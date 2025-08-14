Telangana: నల్గొండ: 12ఏళ్ల బాలికపై అత్యాచారం, హత్య.. నిందితుడిని మరణశిక్ష
తెలంగాణలోని నల్గొండ జిల్లాలోని ఒక కోర్టు గురువారం 12 ఏళ్ల బాలికపై అత్యాచారం చేసి హత్య చేసిన కేసులో ఒక వ్యక్తికి మరణశిక్ష విధించింది. ప్రత్యేక పోక్సో కోర్టు ఈ కేసులో 24 ఏళ్ల నిందితుడు, కసాయి దుకాణదారుడిని దోషిగా నిర్ధారించి, మరణశిక్ష విధించింది.
లైంగిక నేరాల నుండి పిల్లల రక్షణ (పోక్సో) చట్టం, భారత శిక్షాస్మృతి (ఐపిసి)లోని సంబంధిత నిబంధనల కింద ముకర్రామ్ను దోషిగా కోర్టు నిర్ధారించింది.
కోర్టు రూ.1.10 లక్షల జరిమానా కూడా విధించింది. పోక్సో కోర్టు ఇన్ఛార్జి రోజా రమణి బాధితురాలి కుటుంబానికి రూ.10 లక్షల పరిహారం చెల్లించాలని కూడా ఆదేశించింది.
ఈ దిగ్భ్రాంతికరమైన సంఘటన ఏప్రిల్ 2013లో నల్గొండ పట్టణంలో జరిగింది. నిందితుడు బాలికను తన ఇంటికి రప్పించిన తర్వాత ఆమెపై లైంగిక దాడి చేశాడు. లైంగిక దాడి తర్వాత, నిందితుడు ఆమెను గొంతు కోసి చంపి, మృతదేహాన్ని డ్రైనేజీ కాలువలో పడేశాడు.
బాలిక కుటుంబం ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు నల్గొండలోని వన్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో తప్పిపోయినట్లు కేసు నమోదు చేశారు. దర్యాప్తులో భాగంగా బాధితురాలి మృతదేహాన్ని పోలీసులు కనుగొన్నారు. నిందితుడిని గుర్తించి అరెస్టు చేశారు.
పోక్సో చట్టం, ఐపీసీ కింద నిందితుడిపై కేసు నమోదు చేశారు. నల్గొండ జిల్లా కోర్టులో 10 సంవత్సరాల పాటు విచారణ కొనసాగింది. వాదనలు విన్న తర్వాత, ప్రత్యేక పోక్సో కోర్టు ఇన్ఛార్జ్ జడ్జి నిందితుడిని దోషిగా నిర్ధారించి మరణశిక్ష విధించారు.
బాధితురాలి కుటుంబం కోర్టు ఆదేశాలను స్వాగతించింది. ఈ కేసులో తాము సమగ్ర దర్యాప్తు నిర్వహించి, అన్ని ఆధారాలను సేకరించి కోర్టు ముందు సమర్పించామని పోలీసులు తెలిపారు. గత సంవత్సరం, హైదరాబాద్ శివార్లలోని నార్సింగిలో ఐదేళ్ల బాలికను అపహరించి అత్యాచారం చేసిన తర్వాత ఆమెను హత్య చేసిన కేసులో దోషిగా తేలిన 30 ఏళ్ల వ్యక్తికి విధించిన మరణశిక్షను తెలంగాణ హైకోర్టు ధృవీకరించింది. 2017 కేసులో స్థానిక కోర్టు విధించిన మరణశిక్షను హైకోర్టు ధృవీకరించింది.