మైసూర్ వేడుకల స్ఫూర్తితో విజయవాడ ఉత్సవ్ - గొల్లపూడిలో 30 ఎకరాల ఎక్స్పో
దసరా అంటే నవరాత్రులలో దుర్గాదేవిని వివిధ రూపాల్లో జరుపుకునే సమయం. కనకదుర్గమ్మను పూజించే విజయవాడలో, ఈ పండుగను సాధారణంగా ఘనంగా కానీ సాంప్రదాయ స్థాయిలో జరుపుకుంటారు. ఈ సంవత్సరం, 2025లో, మైసూర్ వేడుకల స్ఫూర్తితో, ఈ కార్యక్రమాన్ని అద్భుతమైన కార్యక్రమంగా మార్చాలని ఏపీ సర్కారు యోచిస్తోంది.
విజయవాడ ఉత్సవ్ అని పిలువబడే ఈ ఉత్సవంలో నగరం అంతటా అనేక రకాల సాంస్కృతిక, వినోద కార్యక్రమాలు ఉంటాయి. పున్నమి ఘాట్లో, భక్తులు, పర్యాటకులు దాండియా, లైవ్ బ్యాండ్లు, వాటర్ స్పోర్ట్స్ను ఆస్వాదించవచ్చు. గొల్లపూడిలో 30 ఎకరాల ఎక్స్పోను నిర్వహిస్తుంది.
దసరా సినిమా విడుదలకు కూడా ప్రసిద్ధి చెందిన సీజన్ కాబట్టి, అనేక సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్లు నిర్వహించబడతాయి. పది రోజుల ఉత్సవాలలో, కళాక్షేత్రంలో సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి.
అదనంగా, విజయవాడ పిల్లల కోసం రూపొందించిన ప్రత్యేక కార్యకలాపాలతో పాటు హోలీ, బెలూన్ రైడ్లను నిర్వహిస్తుంది. ఆధునిక పురోగతులను ప్రదర్శించడంతో పాటు స్థానిక సంప్రదాయాలను హైలైట్ చేయడం ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.