ఒడిశా తీరాన్ని దాటిన తుఫాను- ఆంధ్రలో భారీ వర్షాలు: నలుగురు మృతి
ఒడిశా తీరాన్ని దాటిన తుఫాను ప్రభావంతో ఉత్తర కోస్తా ఆంధ్రలో భారీ వర్షాలు, వరదల కారణంగా నలుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఇద్దరు మరణించగా, విశాఖపట్నం, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాల్లో ఒక్కొక్కరు మరణించినట్లు సమాచారం.
శుక్రవారం పరిస్థితిని సమీక్షించిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, మృతుల కుటుంబాలకు ఒక్కొక్కరికి రూ. 4 లక్షల పరిహారం ప్రకటించారు. ఉత్తర కోస్తా ఆంధ్రలోని జిల్లాల కలెక్టర్లతో ముఖ్యమంత్రి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. ప్రతి జిల్లాలో పరిస్థితి గురించి ఆయన ఆరా తీశారు.
వర్షాలు తగ్గుముఖం పట్టినప్పటికీ, నదుల్లో భారీ ప్రవాహాలు ఎగువ నుండి కొనసాగుతున్నాయని అధికారులు ఆయనకు చెప్పారు. వర్షాలు, వరదల కారణంగా దెబ్బతిన్న రోడ్లు, విద్యుత్ లైన్లను వెంటనే పునరుద్ధరించాలని ముఖ్యమంత్రి అధికారులను ఆదేశించారు. పంట నష్టాలను అంచనా వేసి, బాధిత ప్రజలను ఆదుకోవాలని కూడా ఆయన కోరారు.
ప్రజల కష్టాలను తగ్గించడానికి మానవతా దృక్పథంతో త్వరగా పనిచేయాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు. ఒడిశా ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా నాగావళి, వంశధార నదులకు భారీగా వరద నీరు వస్తున్నట్లు శ్రీకాకుళం జిల్లా కలెక్టర్ స్వప్నిల్ దినకర్ ముఖ్యమంత్రికి తెలిపారు.
గొట్టా బ్యారేజీ వద్ద ఇన్ ఫ్లో 1.89 లక్షల క్యూసెక్కులు ఉండగా, తోటపల్లి వద్ద వరద ప్రవాహం 44,000 క్యూసెక్కులు ఉంది. ఇంతలో, నాగావళి, వంశధార నదుల వరదల దృష్ట్యా హోంమంత్రి వి. అనిత శ్రీకాకుళం, మన్యం, విజయనగరం జిల్లాల కలెక్టర్లతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు.
జిల్లాల్లో కంట్రోల్ రూములు 24 గంటలూ పనిచేయాలని ఆమె ఆదేశించారు. ప్రాణనష్టాన్ని నివారించడానికి, ప్రజలు ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కోకుండా చూసుకోవడానికి చర్యలు తీసుకోవాలని ఆమె కలెక్టర్లను కోరారు. జాతీయ విపత్తు ప్రతిస్పందన దళం (ఎన్డీఆర్ఎఫ్), రాష్ట్ర విపత్తు ప్రతిస్పందన దళం (ఎస్డీఆర్ఎఫ్), పోలీసు అగ్నిమాపక సేవల విభాగాలు త్వరగా రక్షణ సహాయ చర్యలు చేపట్టాలని హోంమంత్రి అన్నారు.
వంశధార, నాగావళి నదుల వెంబడి లోతట్టు ప్రాంతాలలో నివసిస్తున్న ప్రజలకు హెచ్చరిక సందేశాలను పంపాలని ఆమె అధికారులను ఆదేశించారు. విపత్తు నిర్వహణ అథారిటీ నుండి హెచ్చరిక సందేశం అందిన వెంటనే ప్రజలు సురక్షిత ప్రదేశాలకు వెళ్లాలని ఆమె అన్నారు. ఏదైనా సహాయం కోసం, ప్రజలు టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 112 లేదా 1070 లేదా 18004250101 ను సంప్రదించవచ్చు.