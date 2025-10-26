కర్నూలు బస్సు ప్రమాదం.. టీడీపీ సభ్యులకు ఉచిత ప్రమాద బీమా
హైదరాబాద్ నుండి బెంగళూరు మధ్య హైవేలో జరిగిన భయంకరమైన బస్సు ప్రమాదం అందరినీ విషాదంలో ముంచెత్తింది. ఈ చీకటి, సవాలుతో కూడిన కాలంలో, టిడిపి సభ్యులు అయిన ఇద్దరు బాధితులకు అండగా నిలిచి టిడిపి తన వర్గ చర్యను నిరూపించుకుంది.
యాదృచ్ఛికంగా, కర్నూలు బస్సు ప్రమాదంలో ఇద్దరు బాధితులు, రమేష్ గొల్ల, అనుష గుత్తాలను రిజిస్టర్డ్ టిడిపి సభ్యులుగా గుర్తించారు. దీనిని గుర్తించిన వెంటనే, పార్టీ త్వరగా చర్య తీసుకుని టిడిపి సభ్యత్వంతో వచ్చే ఉచిత ప్రమాద బీమాను ప్రాసెస్ చేసింది.
పార్టీ కార్యకర్తలు టిడిపి సభ్యత్వానికి అధికారిక బీమా భాగస్వామి అయిన యునైటెడ్ ఇన్సూరెన్స్ను సంప్రదించి ఆరు గంటల వ్యవధిలో ప్రక్రియను పూర్తి చేసినట్లు సమాచారం. కానీ శని, ఆదివారాలు కార్యాచరణ సెలవులు కావడంతో, సోమవారం నాటికి డబ్బును బ్యాంకు ఖాతాలో జమ చేయవచ్చు.
టిడిపి సభ్యత్వానికి రూ. 5 లక్షల ఉచిత ప్రమాద బీమా వస్తుందని ఇప్పటికే తెలుసు. టిడిపి వర్కింగ్ నాయకత్వం చేసిన కొన్ని శీఘ్ర ప్రాసెసింగ్ కారణంగా బాధితుల కుటుంబాలకు సోమవారం నాటికి ఈ బీమా డబ్బు అందుతుంది.