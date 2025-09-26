శుక్రవారం, 26 సెప్టెంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 26 సెప్టెంబరు 2025 (12:24 IST)

ఆర్టీసీ మొదటి మహిళా డ్రైవర్‌గా సరితను నియమించిన టీఎస్సార్టీసీ

TGSRTC_Woman Driver
తెలంగాణ రోడ్డు రవాణా సంస్థ (టీఎస్సార్టీసీ) రెగ్యులర్ సర్వీసులో మహిళలను బస్సు డ్రైవర్లుగా నియమించడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. చాలా కాలం తర్వాత, అన్ని ప్రాంతీయ కార్యాలయాలలో వెయ్యి మంది డ్రైవర్లు, 743 మంది శ్రామిక్‌లను నియమించాలని ఆర్టీసీ తన ప్రణాళికలను ప్రకటించింది. 
 
వీరిలో మెకానిక్స్, ఫిట్టర్లు, ఎలక్ట్రీషియన్లు, పెయింటర్లు, వెల్డర్లు ఇతరులు ఉన్నారు. ఈ సంవత్సరం జూన్‌లో ఆర్టీసీ తన మొదటి మహిళా డ్రైవర్‌గా వి. సరితను అవుట్‌సోర్సింగ్ బేసిస్‌లో నియమించుకుంది. ఆమె మిర్యాలగూడ- హైదరాబాద్‌లోని మహాత్మా గాంధీ బస్ స్టేషన్ మధ్య ఎలక్ట్రిక్ సూపర్ లగ్జరీ బస్సును నడపాల్సి ఉంది. ఆమె నగరం నుండి లైసెన్స్ పొంది, తెలంగాణకు తిరిగి రావడానికి ముందు ఒక దశాబ్దం పాటు ఢిల్లీలో బస్సులు నడిపింది. 
 
1995లో అప్పటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఆర్టీసీ ఉద్యోగాల్లో మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్లు ప్రవేశపెట్టినప్పుడు ఆర్టీసీ తొలిసారిగా మహిళా కండక్టర్లను నియమించింది. అప్పటి నుండి వందలాది మంది మహిళలు కండక్టర్లుగా పనిచేశారు. 
 
తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత ఆర్టీసీలో పెద్ద ఎత్తున నియామకాలు ఆగిపోయాయి. నిరుద్యోగ యువతకు అవకాశాలు లేకుండా పోయాయి. గతంలో ఆర్టీసీ స్వయంగా నియామకాలను నిర్వహించినప్పుడు కాకుండా, తెలంగాణ రాష్ట్ర స్థాయి పోలీస్ రిక్రూట్‌మెంట్ బోర్డు (TSLPRB) ఈ ప్రక్రియను అప్పగించింది. 
 
ఈ నియామకం మహిళా ప్రయాణీకులకు మాత్రమే కాకుండా మహిళా డ్రైవర్లకు కూడా కార్పొరేషన్‌లో చురుకైన పాత్ర పోషించడానికి మార్గం సుగమం చేస్తుందని అధికారులు తెలిపారు. గతంలో ప్యాసింజర్, గూడ్స్ వాహనాలకు వేర్వేరు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్‌లు జారీ చేసేవారని రవాణా శాఖ సీనియర్ అధికారి వివరించారు. 
 
ఇప్పుడు, ఒకే లైసెన్స్ భారీ గూడ్స్ మోటార్ వాహనాలు, భారీ ప్యాసింజర్ మోటార్ వాహనాలు రెండింటినీ వర్తిస్తుంది. రాష్ట్రంలో చాలా మంది మహిళలు ఇప్పటికే అలాంటి లైసెన్స్‌లను పొందారు. దీని వలన వారు డ్రైవర్ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అర్హులు అవుతారు. 
 
మహిళా అభ్యర్థుల ఆసక్తి, అర్హత ఆధారంగా నియామకాలు ఉంటాయని అధికారి తెలిపారు. కొన్ని ప్రాంతీయ కార్యాలయాల్లో మహిళా కోటా కింద డ్రైవర్ల నియామకాలు గతంలోనే అమలు చేయబడ్డాయి. అయితే, 2013 తర్వాత ప్రధాన నియామకాలు నిలిచిపోయాయి. 
 
బ్యాక్‌లాగ్ పోస్టులను పక్కన పెట్టారు. చట్టపరమైన ఆదేశాలను అనుసరించి, ప్రత్యక్ష నియామకాలు, పరిమిత (బ్యాక్‌లాగ్) నియామకాలు రెండూ ఇప్పుడు చేపట్టబడుతున్నాయి. 
 
ఇకపోతే.. టీఎస్ఎల్పీఆర్బీ తన వెబ్‌సైట్ www.tgprb.gov.inలో TSRTC రిక్రూట్‌మెంట్-2025 కోసం నోటిఫికేషన్‌ను విడుదల చేసింది. ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తులు అక్టోబర్ 8న ప్రారంభమై అక్టోబర్ 28న ముగుస్తాయి. 
 
పురుషులు, మహిళలు ఇద్దరినీ డ్రైవర్లుగా నియమించుకోవడానికి కార్పొరేషన్ సిద్ధంగా ఉందని టీఆఎస్ఆర్టీసీ సీనియర్ అధికారి ఒకరు తెలిపారు. ఈ మేరకు క్షితిజ సమాంతర రిజర్వేషన్ కింద సమాన అవకాశాలు కల్పించబడతాయి. కోర్టు ఆదేశాలకు అనుగుణంగా బ్యాక్‌లాగ్ పోస్టులను కూడా తొలగిస్తారు. మహిళలను డ్రైవర్లుగా నియమిస్తారు. బ్యాక్‌లాగ్ ఖాళీలను వెంటనే పురుషులతో భర్తీ చేస్తారని అధికారులు తెలిపారు. 

YVS: మాతృ మూర్తి రత్నకుమారి అస్తమం పట్ల వై వీ ఎస్ చౌదరి జ్నాపకాలు

YVS: మాతృ మూర్తి రత్నకుమారి అస్తమం పట్ల వై వీ ఎస్ చౌదరి జ్నాపకాలుమా అమ్మగారు (88 యేళ్ళు) ఈ గురువారం, 25వ సెప్టెంబరు 2025, సాయంత్రం గం8.31ని॥లకు.. ఈ భువి నుండి సెలవు తీసుకుని.. ఆ దివిలో ఉన్న మా నాన్నగారిని, మా అన్నగారిని కలవడానికి వెళ్ళిపోయారని సినీ దర్శకుడు వై.విఎస్. చౌదరి ప్రకటనలో తెలిపారు. ఆమె మరణం పట్ల సినీప్రముఖులు శ్రద్దాంజలి ఘటించారు. ఈ సందర్భంగా వైవి.ఎస్. చౌదరి తన అమ్మగారి గురించి ఇలా తెలియజేస్తున్నారు.

Dirictor Sujit: రామ్ చరణ్ కు సుజిత్ చెప్పిన కథ ఓజీ నేనా..

Dirictor Sujit: రామ్ చరణ్ కు సుజిత్ చెప్పిన కథ ఓజీ నేనా..పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా నటించిన ఓజీ చిత్రం గురువారంనాడు విడుదలై మంచి ఓపెనింగ్స్ తో రికార్డ్ నెలకొల్పాయి. సినిమా స్టయిలిస్ గా వుందని అభిమానులు అంటే మరికొందరు ఏవరేజ్ గా తేల్చిచెబుతున్నారు. కాగా, అదేరోజు చిత్రం యూనిట్ ఓజీ సక్సెస్ మీట్ నిర్వహించింది. ఈ సందర్భంగా యూనిట్ అంతా సంతోషంగా తమ ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా నిర్మాత డివివి దానయ్య మాట్లాడుతూ, ఓజీ సినిమాకు కారకుడైన త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ కు ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు.

ప్రేయసి కి గోదారి గట్టుపైన ఫిలాసఫీ చెబుతున్న సుమంత్ ప్రభాస్

ప్రేయసి కి గోదారి గట్టుపైన ఫిలాసఫీ చెబుతున్న సుమంత్ ప్రభాస్మేమ్ ఫేమస్ చిత్రం నటుడు సుమంత్ ప్రభాస్ కథానాయకుడిగా గోదారి గట్టుపైన సినిమాతో అలరించబోతున్నారు. నిధి ప్రదీప్ కథానాయికగా అరంగేట్రం చేస్తుండగా, జగపతి బాబు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. సుభాష్ చంద్ర దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నారు. రెడ్ పప్పెట్ ప్రొడక్షన్స్ నిర్మిస్తోంది. తాజాగా మేకర్స్ గోదారి గట్టుపైన ఫస్ట్ బ్రీజ్ ని రిలీజ్ చేశారు. లైట్ హౌస్ పైకి తన ప్రేమికురాలిని తీసుకెళ్లిన హీరో, గోదావరి సముద్రంలో కలిసిపోయే అద్భుత దృశ్యం చూపించే సన్నివేశంతో వీడియో ప్రారంభమవుతుంది.

సుధీర్ బాబు జటాధర నుంచి ఫస్ట్ ట్రాక్ సోల్ అఫ్ జటాధర రిలీజ్

సుధీర్ బాబు జటాధర నుంచి ఫస్ట్ ట్రాక్ సోల్ అఫ్ జటాధర రిలీజ్సుధీర్ బాబు, బాలీవుడ్ పవర్‌హౌస్ సోనాక్షి సిన్హా ప్రధాన పాత్రలలో నటిస్తున్న మోస్ట్ ఎవైటెడ్ సూపర్ నేచురల్ మైథలాజికల్ థ్రిల్లర్ జటాధర. అద్భుతమైన సినిమాటిక్ అందించే ఈ పాన్-ఇండియా ద్విభాషా చిత్రానికి వెంకట్ కళ్యాణ్, అభిషేక్ జైస్వాల్ దర్శకత్వం వహించారు. హై-ఆక్టేన్ విజువల్స్, పౌరాణిక ఇతివృత్తాలతో ఈ చిత్రం గ్రేట్ సినిమాటిక్ ఎక్స్ పీరియన్స్ అందించబోతుంది.

Shraddha Srinath: గేమింగ్ డెవలపర్‌గా నటించడం ఛాలెంజ్ గా వుంది: శ్రద్ధా శ్రీనాథ్

Shraddha Srinath: గేమింగ్ డెవలపర్‌గా నటించడం ఛాలెంజ్ గా వుంది: శ్రద్ధా శ్రీనాథ్నిజానికి ఫన్ కోసం ఆటలు ఆడాలి కానీ అదే ఆట ఆడుతుంటే నిజజీవితంలో కొన్ని సంఘటనలు చోటు చేసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది? ఇప్పుడు సరికొత్త తమిళ థ్రిల్లర్ సిరీస్ ట్రైలర్ చూస్తుంటే కూడా అలాంటి ఫీలింగే కలుగుతుంది. వర్చువల్ గేమ్ ఆడుతున్నప్పుడు నిజజీవితంలో దానివల్ల సంఘటన చోటు చేసుకున్నట్టుగా ఈ థ్రిల్లర్ ట్రైలర్ కనిపిస్తోంది. అక్టోబర్ రెండో తేదీన ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్న ఈ సిరీస్ ట్రైలర్ చూస్తుంటే ఎన్నో సీక్రెట్స్ మరెన్నో మాస్కులు ఆవిష్కృతం కాబోతున్నట్టు కనిపిస్తోంది.

Alarm: మహిళలూ.. అలారం మోత అంత మంచిది కాదండోయ్.. గుండెకు, మెదడుకు..?

Alarm: మహిళలూ.. అలారం మోత అంత మంచిది కాదండోయ్.. గుండెకు, మెదడుకు..?తెల్లవారుజామున అలారం పెట్టడం చాలామందికి అలవాటు. ఉదయం పూట అలారం పెట్టుకుంటే.. స్కూళ్లకు పిల్లలను సమయానికి పంపడం, ఉద్యోగాలకు సరైన టైమ్‌కి వెళ్లడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అయితే ఆరోగ్య నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే.. అలారం పెట్టుకుని నిద్రలేవడం చేస్తే మెదడుకు, గుండెకు ఒత్తిడి తెచ్చే అవకాశం వుందని పరిశోధకులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

కిడ్నీలను పాడు చేసే పదార్థాలు

కిడ్నీలను పాడు చేసే పదార్థాలుకిడ్నీలు. వీటి ఆరోగ్యానికి అవసరమైన పదార్థాలను తింటుండాలి. ఐతే కిడ్నీలను డ్యామేజ్ చేసే పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుని వాటిని దూరం పెట్టాలి. కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు కిడ్నీలను పాడు చేస్తాయి. అవి ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ప్రాసెస్ చేసిన మాంసాలు సోడియం అధికంగా ఉండే ఆహార పదార్థాలు కృత్రిమ స్వీటెనర్లు చక్కెర కలిపిన పానీయాలు ప్రాసెస్ చేసిన స్నాక్స్ సోడా, డెయిరీ ఉత్పత్తుల వంటి అధిక ఫాస్పరస్ ఉండే ఆహారాలు ఆల్కహాల్ అధిక ప్రోటీన్ ఉండే ఆహారాలు

అల్లం టీ తాగితే ఏంటి ప్రయోజనాలు?

అల్లం టీ తాగితే ఏంటి ప్రయోజనాలు?తాజాగా కట్ చేసిన అల్లం ముక్కలను నీటిలో ఉడకబెట్టి జింజర్ టీ లేదా అల్లం టీని తయారు చేస్తారు. అల్లం టీని వడకట్టి, పర్ఫెక్ట్ టీని తయారు చేయడానికి కొంచెం తేనె కలపాలి. ఈ అల్లం టీ కీళ్ల నొప్పులు, వాపును తగ్గిస్తుంది. వికారం నుండి ఉపశమనం ఇస్తుంది. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లను కలిగి ఉంటుంది. ఇది శరీరంలో హానికరమైన ఫ్రీ రాడికల్స్ సంఖ్యను తగ్గిస్తుంది. యాంటీ కార్సినోజెనిక్ లక్షణాలు దీనిలో ఎక్కువగా ఉంటాయి. జీర్ణక్రియలో సహాయపడుతుంది. జలుబుకు వ్యతిరేకంగా పోరాడటంలో సహాయపడుతుంది. ఇది ఆకలిని అణిచివేస్తుంది, జీవక్రియను వేగవంతం చేస్తుంది. అధిక బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది.

భారతీయ రోగులలో ఒక కీలక సమస్యగా రెసిస్టంట్ హైపర్‌టెన్షన్: హైదరాబాద్‌ వైద్య నిపుణులు

భారతీయ రోగులలో ఒక కీలక సమస్యగా రెసిస్టంట్ హైపర్‌టెన్షన్: హైదరాబాద్‌ వైద్య నిపుణులుహైదరాబాద్: ఇండియా హైపర్‌టెన్షన్ కంట్రోల్ ఇనిషియేటివ్ ప్రకారం, భారత దేశంలో 20 కోట్ల మంది వయోజనులు రక్తపోటుతో బాధపడుతున్నారని అంచనా, వీరిలో దాదాపు 2 కోట్ల మంది మాత్రమే దీనిని నియంత్రణలో ఉంచుకున్నారు. ఇది దేశంలో అత్యంత అత్యవసర ప్రజారోగ్య సమస్యలలో ఒకటిగా నిలిచింది. ఏఐజీ హాస్పిటల్ లోని వైద్య నిపుణులు- డాక్టర్ రాజీవ్ మీనన్, డాక్టర్ అనుజ్ కపాడియా, డాక్టర్ స్వరూప్ జి భరది, డాక్టర్ ప్రసాద రెడ్డి- దేశంలో హైపర్ టెన్షన్(రక్తపోటు), రెసిస్టంట్ హైపర్‌టెన్షన్లకు పెరుగుతున్న ప్రాబల్యాన్ని చాటిచెప్పారు.

శనగలు తింటే శరీరానికి అందే పోషకాలు ఏమిటి?

శనగలు తింటే శరీరానికి అందే పోషకాలు ఏమిటి?శనగలు. వీటిలో అనేక రకాల పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. అందువల్ల వాటిని పోషకాల పవర్‌హౌస్ అని అంటారు. శనగలలో ఉండే ముఖ్యమైన పోషకాల వివరాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. శనగలు ప్రోటీన్‌కు మంచి వనరు. శాకాహారులకు ఇది చాలా ముఖ్యమైన పోషకం. కండరాల నిర్మాణానికి, శరీర పెరుగుదలకు ప్రోటీన్ అవసరం. శనగలలో అధిక మొత్తంలో ఫైబర్ ఉంటుంది. ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను నివారిస్తుంది, బరువు తగ్గడానికి కూడా సహాయపడుతుంది. శనగలలో విటమిన్ ఎ, విటమిన్ సి, విటమిన్ బి6, విటమిన్ బి9, థయామిన్(బి1), నియాసిన్(బి3) వంటి విటమిన్లు ఉంటాయి.
