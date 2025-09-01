Pawan Kalyan: జనసేన ప్రాంతీయ పార్టీగా ఉండాలని నేను కోరుకోవడం లేదు- పవన్ కల్యాణ్
విశాఖపట్నం వేదికగా జరిగిన సేనతో సేనాని జనసేన పార్టీ విస్తృత స్థాయి సమావేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ పాల్గొని పార్టీ నాయకులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. ఈ సమావేశం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా, రాష్ట్రం వెలుపలి నుంచి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. పవన్ కళ్యాణ్ కూడా కాపు జనాభా ఎక్కువగా ఉండటంతో జనసేన చాలా కాలంగా ఉత్తర ఆంధ్రతో అనుబంధం కలిగి ఉంది. పవన్ కళ్యాణ్ కూడా ఈ సమాజానికి చెందినవారు.
తన పార్టీ ప్రాంతీయ పార్టీగా ఉండాలని తాను కోరుకోవడం లేదని పవన్ కళ్యాణ్ స్పష్టం చేశారు. జనసేన కుటుంబం, కులం లేదా ప్రాంతంతో ముడిపడి ఉండకూడదని, దాని సిద్ధాంతాల కోసం నిలబడాలన్నారు. ఆ మాటలు ఒక పెద్ద ఆశయాన్ని ప్రతిబింబిస్తాయి. ఏదో ఒక రోజు జనసేనను జాతీయ పార్టీగా గుర్తించాలని కోరుకుంటున్నానని బహిరంగంగా ప్రకటించారు.
పార్టీ క్రియాశీల సభ్యత్వం తీసుకునే కార్యకర్తలు కిందిస్థాయిలోనే ఉండిపోకూడదని పవన్ కల్యాణ్ అభిప్రాయపడ్డారు. వారివారి సామర్థ్యాన్ని బట్టి గ్రామస్థాయి నుంచి జాతీయ స్థాయికి ఎదగాలన్నదే తన తదుపరి రోడ్ మ్యాప్ అని తెలిపారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ దాటి విస్తరించాలనే, ప్రాంతీయ రాజకీయాల్లో కింగ్ మేకర్ పాత్ర పోషించడానికే పరిమితం కాకుండా ఉండాలనే ఉద్దేశాన్ని పవన్ కల్యాణ్ పేర్కొన్నట్లైంది. ఆసక్తికరంగా, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో ఆయనకు సాన్నిహిత్యం ఉన్నప్పటికీ, పవన్ కళ్యాణ్ ఇప్పటివరకు ఎప్పుడూ జాతీయ పాత్ర గురించి మాట్లాడలేదు.
ప్రశాంత్ కిషోర్ నేతృత్వంలోని జాన్ సురాజ్, విజయ్ నేతృత్వంలోని టీవీకే వంటి నాయకులు జాతీయ రంగంలోకి ప్రవేశించడంతో, ఆయన మాటలు కూడా చర్చనీయాంశమైనాయి.