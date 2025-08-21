Pawan Kalyan: శ్రీశైలం అటవీ ప్రాంతంలో ఘర్షణ.. పవన్ కల్యాణ్ సీరియస్
శ్రీశైలం అటవీ ప్రాంతంలో అటవీ శాఖ ఉద్యోగులు, శాసనసభ్యుడి అనుచరుల మధ్య ఇటీవల జరిగిన ఘర్షణపై ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి- పర్యావరణ మంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ కఠినమైన వైఖరి తీసుకున్నారు. ఈ సంఘటనపై దర్యాప్తు చేసి శాసనసభ్యుడి ప్రమేయంపై వివరణాత్మక నివేదికను సమర్పించాలని ఆయన సీనియర్ అధికారులను ఆదేశించారు. జవాబుదారీతనం, నిబంధనలకు కట్టుబడి ఉండటంపై దృష్టి సారించి బాధ్యులపై కేసులు నమోదు చేయాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశించారు.
"శ్రీశైలం అటవీ ప్రాంతంలో విధుల్లో ఉన్న అటవీ శాఖ ఉద్యోగులతో జరిగిన ఘర్షణ ఘటనను ఆ శాఖ సీనియర్ అధికారులు వివరించారు. అక్కడ దాడి జరిగింది. ఈ సంఘటనలలో శాసనసభ్యుడు, అతని అనుచరుల ప్రమేయంపై దర్యాప్తు చేసి వివరణాత్మక నివేదికను సమర్పించాలని నేను వారిని ఆదేశించాను. నిబంధనల ప్రకారం బాధ్యులపై కేసులు నమోదు చేయాలని నేను స్పష్టంగా సూచించాను" అని ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
నంద్యాల జిల్లాలోని శ్రీశైలం సమీపంలో అటవీ శాఖ అధికారులను కిడ్నాప్ చేసి, వారిపై దాడి చేశారని పోలీసుల ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. అధికార తెలుగుదేశం పార్టీ (టీడీపీ)కి చెందిన శ్రీశైలం ఎమ్మెల్యే బి. రాజశేఖర రెడ్డి, అతని అనుచరులు మంగళవారం రాత్రి శ్రీశైలం టైగర్ రిజర్వ్ మార్కాపురం డివిజన్లో భాగమైన నెక్కంటి ఫారెస్ట్ రేంజ్ అధికారులపై దాడి చేశారని ఆరోపించారు.