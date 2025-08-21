కర్ణాటకలో ఘోరం.. ప్రేమకు ఓకే చెప్పలేదని.. కారులో ఎక్కించుకుని సరస్సులో నెట్టేశాడు..
కర్ణాటకలో ఘోరం జరిగింది. తన ప్రేమ ప్రతిపాదనను తిరస్కరించిందనే కోపంతో 32 ఏళ్ల మహిళతో కారును సరస్సులో తోసేశాడు ఓ ఉన్మాది. ఈ ఘటనలో ఆమె ప్రాణాలు కోల్పోయింది. ఈ సంఘటన బుధవారం హసన్ జిల్లాలోని చందనహళ్లి ప్రాంతంలో జరిగింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. మృతురాలు శ్వేత, నిందితుడు రవి - వివాహితులు వీరిద్దరూ చాలా కాలం క్రితం కలిసి పనిచేశారని పోలీసులు తెలిపారు.
శ్వేత తన భర్త నుండి విడిపోయి తన తల్లిదండ్రులతో నివసిస్తున్నారు. గత కొన్ని నెలలుగా, రవి బాధితురాలిని తన స్నేహితురాలిగా ఉండమని, తన భార్యను ఆమె కోసం వదిలివేస్తానని చెబుతూ వేధించాడు.
కానీ శ్వేత రవి ప్రతిపాదనలను తిరస్కరించింది. దీంతో ఆవేశానికి గురైన రవి శ్వేతను తన కారులో కూర్చోబెట్టుకుని చందనహళ్లి సరస్సు వద్దకు వెళ్లాడు. ఆపై కారును సరస్సులోకి పోనిచ్చాడు. రవి ఈదుకుంటూ పైకి వచ్చాడు కానీ శ్వేత మరణించిందని అధికారులు తెలిపారు.
రాత్రిపూట రెస్క్యూ బృందాలు రెస్క్యూ ఆపరేషన్లలో నిమగ్నమై ఉన్నట్లు వీడియోలు, చిత్రాలు చూపించాయి. విచారణలో, కారు ప్రమాదవశాత్తు సరస్సులో పడిపోయిందని, తాను సురక్షితంగా ఈదుకుంటూ వచ్చానని, కానీ శ్వేత రక్షించడం కుదరలేదని రవి పోలీసులకు చెప్పాడు. అయితే, శ్వేత కుటుంబం ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా పోలీసులు హత్య కేసు నమోదు చేశారు.