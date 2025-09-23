AP Women: దసరా వేడుకలకు డ్రెస్ కోడ్ పాటిస్తున్న మహిళా మంత్రులు
ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు ప్రభుత్వంలోని మహిళా మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు దసరా వేడుకలకు డ్రెస్ కోడ్ పాటించారు. మంగళవారం, వారందరూ ఎరుపు రంగు చీరలు ధరించారు.
నవరాత్రి తొమ్మిది రోజుల పాటు వేర్వేరు రంగుల చీరలు ధరించాలని వారు ప్లాన్ చేసుకున్నారు. ఆ నిర్ణయంలో భాగంగా, గాయత్రీ దేవి అలంకరణకు సరిపోయేలా మంగళవారం ఎరుపు రంగు చీరలను ఎంపిక చేశారు.
మంగళవారం ఉదయం, మహిళా శాసనసభ్యులు విజయవాడ కనకదుర్గమ్మను సందర్శించారు. సాంస్కృతిక సంప్రదాయాలను గౌరవించేందుకు తాము ఎరుపు రంగు దుస్తులు ధరించామని హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత చెప్పారు.
రాష్ట్ర శ్రేయస్సు కోసం తాము ప్రార్థించామని కూడా ఆమె పంచుకున్నారు. దుర్గా నవరాత్రులు ఘనంగా నిర్వహించబడుతున్నాయని అనిత చెప్పారు. భక్తులు ఎటువంటి సమస్యలను ఎదుర్కోకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నామని ఆమె హామీ ఇచ్చారు. అందరికీ నవరాత్రుల శుభాకాంక్షలు కూడా తెలిపారు.