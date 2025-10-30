Driverless car: డ్రైవర్ లెస్ కారులో శ్రీ సత్యాత్మతీర్థ స్వామీజీ షికారు.. బెంగళూరు వీడియో వైరల్
బెంగళూరు నగర ఆర్వీ ఇంజినీరింగ్ కళాశాల విద్యార్థులు డ్రైవర్ అవసరం లేని కారును తయారు చేసి అదుర్స్ అనిపించుకున్నారు. విప్రో, ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ (ఐఐఎస్సీ), RV కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ సంయుక్తంగా అభివృద్ధి చేసిన విరిన్ WIRIN (Wipro-IISc రీసెర్చ్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ నెట్వర్క్) అనే డ్రైవర్లెస్ కారును ఇటీవల బెంగళూరులో ఆవిష్కరించారు.
ఉత్తరాది మఠానికి చెందిన శ్రీ సత్యాత్మతీర్థ స్వామీజీ కారు లోపల కూర్చున్న వీడియో ఎక్స్లో ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతోంది. ఆదర్శ్ హెగ్డే పోస్ట్ చేసిన ఈ వీడియోలో, స్వయంప్రతిపత్త కారు కళాశాల క్యాంపస్ అంతటా సజావుగా గ్లైడ్ చేస్తుండగా స్వామీజీ హాయిగా కూర్చున్నట్లు చూపిస్తుంది.
ఇది పూర్తిగా స్వదేశీ స్వీయ-డ్రైవింగ్ టెక్నాలజీ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. అక్టోబర్ 27న ఆర్వీ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్లో ఈ ప్రోటోటైప్ను ఆవిష్కరించారు. ఈ ఆవిష్కరణ కోసం ఆరు సంవత్సరాల పాటు ఆర్వీ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్కు చెందిన అధ్యాపకులు ఉత్తర కుమారి, రాజా విద్య సమన్వయంతో అధ్యాపకులు, విద్యార్థుల బృందం కష్టపడ్డారు. స్వదేశీ స్వయంప్రతిపత్తి కారును రూపొందించడం, అభివృద్ధి చేసిన కృషి ఇలా ఫలించిందని ఆర్వీ కాలేజ్ అధికారులు అంటున్నారు.
ప్రాజెక్ట్ ఇంకా అభివృద్ధి చేయబడుతోంది. రాబోయే కొన్ని నెలల్లో అధికారిక ప్రయోగం జరిగే అవకాశం ఉంది. డ్రైవర్లెస్ కారు సిద్ధమైన తర్వాత సజావుగా మరియు సురక్షితంగా పనిచేస్తుందని నిర్ధారించుకోవడానికి పరిశోధకులు ప్రస్తుతం భారతీయ రహదారి పరిస్థితులను మ్యాప్ చేసి అధ్యయనం చేస్తున్నారని టాక్ వస్తోంది. విప్రో, భారతీయ విజ్ఞాన సంస్థ, ఆర్వీ ఇంజినీరింగ్ కళాశాల సంయుక్త భాగస్వామ్యంలో అధ్యయనం కొనసాగుతున్నట్లు సమాచారం.
భారతదేశంలో మానవులు, సైకిళ్లు, ఆటోలు వెళ్లే స్వయంప్రతిపత్తి వాహనం ఉంటే, అది ఈ అంశాలన్నింటినీ జాగ్రత్తగా పరిశీలించి రూపొందించారు. అంతేకాకుండా మౌలిక సదుపాయాలు లేకపోవడం, గుంతలు, ప్రతిదీ యాదృచ్ఛికంగా ఉండటం వంటి వాస్తవాలను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకుని రూపొందించారు.