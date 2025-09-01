Roja: ఆడుదాం ఆంధ్ర కుంభకోణం.. ఆర్కే రోజా అరెస్ట్ అవుతారా?
వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో జరిగిన "ఆడుదాం ఆంధ్ర" కుంభకోణంపై దర్యాప్తు ఈ నెల ప్రారంభంలో పూర్తయింది. విజిలెన్స్ శాఖ అధికారులు డీజీపీకి వివరణాత్మక నివేదికను సమర్పించారు. సెప్టెంబర్ 5 నాటికి ఆడుదాం ఆంధ్ర అవినీతి కేసులో ప్రమేయం ఉన్న వారిపై చర్యలు తీసుకుంటామని ఎస్ఏఏపీ చైర్మన్ రవి నాయుడు ధృవీకరించారు.
ప్రభుత్వం ఇప్పటికే విజిలెన్స్ నివేదికను అందుకుందని, నిందితులందరిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు. ఈ కేసులో ఎవరినీ వదిలిపెట్టబోమని, లింగ వివక్ష లేకుండా చర్యలు తీసుకుంటామని కూడా రవి నాయుడు పేర్కొన్నారు.
ఈ వ్యాఖ్యలను బట్టి మాజీ మంత్రి ఆర్కే రోజా అరెస్టు జరిగే అవకాశం ఉందనే ఊహాగానాలకు ఆజ్యం పోసింది. వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వం రూ. 119 కోట్ల బడ్జెట్తో అమలు చేసిన ఆడుదాం ఆంధ్ర కార్యక్రమంలో పెద్ద ఎత్తున అవినీతి జరిగిందని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
పలువురు క్రీడాకారులు, అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు మాజీ ఎస్ఏఏపీ నాయకత్వంపై ఆర్థిక అవకతవకలకు పాల్పడ్డారని ఆరోపించిన తర్వాత ఈ వివాదం ఊపందుకుంది. బహుమతి డబ్బు పంపిణీలో దుర్వినియోగం, నాణ్యత లేని స్పోర్ట్స్ కిట్ల సరఫరా వంటి ఫిర్యాదులు ఉన్నాయి.
మాజీ జాతీయ కబడ్డీ ఆటగాడు, ఆర్డీ ప్రసాద్ ఆంధ్రప్రదేశ్ క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ (ఏపీసీఐడీ)కి ఫిర్యాదు చేయడంతో ఈ సమస్య మరింత తీవ్రమైంది. ఆడుదాం ఆంధ్రలో నిర్ణయం తీసుకునే అధికారం అప్పటి క్రీడా మంత్రి రోజా, అప్పటి ఎస్ఏఏపీ చైర్మన్ బైరెడ్డి సిద్ధార్థ్ రెడ్డి చేతుల్లో ఉంది.