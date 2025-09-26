Maganti Sunitha: జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నిక.. బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థిగా మాగంటి సునీత
దివంగత ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్ భార్య మాగంటి సునీతను జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నికకు పార్టీ అభ్యర్థిగా బీఆర్ఎస్ అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి కె. చంద్రశేఖర్ రావు శుక్రవారం ప్రకటించారు. సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్ మరణంతో ఉప ఎన్నిక అనివార్యమైంది.
గోపీనాథ్ పార్టీకి, ప్రజలకు చేసిన సేవలను గుర్తించి, జూబ్లీహిల్స్ ఓటర్ల ఆకాంక్షలకు ప్రతిస్పందనగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు చంద్రశేఖర్ రావు తెలిపారు. అనేక మంది పోటీదారులు ఉన్నప్పటికీ, గోపీనాథ్ కృషిని, ప్రజల మద్దతును గౌరవించేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపారు.
దివంగత శాసనసభ్యుని భార్య సునీత పార్టీ కార్యక్రమాలలో చురుకుగా పాల్గొంటూ సీనియర్ నాయకురాలిగా గౌరవాన్ని పొందారు. ఆమె అభ్యర్థిత్వం గోపీనాథ్ సహకారాల పట్ల కొనసాగింపు, కృతజ్ఞత రెండింటినీ ప్రతిబింబిస్తుందని పార్టీ నాయకత్వం తెలిపింది.
సునీత తన భర్త వారసత్వాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లి నియోజకవర్గంలో పార్టీ స్థావరాన్ని బలోపేతం చేయడానికి ఉప ఎన్నికలో విజయం సాధిస్తారని బిఆర్ఎస్ నాయకులు విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.