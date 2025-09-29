Navratri Viral Videos: గర్బా ఉత్సవంలో ఆ దుస్తులేంటి? వీడియో వైరల్
నవరాత్రి గర్బా ఉత్సవంలో అసభ్యత చోటుచేసుకుంది. గర్బా ఉత్సవంలో ఫ్యాషన్, అసభ్యత చోటుచేసుకోవడం చర్చకు దారితీసింది. గర్బా అనేది గుజరాత్లో ఉద్భవించిన నృత్యం. భారతీయ పండుగలు ఆచారాల గురించి మాత్రమే కాకుండా ఆనందం, ఐక్యతకు ఈ డ్యాన్స్ ప్రతీక. అవి సమాజాల వారీగా ప్రజలను ఒకచోట చేర్చి, సంప్రదాయం, వేడుకల కోసం ఒక ఉమ్మడి స్థలాన్ని సృష్టిస్తాయి. గర్బా కార్యక్రమాలలో, దుస్తులు, వ్యక్తిగత ఎంపికల గురించి తరచుగా ప్రశ్నలు తలెత్తుతాయి.
ఇళ్ళు, కళాశాలలు, బహిరంగ ప్రదేశాల నుండి వచ్చే రీళ్లు ఈ చర్చకు దారితీస్తున్నాయి. గర్బా డ్యాన్సుల్లో అసభ్యకత అధికంగా వుండటంతో.. దుస్తులు వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛను అనుమతిస్తూనే పండుగ స్ఫూర్తిని గౌరవించాలని చాలా మంది వాదిస్తున్నారు. పండుగలను ఫ్యాషన్ రన్వేలుగా లేదా పార్టీ దృశ్యాలుగా మార్చడం కంటే దుర్గా మాత భక్తిపై దృష్టి పెట్టాలని కొందరు చెప్తున్నారు.
ఈ దృక్పథం పవిత్ర స్వభావానికి అనుగుణంగా ఉండే దుస్తులను కోరుతుంది. భారతదేశం వైవిధ్యం, స్వేచ్ఛపై వర్ధిల్లుతుందని మరికొందరు స్పష్టం చేశారు. ఆచారాల పట్ల గౌరవం చాలా ముఖ్యం. కానీ ఇతరులను వారి దుస్తుల కోసం తీర్పు చెప్పడం సరికాదు.
మరికొందరు సంప్రదాయాలు ముఖ్యమైనవి అయినప్పటికీ, పండుగలు మిమ్మల్ని మీరు వ్యక్తీకరించుకోవడానికి కూడా అనుమతిస్తాయి. దీనికి తోడు సరైనదిగా భావించే దుస్తులను ఎంచుకోవాలని ప్రజలు విశ్వసించడం ఈ సాంస్కృతిక సమావేశాలలో గౌరవం, స్వేచ్ఛ రెండింటినీ కాపాడుతుందని నెటిజన్లు వాదిస్తున్నారు.