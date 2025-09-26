తెలంగాణ రోడ్డు రవాణా సంస్థ (టీఎస్సార్టీసీ) రెగ్యులర్ సర్వీసులో మహిళలను బస్సు డ్రైవర్లుగా నియమించడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. చాలా కాలం తర్వాత, అన్ని ప్రాంతీయ కార్యాలయాలలో వెయ్యి మంది డ్రైవర్లు, 743 మంది శ్రామిక్లను నియమించాలని ఆర్టీసీ తన ప్రణాళికలను ప్రకటించింది.
వీరిలో మెకానిక్స్, ఫిట్టర్లు, ఎలక్ట్రీషియన్లు, పెయింటర్లు, వెల్డర్లు ఇతరులు ఉన్నారు. ఈ సంవత్సరం జూన్లో ఆర్టీసీ తన మొదటి మహిళా డ్రైవర్గా వి. సరితను అవుట్సోర్సింగ్ బేసిస్లో నియమించుకుంది. ఆమె మిర్యాలగూడ- హైదరాబాద్లోని మహాత్మా గాంధీ బస్ స్టేషన్ మధ్య ఎలక్ట్రిక్ సూపర్ లగ్జరీ బస్సును నడపాల్సి ఉంది. ఆమె నగరం నుండి లైసెన్స్ పొంది, తెలంగాణకు తిరిగి రావడానికి ముందు ఒక దశాబ్దం పాటు ఢిల్లీలో బస్సులు నడిపింది.
1995లో అప్పటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఆర్టీసీ ఉద్యోగాల్లో మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్లు ప్రవేశపెట్టినప్పుడు ఆర్టీసీ తొలిసారిగా మహిళా కండక్టర్లను నియమించింది. అప్పటి నుండి వందలాది మంది మహిళలు కండక్టర్లుగా పనిచేశారు.
తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత ఆర్టీసీలో పెద్ద ఎత్తున నియామకాలు ఆగిపోయాయి. నిరుద్యోగ యువతకు అవకాశాలు లేకుండా పోయాయి. గతంలో ఆర్టీసీ స్వయంగా నియామకాలను నిర్వహించినప్పుడు కాకుండా, తెలంగాణ రాష్ట్ర స్థాయి పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు (TSLPRB) ఈ ప్రక్రియను అప్పగించింది.
ఈ నియామకం మహిళా ప్రయాణీకులకు మాత్రమే కాకుండా మహిళా డ్రైవర్లకు కూడా కార్పొరేషన్లో చురుకైన పాత్ర పోషించడానికి మార్గం సుగమం చేస్తుందని అధికారులు తెలిపారు. గతంలో ప్యాసింజర్, గూడ్స్ వాహనాలకు వేర్వేరు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్లు జారీ చేసేవారని రవాణా శాఖ సీనియర్ అధికారి వివరించారు.
ఇప్పుడు, ఒకే లైసెన్స్ భారీ గూడ్స్ మోటార్ వాహనాలు, భారీ ప్యాసింజర్ మోటార్ వాహనాలు రెండింటినీ వర్తిస్తుంది. రాష్ట్రంలో చాలా మంది మహిళలు ఇప్పటికే అలాంటి లైసెన్స్లను పొందారు. దీని వలన వారు డ్రైవర్ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అర్హులు అవుతారు.
మహిళా అభ్యర్థుల ఆసక్తి, అర్హత ఆధారంగా నియామకాలు ఉంటాయని అధికారి తెలిపారు. కొన్ని ప్రాంతీయ కార్యాలయాల్లో మహిళా కోటా కింద డ్రైవర్ల నియామకాలు గతంలోనే అమలు చేయబడ్డాయి. అయితే, 2013 తర్వాత ప్రధాన నియామకాలు నిలిచిపోయాయి.
బ్యాక్లాగ్ పోస్టులను పక్కన పెట్టారు. చట్టపరమైన ఆదేశాలను అనుసరించి, ప్రత్యక్ష నియామకాలు, పరిమిత (బ్యాక్లాగ్) నియామకాలు రెండూ ఇప్పుడు చేపట్టబడుతున్నాయి.
ఇకపోతే.. టీఎస్ఎల్పీఆర్బీ తన వెబ్సైట్ www.tgprb.gov.inలో TSRTC రిక్రూట్మెంట్-2025 కోసం నోటిఫికేషన్ను విడుదల చేసింది. ఆన్లైన్ దరఖాస్తులు అక్టోబర్ 8న ప్రారంభమై అక్టోబర్ 28న ముగుస్తాయి.
పురుషులు, మహిళలు ఇద్దరినీ డ్రైవర్లుగా నియమించుకోవడానికి కార్పొరేషన్ సిద్ధంగా ఉందని టీఆఎస్ఆర్టీసీ సీనియర్ అధికారి ఒకరు తెలిపారు. ఈ మేరకు క్షితిజ సమాంతర రిజర్వేషన్ కింద సమాన అవకాశాలు కల్పించబడతాయి. కోర్టు ఆదేశాలకు అనుగుణంగా బ్యాక్లాగ్ పోస్టులను కూడా తొలగిస్తారు. మహిళలను డ్రైవర్లుగా నియమిస్తారు. బ్యాక్లాగ్ ఖాళీలను వెంటనే పురుషులతో భర్తీ చేస్తారని అధికారులు తెలిపారు.