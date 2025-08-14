Nara Brahmani: మంగళగిరిలో నారా బ్రాహ్మణి పర్యటన- వీడియో వైరల్ (video)
ఏపీ మంత్రి నారా లోకేష్ భార్య నారా బ్రాహ్మణి తన భర్త నియోజకవర్గం మంగళగిరిని సందర్శించారు. ఇటీవల లోకేష్ తన మంగళగిరి చీర వైరల్ అయి ప్రజల దృష్టిని ఆకర్షించిందని ప్రస్తావించారు. తన పర్యటన సందర్భంగా, బ్రాహ్మణి కొత్త చీర డిజైన్లను అన్వేషించి, డిజైనర్లతో సాధ్యమయ్యే మెరుగుదలలను చర్చించారు.
ఆ తర్వాత ఆమె కాజాలోని ఒక శిక్షణా కేంద్రాన్ని సందర్శించారు. అక్కడ ఆమె కుట్టుపని నేర్చుకునే మహిళలతో సంభాషించారు. తరువాత, ఆమె పిల్లల కోసం ప్రత్యేకంగా నిర్మించిన పార్కులో సమయం గడిపారు.
ఊయలలో ఆడుతూ ఆస్వాదిస్తూ కనిపించారు. ఇది అక్కడ ఉన్న ప్రజలను ఆనందపరిచింది. ఆమె ఉనికి సందర్శకులలో చిరునవ్వులు, ఉత్సాహాన్ని కలిగించింది. శ్రీ పానకాల లక్ష్మీనరసింహ స్వామి భక్తుల కోసం లోకేష్ ప్రారంభించిన బస్సును కూడా బ్రాహ్మణి పరిశీలించారు.
సౌకర్యాల గురించి ఆమె ప్రయాణికులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. వారు ఏర్పాట్లపై సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. భక్తులకు సౌకర్యం కల్పించడంలో ఆమె ఆసక్తిని ఈ సంభాషణ ప్రతిబింబిస్తుంది. ఇటీవల, లోకేష్ వారి కుమారుడు దేవాన్ష్ కోసం తల్లిదండ్రుల-ఉపాధ్యాయ సమావేశానికి హాజరయ్యారు.