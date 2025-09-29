సోమవారం, 29 సెప్టెంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : సోమవారం, 29 సెప్టెంబరు 2025 (20:29 IST)

Navratri Viral Videos: గర్బా ఉత్సవంలో ఆ దుస్తులేంటి? వీడియో వైరల్

Garba Dance
Garba Dance
నవరాత్రి గర్బా ఉత్సవంలో అసభ్యత చోటుచేసుకుంది. గర్బా ఉత్సవంలో ఫ్యాషన్, అసభ్యత చోటుచేసుకోవడం చర్చకు దారితీసింది. గర్బా అనేది గుజరాత్‌లో ఉద్భవించిన నృత్యం. భారతీయ పండుగలు ఆచారాల గురించి మాత్రమే కాకుండా ఆనందం, ఐక్యతకు ఈ డ్యాన్స్ ప్రతీక. అవి సమాజాల వారీగా ప్రజలను ఒకచోట చేర్చి, సంప్రదాయం, వేడుకల కోసం ఒక ఉమ్మడి స్థలాన్ని సృష్టిస్తాయి. గర్బా కార్యక్రమాలలో, దుస్తులు, వ్యక్తిగత ఎంపికల గురించి తరచుగా ప్రశ్నలు తలెత్తుతాయి. 
 
ఇళ్ళు, కళాశాలలు, బహిరంగ ప్రదేశాల నుండి వచ్చే రీళ్లు ఈ చర్చకు దారితీస్తున్నాయి. గర్బా డ్యాన్సుల్లో అసభ్యకత అధికంగా వుండటంతో.. దుస్తులు వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛను అనుమతిస్తూనే పండుగ స్ఫూర్తిని గౌరవించాలని చాలా మంది వాదిస్తున్నారు. పండుగలను ఫ్యాషన్ రన్‌వేలుగా లేదా పార్టీ దృశ్యాలుగా మార్చడం కంటే దుర్గా మాత భక్తిపై దృష్టి పెట్టాలని కొందరు చెప్తున్నారు. 
 
ఈ దృక్పథం పవిత్ర స్వభావానికి అనుగుణంగా ఉండే దుస్తులను కోరుతుంది. భారతదేశం వైవిధ్యం, స్వేచ్ఛపై వర్ధిల్లుతుందని మరికొందరు స్పష్టం చేశారు. ఆచారాల పట్ల గౌరవం చాలా ముఖ్యం. కానీ ఇతరులను వారి దుస్తుల కోసం తీర్పు చెప్పడం సరికాదు. 
 
మరికొందరు సంప్రదాయాలు ముఖ్యమైనవి అయినప్పటికీ, పండుగలు మిమ్మల్ని మీరు వ్యక్తీకరించుకోవడానికి కూడా అనుమతిస్తాయి. దీనికి తోడు సరైనదిగా భావించే దుస్తులను ఎంచుకోవాలని ప్రజలు విశ్వసించడం ఈ సాంస్కృతిక సమావేశాలలో గౌరవం, స్వేచ్ఛ రెండింటినీ కాపాడుతుందని నెటిజన్లు వాదిస్తున్నారు. 

Rashmika : హారర్‌ కామెడీ యూనివర్స్ చిత్రం థామా అలరిస్తుంది: రష్మిక మందన

Rashmika : హారర్‌ కామెడీ యూనివర్స్ చిత్రం థామా అలరిస్తుంది: రష్మిక మందనఆయుష్మాన్‌ ఖురానా, రష్మిక హీరో హీరోయిన్స్ గా తెరకెక్కిన సినిమా ‘థామా’. హారర్‌ కామెడీగా రూపొందిన ఈ సినిమాకి ఆదిత్యా సర్పోత్దార్‌ దర్శకత్వం వహించారు. పరేష్ రావల్, నవాజుద్దీన్ సిద్ధిఖీ కీలక పాత్రలు పోషించారు. మాడాక్ ఫిల్మ్స్ సమర్పణలో దినేష్ విజన్, అమర్ కౌశిక్ నిర్మించారు. ఈ మూవీ అక్టోబరు 21న విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ హైదరాబాద్ లో ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు.

Prabhas: ఫన్, ఫియర్, ఆల్ట్రా స్టైలిష్ గా ప్రభాస్ రాజా సాబ్ ట్రైలర్

Prabhas: ఫన్, ఫియర్, ఆల్ట్రా స్టైలిష్ గా ప్రభాస్ రాజా సాబ్ ట్రైలర్రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్, టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్ మారుతి, ప్రెస్టీజియస్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ కాంబినేషన్ లో రూపొందుతున్న క్రేజీ మూవీ "రాజా సాబ్" ట్రైలర్ వచ్చేసింది. ఈ ట్రైలర్ కోసం రెబల్ ఫ్యాన్స్, మూవీ లవర్స్ ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్నారు. వారి వెయిటింగ్ కు తెరదించుతూ అన్ని కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ తో "రాజా సాబ్" ట్రైలర్ పండుగ ఫీస్ట్ ను అందిస్తూ రిలీజైంది. ఫన్, ఫియర్ తో పాటు వింటేజ్ ప్రభాస్ ను ఆల్ట్రా స్టైలిష్ గా చూపించిన ట్రైలర్ ఆకట్టుకుంటోంది.

Sudheer: ముగ్గురు నాయికలుతో సుడిగాలి సుధీర్ హీరోగా హైలెస్సో ప్రారంభం

Sudheer: ముగ్గురు నాయికలుతో సుడిగాలి సుధీర్ హీరోగా హైలెస్సో ప్రారంభంసుడిగాలి సుధీర్ కథానాయకుడిగా 5వ సినిమా నేడు రామానాయుడు స్టూడియోలో లాంఛనంగా ప్రారంభమైంది. వజ్ర వారాహి సినిమాస్ బ్యానర్‌పై శివ చెర్రీ, రవికిరణ్ నిర్మిస్తున్నారు. ప్రసన్న కుమార్ కోట దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రం ముహూర్తపు షాట్ కు వివి వినాయక్ క్లాప్ కొట్టారు. హీరో నిఖిల్ టైటిల్ ను రిలీవ్ చేశారు. హైలెస్సో అనే ఆకట్టుకునే టైటిల్ పెట్టారు. గ్రామీణ నేపథ్యంతో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రంలో శివాజీ విలన్‌గా కనిపించబోతున్నారు.

OG Collections: ఓజీ నాలుగు రోజుల కలెక్లన్లు ప్రకటించిన డివివి ఎంటర్ టైన్ మెంట్

OG Collections: ఓజీ నాలుగు రోజుల కలెక్లన్లు ప్రకటించిన డివివి ఎంటర్ టైన్ మెంట్కాగా, ఈ చిత్రం మొదటి వారాంతంలో అనగా 4 రోజులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 252 కోట్లు వసూలు చేసిందని డీవీవీ ఎంటర్ టైన్ మెంట్ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది. పవన్ కళ్యాణ్ చిత్రానికి అత్యధిక కలెక్షన్లలో ఒకటిగా నిలిచింది, ఇది అతని బాక్సాఫీస్ స్టామినాను పునరుద్ఘాటించింది. మరో వైపు ఈ సినిమాకు ఫ్యామిలీస్ రావడం ప్రారంభిస్తే మరింతగా పెరిగే అవకాశముందని నిర్మాణ వర్గాలు తెలియజేస్తున్నాయి.

Sonakshi Sinha: జటాధర లో సోనాక్షి సిన్హా పై ధన పిశాచి సాంగ్ చిత్రీకరణ

Sonakshi Sinha: జటాధర లో సోనాక్షి సిన్హా పై ధన పిశాచి సాంగ్ చిత్రీకరణసుధీర్ బాబు, సోనాక్షి సిన్హా ప్రధాన పాత్రలలో నటిస్తున్న మోస్ట్ ఎవైటెడ్ సూపర్ నేచురల్ మైథలాజికల్ థ్రిల్లర్ జటాధర. ద్విభాషా చిత్రానికి వెంకట్ కళ్యాణ్, అభిషేక్ జైస్వాల్ దర్శకత్వం వహించారు. హై-ఆక్టేన్ విజువల్స్, పౌరాణిక ఇతివృత్తాలతో ఈ చిత్రం గ్రేట్ సినిమాటిక్ ఎక్స్ పీరియన్స్ అందించబోతుంది.

భారతదేశంలో లాంచ్ అయిన ఫర్ ఎవర్ మార్క్ డైమండ్ జ్యుయలరి

భారతదేశంలో లాంచ్ అయిన ఫర్ ఎవర్ మార్క్ డైమండ్ జ్యుయలరిప్రపంచంలోని ప్రముఖ వజ్రాల కంపెనీ అయినటువంటి డి బీర్స్ గ్రూప్ నుంచి ఫర్ ఎవర్ మార్క్ డైమండ్ జ్యుయలరి బ్రాండ్ ఇవాళ అధికారికంగా తమ ఫ్లాగ్‌షిప్ స్టోర్‌ని న్యూ ఢిల్లీలో ఏర్పాటు చేసింది. దీని ద్వారా ఇప్పుడు ఢిల్లీ గతంలో ఎన్నడూ లేనంతగా ప్రకాశించింది. న్యూఢిల్లీలో ఈ ల్యాండ్‌మార్క్ బ్రాండ్ తమ ఫ్లాగ్‌ షిప్ స్టోర్ ప్రారంభంతో భారతదేశం ఫర్ ఎవర్ మార్క్ బ్రాండ్‌కు ప్రధాన మార్కెట్‌గా మారింది. ఫ్లాగ్‌షిప్ స్టోర్ ని ఢిల్లీ ప్రారంభించడం ద్వారా ఫర్ ఎవర్ మార్క్ తన ప్రపంచ వారసత్వం, ఆధునిక డిజైన్ మరియు వివేకవంతమైన లగ్జరీ తత్వాన్ని వినియోగదారులకు అందించే ప్రయాణంలో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిని సూచిస్తుంది.

ఒక్క లవంగాను నోట్లో వేసుకుని నమిలితే...

ఒక్క లవంగాను నోట్లో వేసుకుని నమిలితే...లవంగాను నోట్లో వేసుకుని నమిలడం వల్ల అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. దీనికి ముఖ్య కారణం లవంగాలలో ఉండే యూజినాల్ అనే శక్తివంతమైన సమ్మేళనం, ఇది యాంటీఆక్సిడెంట్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ, యాంటీ బాక్టీరియల్ (బాక్టీరియా నిరోధక) గుణాలను కలిగి ఉంటుంది. లవంగాలు నమిలితే కలిగే ముఖ్యమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.

థాంక్స్-ఎ-డాట్ కార్యక్రమంతో రొమ్ము క్యాన్సర్ పట్ల ఎస్‌బిఐ లైఫ్, బిసిసిఐ అవగాహన

థాంక్స్-ఎ-డాట్ కార్యక్రమంతో రొమ్ము క్యాన్సర్ పట్ల ఎస్‌బిఐ లైఫ్, బిసిసిఐ అవగాహనక్రికెట్ యొక్క భారీ పరిధిని వినియోగించుకోవటం ద్వారా అర్థవంతమైన సామాజిక మార్పును తీసుకురావటానికి, భారతదేశంలో అత్యంత విశ్వసనీయ జీవిత బీమా సంస్థలలో ఒకటైన ఎస్‌బిఐ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్, భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి(బిసిసిఐ) థాంక్స్ ఎ డాట్ కార్యక్రమం ద్వారా రొమ్ము క్యాన్సర్ అవగాహనను అంతర్జాతీయ వేదికపైకి తీసుకెళ్లడానికి కలిసి వచ్చాయి. ఈ ప్రయత్నంలో భాగంగా, ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన వన్డే ఇంటర్నేషనల్(ఒడిఐ) మ్యాచ్ సందర్భంగా భారత మహిళా క్రికెట్ జట్టు థాంక్స్-ఎ-డాట్ లోగోతో అలంకరించబడిన విలక్షణమైన గులాబీ రంగు జెర్సీలలో మైదానంలోకి దిగింది.

టైప్ 1 మధుమేహం: బియాండ్ టైప్ 1 అవగాహన కార్యక్రమం

టైప్ 1 మధుమేహం: బియాండ్ టైప్ 1 అవగాహన కార్యక్రమంటైప్ 1 మధుమేహంతో నివసిస్తున్న వ్యక్తులకు మరింత అవగాహన కల్పించటంతో పాటుగా వారికి అవసరమైన మద్దతు అందిస్తూనే వారి తక్షణ అవసరానికి ప్రతిస్పందనగా, బియాండ్ టైప్ 1 భారతదేశానికి తమ కార్యకలాపాలను విస్తరిస్తోన్నట్టు వెల్లడించింది. అవగాహన పెంచడం, సహాయక సంఘాలను నిర్మించడం, ప్రాణాలను రక్షించే వనరులను అందించడం, తరచుగా విస్మరించబడే స్వరాలను వినిపించటం ద్వారా డయాబెటిస్‌తో జీవించే తీరును మార్చడానికి ప్రపంచ లాభాపేక్షలేని సంస్థ పనిచేస్తుంది.

అధిక ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్‌కు చికిత్స చేయడం మెరుగైన గుండె ఆరోగ్యానికి దశల వారీ మార్గదర్శి

అధిక ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్‌కు చికిత్స చేయడం మెరుగైన గుండె ఆరోగ్యానికి దశల వారీ మార్గదర్శిమన హృదయ ఆరోగ్యాన్ని ప్రభావితం చేసే వివిధ కారణాలు ఉన్నాయి. గుండెకు సంబంధించిన ప్రమాదాల విషయానికి వస్తే చెడు కొలెస్ట్రాల్ అని పిలువబడే ఎలివేటెడ్ ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ అనేది ప్రాథమిక ఆందోళనగా పరిగణించబడుతుంది. మన నియంత్రణలో లేని కుటుంబ చరిత్ర లేదా వృద్ధాప్యం వంటి ఇతర కారకాల మాదిరిగా కాకుండా, ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ (ఎల్‌డిఎల్‌సి)ని సరిగా నిర్వహించవచ్చు, సిఫార్సు చేయబడిన స్థాయిలలో ఉంచవచ్చు. స్థాయిలు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, ఎల్‌డిఎల్‌సి ధమనులలో ఫలకాలు సృష్టిస్తుంది, దీనివల్ల రక్త ప్రవాహాన్ని పరిమితం చేసే అడ్డంకులు ఏర్పడతాయి. ఇది గుండెపోటులు, స్ట్రోక్‌లకు దారితీస్తుంది. అందుకే ఎల్‌డిఎల్‌సిని అరికట్టడం, అవసరమైన స్థాయిలో నిర్వహించడం చాలా ముఖ్యం.
