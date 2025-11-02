రాజస్థాన్లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. ట్రక్కును ఢీకొన్న టెంపో ట్రావెలర్.. 18 మంది మృతి
రాజస్థాన్లోని జోధ్పూర్ జిల్లాలో ఆదివారం టెంపో ట్రావెలర్ ప్రయాణీకులను తీసుకెళ్తున్న ట్రక్కును ఢీకొట్టడంతో కనీసం 18 మంది మృతి చెందగా, ఆరుగురు గాయపడ్డారని పోలీసులు తెలిపారు. జోధ్పూర్ నగరానికి 160 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఫలోడి సబ్డివిజన్లోని మటోడా ప్రాంతం సమీపంలో ఈ విషాద సంఘటన జరిగింది.
బికనీర్లోని కొలాయత్ నుండి తిరిగి వస్తున్న వాహనం రోడ్డు పక్కన ఆగి ఉన్న ట్రెయిలర్ను ఢీకొట్టింది. బికనీర్ జిల్లాలో ఏటా జరిగే మతపరమైన కార్యక్రమం కోలాయత్ జాతరను సందర్శించి ఇంటికి తిరిగి వస్తున్న జోధ్పూర్లోని సుర్సాగర్ ప్రాంతం నుండి యాత్రికులను టెంపో ట్రావెలర్ తీసుకెళ్తున్నాడు.
ప్రాథమిక దర్యాప్తులో వాహనం అధిక వేగంతో ప్రయాణిస్తోందని, నిలిచి ఉన్న ట్రెయిలర్ను సకాలంలో గుర్తించలేకపోవడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగిందని మటోడా పోలీస్ స్టేషన్ సీనియర్ అధికారి ఒకరు తెలిపారు. ఇప్పటివరకు 18 మంది మరణించినట్లు నిర్ధారించగా, కనీసం ఆరుగురు గాయపడ్డారు.
ప్రమాదం తరువాత, స్థానికులు మరియు సమీప స్టేషన్ల నుండి వచ్చిన పోలీసులు రెస్క్యూ ఆపరేషన్ ప్రారంభించారు, ఇందులో చిక్కుకున్న వాహనంలో చిక్కుకున్న ప్రయాణికులను బయటకు తీశారు. గాయపడిన వారిని ఆసుపత్రికి తరలించారు, మృతుల మృతదేహాలను పోస్ట్మార్టం కోసం పంపారు. సమాచారం అందిన వెంటనే పోలీసు అధికారులతో సహా సీనియర్ అధికారులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు.
బాధితులందరినీ గుర్తించి వారి కుటుంబాలకు సమాచారం అందించే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. ప్రమాదంలో టెంపో ట్రావెలర్ ముందు భాగం పూర్తిగా నుజ్జునుజ్జు అయిందని, ఇది ప్రమాదం తీవ్రతను సూచిస్తుందని పోలీసులు తెలిపారు. ఈ ఘటన ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి భజన్ లాల్ శర్మ విచారం వ్యక్తం చేశారు. గాయపడిన వారికి తక్షణ వైద్య సహాయం అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
మరోవైపు రాజస్థాన్లోని జోధ్పూర్ జిల్లాలో జరిగిన ఈ ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో 18 మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా, అనేక మంది గాయపడటం పట్ల ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు సంతాపం వ్యక్తం చేస్తూ, బాధితులకు ఆర్థిక సహాయం ప్రకటించారు. మరణించిన ప్రతి ఒక్కరి బంధువులకు పీఎంఎన్ఆర్ఎఫ్ నుండి రూ.2 లక్షల ఎక్స్గ్రేషియా ఇవ్వబడుతుందని. గాయపడిన వారికి రూ. 50,000 అందజేస్తామని ప్రధాని ఎక్స్ ద్వారా తెలిపారు.