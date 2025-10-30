గురువారం, 30 అక్టోబరు 2025
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. ఐటీ
  3. ఐటీ వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : గురువారం, 30 అక్టోబరు 2025 (12:43 IST)

Driverless car: డ్రైవర్ లెస్ కారులో శ్రీ సత్యాత్మతీర్థ స్వామీజీ షికారు.. బెంగళూరు వీడియో వైరల్

Driverless car
Driverless car
బెంగళూరు నగర ఆర్‌వీ ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాల విద్యార్థులు డ్రైవర్‌ అవసరం లేని కారును తయారు చేసి అదుర్స్ అనిపించుకున్నారు. విప్రో, ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ (ఐఐఎస్‌సీ), RV కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ సంయుక్తంగా అభివృద్ధి చేసిన విరిన్ WIRIN (Wipro-IISc రీసెర్చ్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ నెట్‌వర్క్) అనే డ్రైవర్‌లెస్ కారును ఇటీవల బెంగళూరులో ఆవిష్కరించారు.
 
ఉత్తరాది మఠానికి చెందిన శ్రీ సత్యాత్మతీర్థ స్వామీజీ కారు లోపల కూర్చున్న వీడియో ఎక్స్‌లో ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతోంది. ఆదర్శ్ హెగ్డే పోస్ట్ చేసిన ఈ వీడియోలో, స్వయంప్రతిపత్త కారు కళాశాల క్యాంపస్ అంతటా సజావుగా గ్లైడ్ చేస్తుండగా స్వామీజీ హాయిగా కూర్చున్నట్లు చూపిస్తుంది.
 
ఇది పూర్తిగా స్వదేశీ స్వీయ-డ్రైవింగ్ టెక్నాలజీ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. అక్టోబర్ 27న ఆర్వీ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్‌లో ఈ ప్రోటోటైప్‌ను ఆవిష్కరించారు. ఈ ఆవిష్కరణ కోసం ఆరు సంవత్సరాల పాటు ఆర్వీ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్‌కు చెందిన అధ్యాపకులు ఉత్తర కుమారి, రాజా విద్య సమన్వయంతో అధ్యాపకులు, విద్యార్థుల బృందం కష్టపడ్డారు. స్వదేశీ స్వయంప్రతిపత్తి కారును రూపొందించడం, అభివృద్ధి చేసిన కృషి ఇలా ఫలించిందని ఆర్వీ కాలేజ్ అధికారులు అంటున్నారు.  
 
ప్రాజెక్ట్ ఇంకా అభివృద్ధి చేయబడుతోంది. రాబోయే కొన్ని నెలల్లో అధికారిక ప్రయోగం జరిగే అవకాశం ఉంది. డ్రైవర్‌లెస్ కారు సిద్ధమైన తర్వాత సజావుగా మరియు సురక్షితంగా పనిచేస్తుందని నిర్ధారించుకోవడానికి పరిశోధకులు ప్రస్తుతం భారతీయ రహదారి పరిస్థితులను మ్యాప్ చేసి అధ్యయనం చేస్తున్నారని టాక్ వస్తోంది. విప్రో, భారతీయ విజ్ఞాన సంస్థ, ఆర్‌వీ ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాల సంయుక్త భాగస్వామ్యంలో అధ్యయనం కొనసాగుతున్నట్లు సమాచారం.
 
 భారతదేశంలో మానవులు, సైకిళ్లు, ఆటోలు వెళ్లే స్వయంప్రతిపత్తి వాహనం ఉంటే, అది ఈ అంశాలన్నింటినీ జాగ్రత్తగా పరిశీలించి రూపొందించారు. అంతేకాకుండా మౌలిక సదుపాయాలు లేకపోవడం, గుంతలు, ప్రతిదీ యాదృచ్ఛికంగా ఉండటం వంటి వాస్తవాలను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకుని రూపొందించారు.

Samantha: ది గాళ్ ఫ్రెండ్ చిత్రానికి సమంత ను కాదని రష్మిక ను ఎందుకు తీసుకున్నారో తెలుసా...

Samantha: ది గాళ్ ఫ్రెండ్ చిత్రానికి సమంత ను కాదని రష్మిక ను ఎందుకు తీసుకున్నారో తెలుసా...ది గాళ్ ఫ్రెండ్ కథను ముందుగా సమంత కు దర్శకుడు రాహుల్ రవీంద్రన్ చెప్పారు. తనకు బాగా నచ్చింది అని కూడా రెస్పాండ్ అయింది. కానీ రష్మిక మందన్నా తో దర్శకుడు రాహుల్ రవీంద్రన్ ఓకే చేశాడు. ఇలా ఎందుకు జరిగిందంటే ఫ్లాష్ బ్యాక్ లోకి వెళ్ళాల్సిందే. దర్శకుడు రాహుల్ రవీంద్రన్ నటుడేకాదు. దర్శకుడు కూడా. అసలు దర్శకుడు అవ్వాలనే సినిమారంగంలోకి ప్రవేశించాడు. మన్మథుడు 2 వంటి డిజాస్టర్ సినిమాకు దర్శకత్వం వహించాక రొమాంటిక్ సినిమా చేయాలని ది గాళ్ ఫ్రెండ్ రాసుకున్నాడు.

సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులను మళ్లీ ఆశ్రయించిన చిరంజీవి

సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులను మళ్లీ ఆశ్రయించిన చిరంజీవిమెగాస్టార్ చిరంజీవికి సోషల్ మీడియా కష్టాలు తప్పడం లేదు. దీంతో ఆయన హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులను ఆశ్రయించారు. తనను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఓ నెటిజన్ అసభ్యకర పోస్టులు పెడుతున్నారంటూ ఆయన తన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. ఆ నెటిజన్ దయా చౌదరి పేరుతో ఎక్స్ వేదికగా ఈ పోస్టులు పెడుతున్నట్టు చిరంజీవి తన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.

Rajamouli : బాహుబలి ఎపిక్ తో రాజమౌళి అందరికీ మరో బాట వేస్తున్నారా !

Rajamouli : బాహుబలి ఎపిక్ తో రాజమౌళి అందరికీ మరో బాట వేస్తున్నారా !దీని కోసం గత అయిదారు నెలలుగా ఈ సినిమా కోసం వర్క్ చేసినట్లు రాజమౌళి చెప్పారు. అందులో ఏ సీన్ లు తీయాలి. యాక్షన్ సీన్ నిడివి తగ్గించాలి. అనేవి ప్రధానంగా ముందుకు వచ్చాయి. కథ చెడిపోకుండా చూపించాలనేది ముగ్గురి ప్లాన్. అసలు ఈ సినిమాను మొదట ఒకే భాగంగా తీసినా రాజమౌళి అంటే నిడివి ఎక్కువ తీస్తాడనీ, వేస్టేజ్ వుంటుందని అందరికీ తెలిసిందే. దానిని తెలివిగా రెండు భాగాలుగా అప్పటిలో ఓ కొత్తప్రయోగం చేశాడు.

Peddi: రామ్ చరణ్, జాన్వీ పై కేరళ లోని రైల్వే టనల్ దగ్గర పెద్ది షూటింగ్

Peddi: రామ్ చరణ్, జాన్వీ పై కేరళ లోని రైల్వే టనల్ దగ్గర పెద్ది షూటింగ్రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ జంటగా నటిస్తున్న పెద్ది సినిమా షూటింగ్ కేరళలో జరుగుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఓ పాటకోసం చిత్ర టీమ్ వెళ్ళినట్లు ప్రకటించారు. జానీ మాస్టర్ సారధ్యంలో చక్కటి ప్రక్రుతి అందాలను బందిస్తున్నారు. అందుకు సినిమాటోగ్రాఫర్ రత్నవేల్ తన కెమెరాకు పనిచెబుతున్నారు. ఈ దశలో రైల్వే టెనల్ దగ్గర షూట్ ఏరియాను పరిశీలిస్తున్న ఫొటోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. దర్శకుడు బుజ్జిబాబు కూడా వున్నారు.

సినిమాలకు గుడ్‌బై చెప్పనున్న సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్?

సినిమాలకు గుడ్‌బై చెప్పనున్న సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్?సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ సినిమాలకు గుడ్‌బై చెప్పనున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. గతంలో ఇదే తరహా రూమర్స్ వచ్చినప్పటికీ ఆయన కొట్టిపారేశారు. కానీ, ఈ దఫా మాత్రం సినిమాలకు టాటా చెప్పేసి ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో పయనించాలని భావిస్తున్నారు.

Watch More Videos

నాట్స్ విస్తరణలో మరో ముందడుగు, షార్లెట్ చాప్టర్ ప్రారంభించిన నాట్స్

నాట్స్ విస్తరణలో మరో ముందడుగు, షార్లెట్ చాప్టర్ ప్రారంభించిన నాట్స్షార్లెట్: అమెరికాలో తెలుగు జాతి కోసం నిరంతరం సేవలు అందిస్తున్న ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం క్రమంగా అమెరికాలో అన్ని నగరాలకు విస్తరిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా నార్త్ కరోలైనా లోని షార్లెట్‌లో నాట్స్ చాప్టర్ ప్రారంభించింది. షార్లెట్ నగరంలో దాదాపు 1000 మంది తెలుగువారు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని నాట్స్ వెంటే మేము అని మద్దతు ప్రకటించారు. తెలుగు వారికి అమెరికాలో ఏ కష్టం వచ్చినా నాట్స్ అండగా ఉంటుందని నాట్స్ చైర్మన్ ప్రశాంత్ పిన్నమనేని ఈ సందర్భంగా భరోసా ఇచ్చారు.

కార్తీక మాసంలో నేతి బీరకాయ పచ్చడి ఎందుకు తింటారు? ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

కార్తీక మాసంలో నేతి బీరకాయ పచ్చడి ఎందుకు తింటారు? ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటి?కార్తీక మాసంలో భక్తులు సాధారణంగా మాంసాహారం, ఉల్లి, వెల్లుల్లి వంటి తామస గుణాలను పెంచే ఆహారాన్ని త్యజిస్తారు. దీనికి బదులుగా సాత్వికమైన, తేలికగా జీర్ణమయ్యే ఆహారాన్ని తీసుకోవడానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. నేతి బీరకాయ అధిక నీటి శాతం, పీచు పదార్థం కలిగి ఉండి, అత్యంత సాత్వికమైన కూరగాయ. ఉపవాసాలు, నిష్ఠతో కూడిన ఈ మాసంలో శరీరం శుద్ధిగా ఉండటానికి, జీర్ణ వ్యవస్థ మెరుగ్గా పని చేయడానికి ఇది సహాయపడుతుంది. ఆహార నియంత్రణ అనేది కేవలం శారీరక శుద్ధి మాత్రమే కాదు, ఆధ్యాత్మిక సాధనలో మనస్సును ప్రశాంతంగా ఉంచడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది.

ప్రపంచ స్ట్రోక్ దినోత్సవం వేళ తెలంగాణలో అత్యంత అధునాతన రోబోటిక్స్- రికవరీ ల్యాబ్‌ను ప్రారంభించిన హెచ్‌సిఎహెచ్

ప్రపంచ స్ట్రోక్ దినోత్సవం వేళ తెలంగాణలో అత్యంత అధునాతన రోబోటిక్స్- రికవరీ ల్యాబ్‌ను ప్రారంభించిన హెచ్‌సిఎహెచ్హైదరాబాద్: ప్రపంచ స్ట్రోక్ దినోత్సవం సందర్భంగా, సెంటర్ ఫర్ అడ్వాన్స్‌డ్ రోబోటిక్స్ అండ్ రికవరీని హైదరాబాద్‌లోని HCAH సువిటాస్ రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్ ప్రారంభించింది. ఇది స్ట్రోక్, న్యూరో రిహాబిలిటేషన్‌లో ఒక ప్రధాన ముందడుగును సూచిస్తుంది. రోబోటిక్స్, ఏఐ, సైన్స్, డేటా మరియు మానవ సంరక్షణను సౌకర్యవంతంగా మిళితం చేయటం ద్వారా భారతదేశంలో అత్యంత వేగవంతమైన రికవరీని అందించాలనే HCAH లక్ష్యానికి ఈ కేంద్రం ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది. తెలంగాణలో స్ట్రోక్ కేసులు గణనీయంగా పెరుగుతున్నాయి, పట్టణ ప్రాంతాలలోని రోగులలో దాదాపు 20-30% మంది ఇప్పుడు 18 నుంచి 45 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు గలవారు వుంటున్నారు.

మారుతున్న రుతువులు: ఈ సమయంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడం ఎలా?

మారుతున్న రుతువులు: ఈ సమయంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడం ఎలా?రుతువులు మారినప్పుడల్లా, మన ఆరోగ్యంపై వాటి ప్రభావం కూడా మారుతుంది. ఉష్ణోగ్రతలలో హెచ్చుతగ్గులు, అలర్జీ కారకాల బారిన ఎక్కువగా పడటం, రోజువారీ దినచర్యలో మార్పులు... ఇవన్నీ మన రోగనిరోధక వ్యవస్థపై భారాన్ని పెంచుతాయి. దీనివల్ల మనం జలుబు, ఫ్లూ, అలసట బారిన సులభంగా పడే అవకాశం ఉంది. న్యూఢిల్లీలోని మ్యాక్స్ హెల్త్‌కేర్‌లో రీజినల్ హెడ్ ఆఫ్ డైటెటిక్స్, న్యూట్రిషనిస్ట్ రితక సమద్దార్ ప్రకారం, ఈ మారుతున్న సమయంలో ఆరోగ్యంగా, శక్తివంతంగా ఉండాలంటే రోగనిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. బలమైన రోగనిరోధక వ్యవస్థకు సమతుల్య ఆహారం, మంచి అలవాట్లు, ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి ఆధారం.

పింక్ రిబ్బన్‌కు మించి: అపోహలు పటాపంచలు, జీవితాల్లో స్ఫూర్తి

పింక్ రిబ్బన్‌కు మించి: అపోహలు పటాపంచలు, జీవితాల్లో స్ఫూర్తిహైదరాబాద్: అపోహలను పటాపంచలు చేస్తూ, ఆశను రేకెత్తిస్తూ వెల్‌నెస్ బజార్ (Wellness Bzaar) ఒక చైతన్యవంతమైన సాయంత్రాన్ని నిర్వహించింది. సత్త్వ నాలెడ్జ్ సిటీలోని ది క్వోరమ్ (The Quorum) వేదికగా బస్టింగ్ మిథ్స్, సేవింగ్ లైవ్స్ (Busting Myths, Saving Lives) పేరుతో జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి స్త్రీలు, పురుషులు ఉత్సాహంగా హాజరయ్యారు. రొమ్ము క్యాన్సర్ అవగాహన మాసంలో భాగంగా చేపట్టిన ఈ కార్యక్రమం, భయాన్ని పారదోలి సాధికారతను నింపింది. భారతదేశంలోని ప్రముఖ నిపుణులు రొమ్ము క్యాన్సర్‌పై ఉన్న అపోహలను తొలగించారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com