శుక్రవారం, 31 అక్టోబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 31 అక్టోబరు 2025 (11:15 IST)

Amla Navami 2025: అక్షయ నవమి, ఉసిరి నవమి నాడు ఈ పరిహారాలు చేస్తే.. అద్భుత ఫలితం.. ఏంటవి?

Vishnu Sahasranama
కార్తీక మాసంలోని శుక్ల పక్షంలోని తొమ్మిదవ రోజు చాలా ముఖ్యమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. ఈ రోజును అక్షయ నవమి, ఉసిరి నవమిగా పిలుస్తారు. ఈ రోజున ఉసిరి చెట్టును ప్రత్యేకంగా పూజిస్తారు. ఈ రోజున ఉసిరి చెట్టును, విష్ణువును పూజించడం ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంటుంది. 
 
అక్షయ నవమి నుండి దేవ ఉత్థాని ఏకాదశి వరకు విష్ణువు ఉసిరి చెట్టు కింద నివసిస్తాడని నమ్ముతారు. ఈ సంవత్సరం, భక్తులు 31 అక్టోబర్ 2025న ఉసిరి నవమిని జరుపుకుంటారు.
 
 విష్ణువు ఆశీస్సులతో ఆర్థిక సవాళ్లను అధిగమించడానికి భక్తులు ఆమ్ల నవమి నాడు కొన్ని శక్తివంతమైన పరిహారాలను చేయవచ్చు. 
 
అక్షయ నవమి నాడు కొన్ని పరిహారాలు చేయడం వల్ల ఇంట్లో శ్రేయస్సు, విజయం, ఆనందం కూడా వస్తాయి. ఉసిరి నవమి నాడు చేయవలసిన పరిహారాలను ఓసారి పరిశీలిద్దాం.
 
అక్షయ నవమి నాడు కొన్ని శుభ వస్తువులను కొనడం శుభప్రదంగా పరిగణించబడుతుంది. ప్రజలు బంగారం, వెండి, రాగి లేదా ఇత్తడిని కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ వస్తువులను కొనడం లక్ష్మీదేవిని ప్రసన్నం చేసుకుంటుంది. ఈ రోజున ఉసిరి మొక్కను నాటడం లేదా కొనడం కూడా చాలా శుభప్రదంగా పరిగణించబడుతుంది. ఇంకా, దీపం, కలశం తులసి మొక్క వంటి వస్తువులను కొనడం కూడా శుభ ఫలితాలను తెస్తుంది.
 
ఉసిరి నవమి నాడు ఆమ్ల చెట్టును పూజించడం చాలా శుభప్రదంగా భావిస్తారు. కర్పూరం, నెయ్యి దీపంతో హారతి చేయడం ద్వారా శుభఫలితాలు చేకూరుతాయి. ఇలా చేయడం వల్ల అదృష్టం, సంపద లభిస్తాయని చెబుతారు.
 
ఆమ్లా నవమి నాడు చెట్టును పూజించడంతో పాటు, ఉపవాసం ఉండటం కూడా చాలా పవిత్రమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. ఈ రోజున విష్ణువుకు ఉసిరికాయ సమర్పించాలి. ఈ ఉసిరికాయను నైవేద్యంగా సమర్పించిన తర్వాత ఆహారంలో భాగంగా తీసుకోవాలి. అలా చేయడం వల్ల మంచి ఆరోగ్యం లభిస్తుంది. ఇల్లు సురక్షితంగా, సంపన్నంగా ఉంటుంది.
 
అక్షయ నవమి నాడు ఉసిరి చెట్టును నాటాలి. ఇంటి తూర్పు లేదా ఉత్తర దిశలో నాటడం చాలా శుభప్రదంగా పరిగణించబడుతుంది. అలా చేయడం వల్ల ప్రతికూలత తొలగిపోయి సానుకూల శక్తి వస్తుంది. అదనంగా, విద్యార్థులు తమ పాఠ్యపుస్తకాల్లో ఆకుపచ్చ ఉసిరి ఆకులను ఉంచుకోవాలి. ఇది ఏకాగ్రతను పెంచుతుంది. విద్యావేత్తలకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది.
 
అక్షయ నవమి నాడు, తూర్పు ముఖంగా ఉండి, ఉసిరి చెట్టు వేర్ల వద్ద నీరు, పాలు కలిపిన మిశ్రమాన్ని సమర్పించండి. అలా చేస్తున్నప్పుడు, ఓం ధాత్ర్యే నమః అనే మంత్రాన్ని పఠించి, చెట్టు అడుగున పసుపుతో స్వస్తిక చిహ్నాన్ని గీయండి. ఈ ఆచారం అన్ని పనులలో ఆనందం, సంపద, విజయాన్ని తెస్తుందని నమ్ముతారు.
 
ఉసిరి చెట్టు చుట్టూ ఎర్రటి దారం (కలవం) 7, 9 లేదా 11 సార్లు కట్టి, దాని చుట్టూ 7, 9 లేదా 108 సార్లు ప్రదక్షిణలు చేయండి. ఈ పరిహారం ఆర్థిక విజయం, శ్రేయస్సును కూడగట్టడంలో సహాయపడుతుంది.
 
ఈ రోజున చేసే దానాలకు శాశ్వతమైన పుణ్యం లభిస్తుంది. ఉసిరి, పసుపు వస్త్రాలు, పసుపు లేదా ఆవు నెయ్యి లేదా ధాన్యాలు దానం చేయడం చాలా శుభప్రదంగా పరిగణించబడుతుంది. ఈ పరిహారం శాశ్వత శ్రేయస్సును ఆహ్వానించడంలో సహాయపడుతుంది.

