అతడికి మంచి ఉద్యోగం. అతడికి ఓ అమ్మాయి ఎంతగానో నచ్చింది. ఆమె అందానికి ఫిదా అయిన అతడు ఆమెను ఎలాంటి కట్నకానుకలు లేకుండా వివాహం చేసుకున్నాడు. ఐతే ఆ ఆనందం 5 రోజులకే ఆవిరైపోయింది. తన భార్య ఆమె బోయ్ ఫ్రెండుతో కలిసి ఏకాంతంగా గడిపినట్లు తెలుసుకున్నాడు. అంతేకాదు... ఆ రోజంతా ఆమె తన బోయ్ ఫ్రెండుతో కలిసి ఓ అందమైన పర్యాటక కేంద్రంలో గడిపిందని తెలుసుకుని గిలగిలలాడిపోయాడు ఆ భర్త. ఇలాంటి ఘటనలు ఇటీవలి కాలంలో ఎన్నో జరుగుతున్నాయి. అసలు ఎందుకిలా జరుగుతోంది?
వివాహమైన వెంటనే భార్య వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకోవడానికి చాలా క్లిష్టమైన, వ్యక్తిగత కారణాలు ఉండవచ్చు. ఈ సమస్యకు ఒకే ఒక కారణం అంటూ ఏదీ ఉండదు, కానీ సాధారణంగా ఈ క్రింది అంశాలు ఈ సంబంధాలకు కారణం కావచ్చని మానసిక నిపుణులు చెబుతున్నారు.
భావోద్వేగ లేదా శారీరక అసంతృప్తి
కొన్నిసార్లు, పెళ్లి తర్వాత భార్య ఆశించిన భావోద్వేగ మద్దతు లేదా శారీరక సాన్నిహిత్యం భర్త నుండి లభించకపోవచ్చు. దీనివల్ల ఆమె భావోద్వేగాలను పంచుకోవడానికి లేదా శారీరక సాన్నిహిత్యం కోసం మరొక వ్యక్తిని ఆశ్రయించవచ్చు.
బలవంతపు వివాహం
ఇష్టపూర్వకంగా కాకుండా, కుటుంబ ఒత్తిడి వల్ల లేదా ఇతర కారణాల వల్ల పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు, ఈ సంబంధంపై ఆమెకు ఆసక్తి ఉండదు. ఈ సందర్భంలో, ఆమెకు నచ్చిన వ్యక్తితో లేదా ప్రేమించిన వ్యక్తితో సంబంధం కొనసాగించవచ్చు.
గత సంబంధాలు
పెళ్లికి ముందు ఉన్న పాత సంబంధాలు పూర్తిగా తెగకపోవడం, లేదా ఆ వ్యక్తితో ఇంకా బంధం కొనసాగించాలనుకోవడం. ఈ భావనలు కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించకుండా అడ్డుకుంటాయి.
మానసిక సమస్యలు
కొన్ని మానసిక సమస్యలు, ముఖ్యంగా తీవ్రమైన ఒత్తిడి, ఆందోళన లేదా నిరాశ (డిప్రెషన్) వంటివి ఇలాంటి ప్రవర్తనలకు దారితీయవచ్చు.
తప్పుడు అంచనాలు
వివాహం గురించి, భర్త గురించి పెట్టుకున్న అంచనాలు వాస్తవానికి చాలా దూరంగా ఉండటం వల్ల నిరాశ చెంది, మరో మార్గాన్ని ఎంచుకోవడం.
వ్యక్తిగత అసమర్థత
కొంతమంది తమ జీవితంలో ఏదో కోల్పోయినట్లు భావించి, ఆ ఖాళీని నింపుకోవడానికి ఇలాంటి మార్గాలను ఎంచుకుంటారు. వారికి తమ వివాహ బంధంపై లేదా తమ వ్యక్తిగత జీవితంపై స్పష్టమైన అవగాహన లేకపోవచ్చు.
ఈ సమస్యకు పరిష్కార మార్గం ఏమిటి?
బహిరంగంగా మాట్లాడటం: భార్యతో ఆమె ఆలోచనలు, భావాలను తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. ఆమె ఎందుకు అలా ప్రవర్తిస్తుందో అర్థం చేసుకోవాలి.
కౌన్సెలింగ్: ఇద్దరూ కలిసి ఒక కౌన్సెలర్ను సంప్రదించడం మంచిది. ఒక నిపుణుడు ఈ సమస్యకు మూల కారణాలను గుర్తించి, వాటిని పరిష్కరించడానికి సహాయపడగలడు.
ఇద్దరి మధ్య బంధాన్ని మెరుగుపరచడం: ఒకరికొకరు సమయం కేటాయించుకోవడం, ఒకరి అభిరుచులను మరొకరు అర్థం చేసుకోవడం ద్వారా బంధాన్ని బలపరుచుకోవచ్చు. ఇలాంటి సమస్యలు చాలా సున్నితమైనవి. దీనికి పరిష్కారం కనుగొనడానికి ఓపిక, పరస్పర అవగాహన చాలా అవసరం.