ్ పారు మూవీ ఒక ఫ్రెష్, ఎమోషనల్ లవ్ స్టోరీ అని యూత్‌ను ఆకట్టుకుంటుందని చెప్పారు. సినిమాకు అందరూ రిలేట్ అవుతారని చెప్పారు. పాట కూడా చాలా బాగుంది. ఆడియెన్స్ సపోర్ట్ తో సినిమా పెద్ద విజయం సాధిస్తుందని చెప్పారు. 
 
దర్శకుడు అంజి మాట్లాడుతూ, ఈ చిత్రం యూత్‌ను బాగా ఆకట్టుకుంటుందని, అఖిల్ రాజు దర్శకుడిగా గొప్ప భవిష్యత్తు ఉందని ప్రశంసించారు. అందరూ కొత్తవారే అయినప్పటికీ హీరో, హీరోయిన్‌లు అద్భుతంగా నటించారని, వారి మధ్య కెమిస్ట్రీ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటుందని అంజి గారు తెలిపారు. కెమెరామెన్ అశ్విన్ తక్కువ బడ్జెట్‌లోనూ అద్భుతమైన క్వాలిటీని అందించారని, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అద్భుతమైన సంగీతాన్ని, ధ్రువ్ అద్భుతమైన బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్‌ను అందించారని ప్రశంసించారు. ప్రొడ్యూసర్ అలీ గారి పాషన్ గురించి తెలుసని ఎప్పుడూ కొత్త టాలెంట్‌ను ప్రోత్సహించడంలో ముందుంటారని, ఎటువంటి కాంప్రమైజ్ లేకుండా ఈ సినిమాను నిర్మించారని కొనియాడారు. 
 
ప్రొడ్యూసర్ అలీఖాన్ మాట్లాడుతూ.. కొత్తవారికి అవకాశం ఇవ్వాలనే తపన ఈ చిత్రంతో నెరవేరిందన్నారు. డైరెక్టర్ అఖిల్‌తో మరో సినిమా చేయాలనే ఆలోచనలో ఉన్నట్లు కూడా ప్రొడ్యూసర్ తెలిపారు. ఈ సినిమాకు నేషనల్ అవార్డ్ విన్నర్ కాలభైరవ ఒక పాటను పాడడం విశేషం. ఆయన పాట, లిరిక్స్, మ్యూజిక్ అన్నీ యూత్‌ను ఆకట్టుకునేలా ఉన్నాయని చెప్పారు. సినిమాలోని లవ్ స్టోరీ, ఎమోషనల్ సన్నివేశాలు, కామెడీ, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ అన్నీ కలగలిపి యూత్‌కు బాగా కనెక్ట్ అవుతాయని అన్నారు. 
 
హీరో మిహాస్ రోమి మాట్లాడుతూ, జగ్గయ్యపేట నుంచి హైదరాబాద్ వరకు తన సినీ ప్రయాణంలో ఎన్నో అవమానాలు, అడ్డంకులు ఎదురైనా, తన పాషన్‌తో ఈ స్థాయికి చేరానని ఎమోషనల్‌గా తెలిపారు. ఈ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత తనకు మంచి పేరు వస్తుందని చెప్పారు. మా టీమ్ పాషన్, ప్రొడ్యూసర్ అలీ, డైరెక్టర్ అఖిల్, డీఓపీ అశ్విన్ సపోర్ట్‌తో ఈ సినిమా గొప్ప విజయం సాధిస్తుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
 
కామెడియన్ ధీరజ్ బండి తనదైన హాస్యంతో ఈవెంట్‌ను సందడి చేశారు. వెన్నెల కిశోర్, సత్య వంటి వారి నుంచి స్ఫూర్తి పొందినట్లు చెప్పారు. ఈ సినిమా నాకు వెన్నెల, స్వామి రారా లాంటి బ్రేక్ ఇస్తుందని నమ్ముతున్నా అని అన్నారు. ‘దేవ్ పారు సినిమా ఒక ట్రూ స్టోరీ ఆధారంగా రూపొందిన లవ్ స్టోరీ. ప్రతి ఒక్కరూ ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత, ఇది తమ కథలా అనిపిస్తుంది. లవర్స్ ఈ సినిమాతో రిలేట్ అవుతారు అని అన్నారు. మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఓషో వెంకట్ అందించిన సంగీతం సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తుందని, ఈ చిత్రం యూత్‌ను ఎంటర్‌టైన్ చేయడంతో పాటు ఎమోషనల్‌గా కనెక్ట్ చేస్తుందని చెప్పారు. 
 
దర్శకుడు అఖిల్ రాజు తన సినీ ప్రయాణంలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి తనకు ప్రధాన ప్రేరణ అని ఎమోషనల్‌గా తెలిపారు. చిన్నప్పటి నుంచి చిరంజీవి గారి సినిమాలు చూస్తూ పెరిగాను. మా ఇంట్లో ట్రంక్‌లో ఆయన ఫోటోలు అతికించి ఉండేవి. ఆయన సినిమాలు చూస్తూ ఇండస్ట్రీలోకి రావాలని, డైరెక్టర్‌గా స్థిరపడాలని కలలు కన్నాను. ఆయనే నాకు దేవుడు లాంటివారు. ఈ స్టేజ్‌పై నిలబడటానికి ఆయనే కారణం, అని అఖిల్ తెలిపారు. 
అఖిల్ మాట్లాడుతూ, మా డాడీ ఎప్పుడూ నన్ను ముందుకు నడిపించేవారు. ఇప్పుడు ఆయన బెడ్ రెస్ట్‌లో ఉన్నారు. లేకపోతే ఈ ఈవెంట్‌లో ముందు కూర్చొని నన్ను సపోర్ట్ చేసేవారు. ఐ మిస్ యూ డాడ్ అని తన ఆవేదనను వ్యక్తం చేశారు. మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఓషో వెంకట్, తమన్ గారి దగ్గర ప్రోగ్రామర్‌గా పనిచేసిన అనుభవంతో, ఈ సినిమాకు అద్భుతమైన సంగీతాన్ని అందించారు. ఈ సాంగ్ ప్రతి ఒక్కరి ప్లేలిస్ట్‌లో ఉండాల్సిన ఎమోషనల్ ట్రాక్. అందరూ విని, స్ప్రెడ్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాం, అని అఖిల్ తెలిపారు. ఆదిత్య మ్యూజిక్ టీమ్, నిరంజన్, మాధవ్ గార్ల సపోర్ట్‌కు కూడా థాంక్స్ చెప్పారు. 
హీరోయిన్ యష్ణ ఆన్‌స్క్రీన్, ఆఫ్‌స్క్రీన్‌లో కూడా చాలా క్యూట్‌గా ఉంటుంది. సినిమాలో టీనేజర్, మెచ్యూర్డ్ అమ్మాయిగా రెండు షేడ్స్‌లో అద్భుతంగా నటించిందని చెప్పారు. హీరో మిహాస్ వైల్డ్, పొసెసివ్ క్యారెక్టర్ కావాలని రాసాను. మిహాస్ ఆ క్యారెక్టర్‌కు పర్ఫెక్ట్‌గా సెట్ అయ్యాడు. అతని యాక్టింగ్ అందరినీ ఆకట్టుకుంటుందని ప్రశంసించారు. ప్రొడ్యూసర్ అలీ నాకు బాబాయ్ లాంటివారు. నేను ఏ ఐడియా చెప్పినా నో అని ఎప్పుడూ అనలేదు. స్టోరీ వినకముందే నా కాన్ఫిడెన్స్ చూసి అడ్వాన్స్ ఇచ్చారు. ఆయన సపోర్ట్ లేకపోతే ఈ సినిమా సాధ్యం కాదు అని కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. 
 
ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ ప్రియా మాట్లాడుతూ.. 10 ఏళ్ల తర్వాత ఇండస్ట్రీలోకి రీఎంట్రీ ఇస్తున్నాను. అఖిల్ కథ, టీమ్ పాషన్ నన్ను ఆకర్షించాయి. మేమంతా 24 క్రాఫ్ట్స్‌లా ఒక ఫ్యామిలీగా పనిచేశాం. ప్రొడ్యూసర్ అలీ సపోర్ట్ అద్భుతం. మిహాస్‌లో ఉదయ్ కిరణ్‌లా లవబుల్ క్వాలిటీ కనిపిస్తుందని అన్నారు.
 

జనం బాట పాదయాత్ర ప్రారంభించిన రోజే.. కవిత, భర్త అనిల్‌లపై భూ కబ్జా ఆరోపణలు

జనం బాట పాదయాత్ర ప్రారంభించిన రోజే.. కవిత, భర్త అనిల్‌లపై భూ కబ్జా ఆరోపణలుఇటీవలే బీఆర్ఎస్ నుంచి వైదొలిగి, తెలంగాణ జాగృతి ద్వారా చురుగ్గా పనిచేస్తున్న కవిత, శనివారం తన జనం బాట పాదయాత్రను ప్రారంభించారు. రాబోయే నాలుగు నెలల్లో, ఆమె తెలంగాణలోని అన్ని జిల్లాల్లో పర్యటించి, అట్టడుగు స్థాయిలోని ప్రజలతో నేరుగా కనెక్ట్ అవ్వాలని యోచిస్తున్నారు. ఆమె తన రాజకీయ ప్రచారాన్ని ప్రారంభించినప్పటికీ, కవిత, ఆమె భర్త అనిల్ తీవ్రమైన భూ కబ్జా ఆరోపణలను ఎదుర్కొంటున్నారు.

లోన్లీ ప్లానెట్ 2026, బెస్ట్ ఇన్ ట్రావెల్ టాప్ గ్లోబల్ ఎక్సపీరియెన్సెస్: ఓల్డ్ దుబాయ్‌లోని సాంస్కృతిక ఆహార పర్యటనలు

లోన్లీ ప్లానెట్ 2026, బెస్ట్ ఇన్ ట్రావెల్ టాప్ గ్లోబల్ ఎక్సపీరియెన్సెస్: ఓల్డ్ దుబాయ్‌లోని సాంస్కృతిక ఆహార పర్యటనలులోన్లీ ప్లానెట్ యొక్క బెస్ట్ ఇన్ ట్రావెల్‌ గుర్తింపులో 2026 సంవత్సరానికి గానూ టాప్ గ్లోబల్ ఎక్సపీరియెన్సెస్‌లో ఒకటిగా ఓల్డ్ దుబాయ్‌లో సాంస్కృతిక ఆహార పర్యటన నిలిచింది. ఇది దుబాయ్ యొక్క వైవిధ్యమైన, ప్రత్యేకమైన వంటకాల వైభవాన్ని వెల్లడిస్తుంది. వారసత్వం, సంప్రదాయాలపై నిర్మించబడిన నగరం, దుబాయ్. విభిన్న రుచులకు నిలయమైన ఈ నగరం దాదాపు 200 దేశాల వాసుల అభిరుచులచే ప్రభావితమైంది. చారిత్రాత్మక దుబాయ్ క్రీక్ వెంబడి ఉన్న బుర్ దుబాయ్, డీరా వంటి ప్రాంతాలలోని రెస్టారెంట్లను స్థానిక పదార్థాలు, విలువ, ప్రామాణికత పరంగా ఎక్కువమంది ఇష్టపడతారు.

పట్టపగలు నడిరోడ్డుపై మాజీ ప్రియురాలిని పొడిచి చంపేసిన వ్యక్తి.. ఆపై గొంతుకోసుకుని?

పట్టపగలు నడిరోడ్డుపై మాజీ ప్రియురాలిని పొడిచి చంపేసిన వ్యక్తి.. ఆపై గొంతుకోసుకుని?సెంట్రల్ ముంబైలో పట్టపగలు రోడ్డుపై తన మాజీ ప్రియురాలిని వెంబడించి, తీవ్రంగా పొడిచి చంపాడు ఒక వ్యక్తి. అపై తానే గొంతు కోసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. నిందితుడు సోను బరాయ్, కలచౌకీ ప్రాంతంలోని ఒక వీధిలో మనీషా యాదవ్ (24)పై దాడి చేశాడు. అంటే వారిద్దరు విడిపోయిన దాదాపు రెండు వారాల తర్వాత ఈ ఘటన జరిగింది. ఈ ఘటనలో మనీషా యాదవ్‌కు తీవ్ర గాయాలు కాగా, ట్రాఫిక్ పోలీసు అతన్ని బైకుల్లాలోని డాక్టర్ అంబేద్కర్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ కొన్ని గంటల తర్వాత ఆమె మరణించింది.

నాగుల చవితి వేళ అద్భుతం.. శివలింగానికి ఇరువైపులా నాగుపాములు (video)

నాగుల చవితి వేళ అద్భుతం.. శివలింగానికి ఇరువైపులా నాగుపాములు (video)నాగుల చవితి వేళ అద్భుతం జరిగింది. రెండు నాగుపాములు నెల్లూరులో శివలింగం వద్ద కనిపించాయి. శివ లింగానికి ఇరువైపులా నాగులు కనిపించాయి. ఈ దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది. మనుబోలు చెర్లోపల్లి రైల్వే గేట్ సమీపాన ఉన్న విశ్వనాథస్వామి దేవస్థానంలో ఈ ఉదయం ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.

వామ్మో మొంథా తుఫాన్, ఏపీలోనే తీరం దాటుతుందట, రెడ్ ఎలర్ట్

వామ్మో మొంథా తుఫాన్, ఏపీలోనే తీరం దాటుతుందట, రెడ్ ఎలర్ట్బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతం మీదుగా తీవ్ర వాయుగుండంగా మారి అండమాన్, నికోబార్ దీవులకు పశ్చిమ-నైరుతి దిశలో 420 కి.మీ దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉందని ప్రాంతీయ వాతావరణ కేంద్రం శనివారం తెలిపింది. కేంద్రం విడుదల చేసిన తాజా బులెటిన్ ప్రకారం, ఈ అల్పపీడనం దాదాపు పశ్చిమ-వాయువ్య దిశగా కదులుతూ, అక్టోబర్ 26 నాటికి లోతైన వాయుగుండంగా బలపడి అక్టోబర్ 27 నాటికి నైరుతి, దానికి ఆనుకుని ఉన్న పశ్చిమ-మధ్య బంగాళాఖాతంలో తుఫానుగా మారే అవకాశం ఉంది.

Watch More Videos

మోతాదుకి మించి చపాతీలు తింటే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?

మోతాదుకి మించి చపాతీలు తింటే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?గోధుమ పండితో తయారు చేసే వాటిలో చపాతీలు కూడా వుంటాయి. ఇవి ఆరోగ్యకరమైనవే అయినప్పటికీ, కొన్ని సందర్భాలలో లేదా కొన్ని పరిస్థితులలో వీటిని ఎక్కువగా తీసుకోవడం వలన లేదా కొన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారికి కొన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కలిగే అవకాశం ఉంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. చపాతీలు తయారయ్యే గోధుమ పిండిలో గ్లూటెన్ అనే ప్రొటీన్ ఉంటుంది. సీలియాక్ వ్యాధి ఉన్నవారు గ్లూటెన్‌ను జీర్ణించుకోలేరు. చపాతీలు తింటే తీవ్రమైన కడుపు నొప్పి, వాంతులు, పోషకాహార లోపం, ప్రేగులలో వాపు వంటి సమస్యలు వస్తాయి.

ఆహారంలో అతి చక్కెర వాడేవాళ్లు తగ్గించేస్తే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?

ఆహారంలో అతి చక్కెర వాడేవాళ్లు తగ్గించేస్తే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?చక్కెరను అతిగా వాడటం చాలామందికి అలవాటు. రుచికి సరిపడా వేసుకుంటే ఎలాంటి సమస్య వుండదు కానీ మోతాదుకి మించి చక్కెరను వాడితో అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం వుంటుందంటున్నారు వైద్య నిపుణులు. అందువల్ల కాస్తంత చక్కెరను తగ్గించుకుంటే దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుంటాయని అంటున్నారు. అధిక చక్కెర రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను పెంచుతుంది. చక్కెర మానేయడం వల్ల గుండె జబ్బుల ప్రమాదం తగ్గుతుంది. ఫ్రక్టోజ్ అధికంగా ఉన్న చక్కెరను తగ్గించడం వల్ల కొవ్వు కాలేయ వ్యాధి ప్రమాదం కూడా తగ్గుతుంది. టైప్ 2 డయాబెటిస్ ప్రమాదం తగ్గుతుంది.

మసాలా టీ తాగడం వలన కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏంటి?

మసాలా టీ తాగడం వలన కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏంటి?మసాలా టీ. ఈ టీలో ఉపయోగించే అల్లం, ఏలకులు, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు వంటి సుగంధ ద్రవ్యాల వల్ల అనేక ఆరోగ్యకరమైన లక్షణాలు ఉంటాయి. మసాలా దినుసుల్లో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ బాక్టీరియల్ లక్షణాలు రోగనిరోధక వ్యవస్థను బలపరుస్తాయి. ఇది జలుబు, దగ్గు, ఫ్లూ వంటి ఇన్ఫెక్షన్లు, వైరస్‌లతో పోరాడటానికి సహాయపడుతుంది. అల్లం, ఏలకులు, లవంగాలు వంటివి జీర్ణవ్యవస్థ పనితీరును మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. ఇది కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్ మరియు జీర్ణ సమస్యల నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. అల్లం, లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క వంటి మసాలాలు యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలను కలిగి ఉంటాయి.

ఆరోగ్యకరమైన కేశాల కోసం వాల్ నట్స్

ఆరోగ్యకరమైన కేశాల కోసం వాల్ నట్స్జట్టు రాలిపోవడం, పలచబడిపోవడం సమస్యతో చాలామంది ఇబ్బంది పడుతుంటారు. అలా జుట్టు రాలకుండా పెరుగుదలకు వాల్‌నట్స్ ఎంతో ఉపయోగపడుతాయి. ఈ వాల్‌నట్స్ ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వాల్‌నట్‌లను ఉపయోగించడం వల్ల జుట్టు పెరుగుదల మెరుగుపడుతుంది. వాల్‌నట్‌తో చుండ్రు, దురద నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. వీటిని ఉపయోగించడం ద్వారా జుట్టును నల్లగా మార్చుకోవచ్చు. వాల్‌నట్ తీసుకోవడం వల్ల జుట్టు కుదుళ్లలో రక్త ప్రసరణ సక్రమంగా ఉంటుంది. జుట్టు పెరుగుదలకు ప్రతిరోజూ 4 వాల్‌నట్‌లను తీసుకోండి. వాల్‌నట్‌ పేస్టును తేనె, కలబందతో కలిపి తలకు అప్లై చేయడం వల్ల కుదుళ్లు గట్టిపడతాయి.

ప్రపంచ ఆర్థరైటిస్‌ దినోత్సవం: రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్‌ను ముందస్తుగా గుర్తించడం ఎందుకు ముఖ్యం?

ప్రపంచ ఆర్థరైటిస్‌ దినోత్సవం: రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్‌ను ముందస్తుగా గుర్తించడం ఎందుకు ముఖ్యం?ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్‌(OA) తరచుగా వృద్ధాప్యంతో వచ్చే వేర్ అండ్ టియర్ ఆర్థరైటిస్‌ అని పిలువబడితే, రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్‌ (RA) మాత్రం చాలా భిన్నమైన కథను చెబుతుంది. ఆర్ఏ అనేది దీర్ఘ కాలిక ఆటో ఇమ్యూన్ కండీషన్. ఇది 2021 నివేదిక ప్రకారం 13 మిలియన్ల మంది భారతీయులను ప్రభావితం చేసింది. సాధారణంగా ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడటానికి రూపొందించబడిన మీ శరీర రక్షణ వ్యవస్థ- ఈ స్థితిలో, తప్పుగా తన స్వంత ఆరోగ్యకరమైన కణజాలాలపై దాడి చేస్తుంది. ఆర్ఏలో, ఈ దాడి, మీ కీళ్ల మృదువైన లైనింగ్‌‌ను సజావుగా కదిలేలా చేసే సైనోవియంపై కేంద్రీకృతమై ఉంటుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com