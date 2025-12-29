Madhavilatha: సాయిబాబా దేవుడు కాదు... సినీనటి మాధవీలతపై కేసు నమోదు
నటి మాధవీలతపై కేసు నమోదైంది. మంగళవారం ఉదయం 10 గంటలకు విచారణకు హాజరు కావాలని సరూర్నగర్ పోలీసులు ఆమెను ఆదేశించారు. సోషల్ మీడియాలో సాయిబాబాపై పుకార్లు వ్యాప్తి చేశారనే ఆరోపణలపై ఆమెతో పాటు మరికొందరిపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు.
సాయిబాబా దేవుడు కాదని మాధవీలత చేసిన వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో ఈ కేసు నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఆమె వ్యాఖ్యలు ప్రజల మనోభావాలను దెబ్బతీశాయని వారు పేర్కొన్నారు. ఆన్లైన్లో ఈ వాదనకు మద్దతు పలికిన పలువురు ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లు, యూట్యూబర్లపై కూడా కేసులు నమోదు చేశారు.
సాధారణ ప్రజల మనోభావాలను దెబ్బతీసేలా ఎవరూ ప్రకటనలు చేయకూడదని అధికారులు హెచ్చరించారు. ముఖ్యంగా సున్నితమైన విషయాలపై తమ అభిప్రాయాలను పంచుకునేటప్పుడు సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాలని తెలిపారు.
మాధవీలత కొంతకాలంగా రాజకీయ, సామాజిక విషయాలపై పోస్టులు చేస్తూ ఆన్లైన్లో చురుకుగా ఉంటున్నారు. సాయిబాబాపై ఆమె ఇటీవల చేసిన వ్యాఖ్యలు వివాదానికి, ప్రజాగ్రహానికి దారితీశాయి. ఫలితంగా సరూర్నగర్లో కేసు నమోదైంది.
అధికారులు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటారో చూడటానికి చాలా మంది ఇప్పుడు ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ విషయం తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.