శనివారం, 1 నవంబరు 2025
Written By సిహెచ్
Last Modified: శనివారం, 1 నవంబరు 2025 (11:16 IST)

క్షీరాబ్ది ద్వాదశి తులసి-దామోదర కళ్యాణం

క్షీరాబ్ది ద్వాదశి నాడు చేయవలసిన అత్యంత ముఖ్యమైన ఆచారం దామోదరుడు లేదా సాలగ్రామం, తులసి దేవి వివాహాన్ని నిర్వహించడం. దీనినే బృందావన ద్వాదశి అని కూడా అంటారు. ఆరోజు సాయంకాలం లేదా శుభ ముహూర్తంలో తులసి మొక్కను శుభ్రం చేసి, ముగ్గులతో అలంకరించాలి. తులసిని పెండ్లికూతురుగా భావించి చీర, నగలతో అలంకరిస్తారు. తులసి పక్కన శ్రీమహావిష్ణువు విగ్రహాన్ని లేదా పటాన్ని లేదా ఒక ఉసిరిక కొమ్మను ఉంచి, బ్రహ్మ ముడితో.. అంటే పసుపు దారంతో వారికి కళ్యాణం జరిపిస్తారు.
 
ఇలా తులసి లక్ష్మీ స్వరూపం, విష్ణువును వివాహం చేయడం వలన ఆ ఇంట్లో సుఖశాంతులు, ఐశ్వర్యం, సౌభాగ్యం లభిస్తాయని విశ్వసిస్తారు. కార్తీక మాసంలో దీపారాధన ప్రధానం, క్షీరాబ్ది ద్వాదశి నాడు దీపారాధన మరింత విశిష్టం. తులసి కోట చుట్టూ దీపాలను వెలిగించడం అత్యంత శుభప్రదం. శివాలయం లేదా విష్ణు ఆలయంలో దీపాలు వెలిగిస్తారు. ఆలయాల్లోని ధ్వజస్తంభం దగ్గర దీపాలు పెట్టడం వలన గొప్ప పుణ్యం లభిస్తుంది.
 
ఈ రోజున ఉదయం నుంచి సాయంత్రం తులసి కల్యాణం అయ్యేవరకు ఉపవాసం ఉంటారు. స్వామి క్షీరసాగరం నుండి వచ్చిన రోజు కాబట్టి, పాలు లేదా పాల పదార్థాలను భుజించడం లేదా వాటిని దానం చేయడం శ్రేయస్కరం. ఈ రోజున భక్తి శ్రద్ధలతో పూజలు నిర్వహించడం వలన సమస్త పాపాలు తొలగి, జీవితంలో సుఖసంతోషాలు కలుగుతాయని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి.

31-10-2025 శుక్రవారం దినఫలితాలు - ఆపన్నులకు సాయం అందిస్తారు

31-10-2025 శుక్రవారం దినఫలితాలు - ఆపన్నులకు సాయం అందిస్తారుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం వివాహయత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు. పరిచయాలు బలపడతాయి. ఆపన్నులకు సాయం అందిస్తారు. పనులు పురమాయించవద్దు. ప్రముఖులతో సంభాషిస్తారు. గృహమరమ్మతులు చేపడతారు. విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త. ఎదురుచూస్తున్న పత్రాలు అందుకుంటారు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. సమర్ధతకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యవహారాలు మీ సమక్షంలో సాగుతాయి. ధనలాభం ఉంది. ఖర్చులు విపరీతం. గృహాలంకరణ పట్ల ఆసక్తి కలుగుతుంది. విలాస వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. సన్మాన, సంస్మరణ సభల్లో పాల్గొంటారు.

కార్తీక మాసంలో తులసి మొక్కను నాటుతున్నారా?

కార్తీక మాసంలో తులసి మొక్కను నాటుతున్నారా?కార్తీక మాసంలో తులసి పూజకు ఎంతో ప్రాధాన్యత వుంది. ఐతే తులసి మొక్కను నాటేటప్పుడు పాటించాల్సిన నియమాలు కొన్ని వున్నాయి. కార్తీక మాసంలో తులసి మొక్కను నాటాలనుకుంటే, వాస్తు, ఆధ్యాత్మిక నియమాలను పాటించడం మంచిది. నాటడానికి శుభ దినం గురువారం లేదా శుక్రవారం మంచిది. కార్తీక మాసంలోని శుక్ల పక్ష తిథులలో నాటడం అత్యంత శుభకరం. వాస్తు ప్రకారం తులసి మొక్కను ఇంటి ఉత్తర, ఈశాన్యం లేదా తూర్పు దిశలలో ఉంచడం శ్రేయస్కరం. తులసి మొక్కను దక్షిణ దిశలో ఎప్పుడూ ఉంచకూడదు. ఇంటి ముందు భాగంలో, బహిరంగ ప్రదేశంలో, నేరుగా నేలపై లేదా ప్రత్యేకంగా నిర్మించిన తులసి కోటలో నాటాలి.

నవంబరు 2025లో వృషభ, కర్కాటక, సింహ వృశ్చిక, మీన రాశుల వారికి బిగ్ రిలీఫ్

నవంబరు 2025లో వృషభ, కర్కాటక, సింహ వృశ్చిక, మీన రాశుల వారికి బిగ్ రిలీఫ్నవంబర్ 2025 నెలలో జరగబోయే ముఖ్యమైన గ్రహ సంచారాల కారణంగా, ద్వాదశ రాశులపై శుభ, అశుభ ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి. నవంబర్ 2025లో ముఖ్యంగా శుక్రుడు, బుధుడు, సూర్యుడు, కుజ గ్రహాలు రాశి మారడం ద్వారా ఈ 5 రాశుల వారికి అనుకూలంగా వుంది. వృషభ రాశి వారికి నవంబరు నెల అత్యంత అనుకూలంగా వుంది. ఆర్థిక లాభాలు, ఆకస్మిక ధనప్రాప్తి కలుగుతుంది. వృత్తిలో స్థిరత్వం, వ్యాపారంలో కొత్త ఒప్పందాలు కుదురుతాయి. కుటుంబంలో సంతోష వాతావరణం ఉంటుంది. కర్కాటక రాశి వారికి నవంబరులో మంచిరోజులు కనిపిస్తున్నాయి. పెండింగ్ పనుల అడ్డంకులు తొలగుతాయి. సహోద్యోగుల నుంచి సహకారం లభిస్తుంది

కోటి సోమవారం అక్టోబర్ 30 సాయంత్రం 06.33 గంటల వరకే.. వ్రతమాచరిస్తే?

కోటి సోమవారం అక్టోబర్ 30 సాయంత్రం 06.33 గంటల వరకే.. వ్రతమాచరిస్తే?కార్తీక మాసం కోటి సోమవారం మరింత విశిష్టమైనదిగా భావిస్తారు. ఈ కోటి సోమవారం రోజు ఆచరించే పవిత్ర స్నానం, దానం, ఉపవాసాలకు కోటి రెట్లు అధికంగా ఫలితం ఉంటుందని శాస్త్రవచనం. ఈ ఏడాది 2025 అక్టోబర్‌ 30వ తేదీన కోటి సోమవారం శ్రవణ నక్షత్రం రానుంది. అక్టోబర్‌ 29 సాయంత్రం 05.29 గంటలకు శ్రవణ నక్షత్రం ప్రారంభమవుతుంది. అనంతరం అక్టోబర్‌ 30 సాయంత్రం 06.33 గంటలకు ముగుస్తుంది. అక్టోబర్‌ 30వ తేదీనే కోటి సోమవారం ఆచరించనున్నారు. కార్తీక మాసంలో శ్రవణ నక్షత్రం రోజును కోటి సోమవారం అంటారు.
