అమెరికా: బోస్టన్ స్విమ్మింగ్ పూల్లో మునిగి వ్యక్తి మృతి
అమెరికాలోని బోస్టన్లో స్విమ్మింగ్ పూల్లో మునిగి ఒక వ్యక్తి మృతి చెందాడు. జిల్లాలోని మార్టూరుకు చెందిన పాటిబండ్ల లోకేష్ (23)గా గుర్తించారు. ఉన్నత చదువుల కోసం అమెరికా వెళ్లిన లోకేష్ ఇటీవలే ఎంఎస్ పూర్తి చేసి ఉద్యోగం సంపాదించి గత ఎనిమిది నెలలుగా బోస్టన్లో ఉంటున్నాడు.
బంధువులు ఇచ్చిన సమాచారం ప్రకారం సెప్టెంబర్ 3న లోకేష్ ఈతకు వెళ్లినప్పుడు ఈ విషాద సంఘటన జరిగింది. గురువారం రాత్రి ఆయన మరణం గురించి మార్టూర్లోని కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం అందింది.
బోస్టన్లో లోకేష్కు దగ్గరి కుటుంబ సభ్యులు ఉన్నారని, ఆయన మృతదేహాన్ని భారతదేశానికి తిరిగి పంపేందుకు చర్యలు ప్రారంభించారని బంధువులు తెలిపారు.