Bahubali: ఇస్రో అదుర్స్: జియోసింక్రోనస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్బిట్లోకి CMS-03 ఇస్రో హెవీలిఫ్ట్ రాకెట్
భారత ప్రయోగ వాహనం ద్వారా జియోసింక్రోనస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్బిట్ (GTO)లోకి మోసుకెళ్లగల అత్యంత బరువైన కమ్యూనికేషన్ ఉపగ్రహం CMS-03తో కూడిన ఇస్రో హెవీలిఫ్ట్ రాకెట్ బాహుబలి ఆదివారం శ్రీహరికోట అంతరిక్ష కేంద్రం నుంచి నింగికి ఎగసింది.
24 గంటల కౌంట్డౌన్ ముగిసిన తర్వాత, 43.5 మీటర్ల పొడవైన రాకెట్ చెన్నై నుండి దాదాపు 135 కి.మీ దూరంలో ఉన్న ఈ అంతరిక్ష నౌకలోని రెండవ ప్రయోగ వేదిక నుండి సాయంత్రం 5.26 గంటలకు ముందస్తు సమయానికి ఆకాశంలోకి దూసుకెళ్లింది.
LVM3-M5 రాకెట్ పై ప్రయాణించే ఉపగ్రహం, దాదాపు 16-20 నిమిషాల విమాన ప్రయాణం తర్వాత, దాదాపు 180 కి.మీ ఎత్తుకు చేరుకున్న తర్వాత విడిపోతుందని ఇస్రో తెలిపింది. CMS-03 అనేది బహుళ-బ్యాండ్ కమ్యూనికేషన్ ఉపగ్రహం, ఇది భారత భూభాగంతో సహా విస్తృత సముద్ర ప్రాంతంలో సేవలను అందిస్తుందని ఇస్రో తెలిపింది.
ఇది భారత నేల నుండి GTO లోకి ప్రయోగించబడిన దేశీయ రాకెట్ ద్వారా మోసుకెళ్ళబడే అత్యంత బరువైన ఉపగ్రహం. భారత అంతరిక్ష సంస్థ ఫ్రెంచ్ గయానాలోని కౌరౌ ప్రయోగ స్థావరాన్ని భారీ ఉపగ్రహాలను ప్రయోగించడానికి ఉపయోగిస్తోంది.
డిసెంబర్ 2018లో, ఇస్రో దాదాపు 5,854 కిలోల బరువున్న కమ్యూనికేషన్ ఉపగ్రహం GSAT-11, అంతరిక్ష సంస్థ నిర్మించిన అత్యంత బరువైన అంతరిక్ష నౌకను ఫ్రెంచ్ గయానా నుండి విజయవంతంగా ప్రయోగించింది.