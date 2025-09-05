రాష్ట్ర ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ అవార్డులకు ఎంపికైన 78 మంది టీచర్లు

ప్రభుత్వ గిరిజన సంక్షేమ పాఠశాలల్లో అత్యుత్తమ కృషికి గుర్తింపుగా డెబ్బై ఎనిమిది మంది ఉపాధ్యాయులను 2025 రాష్ట్ర ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ అవార్డులకు ఎంపిక చేశారు. ఈ అవార్డులను సెప్టెంబర్ 5న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రదానం చేస్తారు. అవార్డు గ్రహీతలలో ఏఎస్సార్, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాల ఏజెన్సీ ప్రాంతాలతో సహా అన్ని జిల్లాల నుండి కోర్ సబ్జెక్టులలో సబ్జెక్ట్ అసిస్టెంట్లు, ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ టీచర్లు, సెకండరీ గ్రేడ్ టీచర్లు, ప్రధానోపాధ్యాయులు ఉన్నారు.
కఠినమైన 50-పాయింట్ల విధానం ఆధారంగా ఎంపిక జరిగింది. ఈ క్రమంలో ఇంగ్లీషులో రాణించినందుకు గుర్తింపు పొందిన ఉపాధ్యాయులు సెట్టి రోజా రాణి, జి. కుమార స్వామి, పి.వి.ఎం. నాగజ్యోతి, బి.వి. శ్రీధర్ బాబు, కె. డొమ్నిక్ రెడ్డి, ఎ. శేషపహాని.
తెలుగులో, అవార్డు గ్రహీతలు బౌరోతు శంకరరావు, నక్కిన వీర రాఘవరావు, పి. సాయి బాబు, డాక్టర్ జె. ప్రతాప్, బి. శివ కుమారి, ఎం. ఉత్తన్న, ముతుకూరి గోపాలాచార్యులు, విదమకంటి లక్ష్మయ్య. హిందీలో, గౌరవనీయ విద్యావేత్తలు తిమ్మరాజు నీరజ కుమారి, జుంటగాని భాస్కరరావు, పి. జయచంద్ర, మరియు ఎఫ్.ఎం.ఎస్. ఖాదర్.
గణితంలో, ఎంపికైన ఉపాధ్యాయులు షేక్ ఉస్మాన్ పాషా, మోటూరి మంగా రాణి, పి. సునీత రజని, పి. వెంకట సుబ్బయ్య, మరియు పతివాడ రవిశంకర్. జీవశాస్త్ర విభాగంలో జి. ఎం. సుజాత, గుర్రం గంగాధరరావు, కె. మోహనాంజలి, ఉప్పరపల్లి శైలజ ఉన్నారు. భౌతిక శాస్త్రంలో బి. సరోజినీ దేవి, డా. ఎన్. సుబ్రమణ్య శర్మ, ఎస్. నౌషాద్ అలీ, బండి శ్రీనివాసులు అవార్డు గ్రహీతలుగా వున్నారు.
సోషల్ స్టడీస్లో సెట్టి రాంబాబు, జి. ఈశ్వరమ్మలకు గుర్తింపు లభించింది. ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్లో, ఎస్ఏపీడీ అవార్డు గ్రహీతలు N. సూర్యనారాయణ, Sk. ముజీర్, జి. సుశీల మాధవి, మరియు ఎస్. రామకృష్ణ. ఎంపికైన సెకండరీ గ్రేడ్ టీచర్లలో (SGT) M. సత్యారావు, Y. శంకర్ రావు, T. చంద్ర శేఖర రావు, ఎం. ధనలక్ష్మి, సీహెచ్. చెన్నయ్య, డా. అవ్వరి భద్రావతి మరియు షేక్ జవహర్ మునీర్.
గుర్తింపు పొందిన ప్రధానోపాధ్యాయులు జి.ఎస్.కాంతారావు, ఎస్.త్రినాధరావు, బోరవల్లి విజయ భారతి, కోటంరాజు గాయత్రి, వై.యశోద లక్ష్మి, బి.వి.ఎన్.ఎల్.పద్మావతి, చిట్టినీడి నిరంజని, బత్తిన రాజా రాజేశ్వరి, మోట పార్వతి, ముత్తోజు సుధాకర్, వి. లక్ష్మణరావు, G. J. దేవరాజ్లు అవార్డులకు ఎంపికయ్యారు.