Deepika : కల్కి 2, స్పిరిట్ సినిమాలకు క్రూరమైన వర్కింగ్ అవర్స్ అన్న దీపికా

భారతీయ సినిమాలో మోస్ట్ ప్రభావిత నటిలో బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ దీపికా పదుకొనే ఒకరు. ఆమధ్య ప్రభాస్ నటించనున్న స్పిరిట్, కల్కి 2 సినిమాల నుండి నిష్క్రమించి వార్తల్లో నిలిచింది. దానిపై రకరకాల వార్తలు వచ్చాయి. తన ఇన్ స్ట్రాలో కూడా ప్రభాస్ తో నటించడంలేదని స్పష్టం చేసింది. ఆ తర్వాత హాలీవుడ్ లో నటిస్తుందనే న్యూస్ వినిపించింది. అయితే ప్రభాస్, సందీప్ రెడ్డి వంగ సినిమాలలో లిప్ కిస్ లు ఎక్కువగా వున్నాయనీ అందుకే నటించడంలేదనే వార్తలుకూడా ప్రాచుర్యం పొందాయి.
 
అయితే, ఈ విషయంలో ఇండియన్ సినిమాలో వర్కింగ్ అవర్స్ పై ఆమె మండిపడింది. ఈ విషయంలో దీపిక ఇటీవల CNBC-TV18కి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో మొత్తం సంఘటన గురించి వెల్లడించింది. పారితోషికం పక్కన పెడితే ముఖ్యంగా తన కుమార్తెను చూసుకోవడానికి అనుకూలంగా టైమింగ్ కావాలని అడిగిందట. 
 
భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమలోని పని పరిస్థితులు చాలా దారణంగా వున్నాయని అభివర్ణించింది. పరిశ్రమ చల్తా హైన్ వైఖరిని మార్చుకోవాలని కూడా ఆమె చెప్పింది. పని గంటలలో స్పష్టమైన లింగ పక్షపాతాన్ని హైలైట్ చేస్తూ, చాలా మంది పురుష సూపర్ స్టార్లు సంవత్సరాలుగా రోజుకు ఎనిమిది గంటలు మాత్రమే పనిచేస్తారని కానీ అది ఎప్పుడూ వార్తల్లోకి రాదని దీపిక వేలెత్తి చూపింది.

నిజంగా ఎప్పుడూ ఒకే విధంగా పనిచేయని పరిశ్రమలో నిర్మాణాత్మక కార్యాలయ వ్యవస్థల అవసరాన్ని ఆమె మరింతగా నిరూపించింది. భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమ విషయానికొస్తే మార్పులు రావాలనీ, నేను అప్పట్లో వద్దనుకుందని ఇలా డిసిప్లెన్ లేని పద్ధతి అని తెగేసి చెప్పింది. మరి హాలీవుడ్ లో పనివిధానాలు ఎలా వుంటాయనేది చెప్పలేదు.

గాల్లో ఉండగా ఎయిరిండియా విమానంలో సాంకేతిక సమస్య - ప్రయాణికులు సురక్షితం

గాల్లో ఉండగా ఎయిరిండియా విమానంలో సాంకేతిక సమస్య - ప్రయాణికులు సురక్షితంఇటీవలి కాలంలో ఎయిరిండియా విమానాలు ప్రమాదాలకు గురికావడం లేదా తరచుగా సాంకేతి సమస్యలు తలెత్తడం జరుగుతోంది. తాజాగా ఓ ఎయిరిండియా విమానం గాల్లో ఉండగా ఆ విమానంలో సాంకేతిక సమస్య ఉత్పన్నమైంది. దీంతో అప్రమత్తమైన పైలెట్లు విమానాన్ని అత్యవసరంగా దుబాయ్‌కు మళ్లించారు. ప్రయాణికులందరూ సురక్షితంగా ఉన్నారని, ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని ఎయిరిండియా ఒక పత్రికా ప్రకటనలో తెలిపింది.

Nobel Peace Prize ట్రంప్‌కి కాదు, మరియా కొరినా మచాడోని వరించిన పురస్కారం

Nobel Peace Prize ట్రంప్‌కి కాదు, మరియా కొరినా మచాడోని వరించిన పురస్కారంనోబెల్ శాంతి బహుమతి 2025 ట్రంప్ కి దక్కలేదు. ఈ పురస్కారం మరియా కొరినా మచాడోకు దక్కింది. వెనిజులా ప్రజల ప్రజాస్వామ్య హక్కులను ప్రోత్సహించడంలో, నియంతృత్వం నుండి ప్రజాస్వామ్యానికి న్యాయమైన- శాంతియుత పరివర్తనను సాధించడానికి ఆమె చేసిన పోరాటం కోసం మరియా కొరినా మచాడోకు 2025 నోబెల్ శాంతి బహుమతిని ప్రదానం చేయాలని నార్వేజియన్ నోబెల్ కమిటీ శుక్రవారం నిర్ణయించింది. విజేత ప్రకటన శుక్రవారం ఓస్లోలో జరిగింది. నార్వేజియన్ నోబెల్ కమిటీ ప్రదానం చేసిన ఈ ప్రతిష్టాత్మక అవార్డుకు ఈ సంవత్సరం 338 నామినేషన్లు వచ్చాయి. వాటిలో 244 మంది వ్యక్తులు, 94 సంస్థలు ఉన్నాయి.

డోనాల్డ్ ట్రంప్‌కు నోబెల్ పురస్కారం.. మద్దతిచ్చిన రష్యా

డోనాల్డ్ ట్రంప్‌కు నోబెల్ పురస్కారం.. మద్దతిచ్చిన రష్యాప్రపంచంలో శాంతి స్థాపన కోసం కృషి చేసిన వారికి ఇచ్చే ప్రతిష్టాత్మక శాంతి బహుమతిని మరికొన్ని గంటల్లో ప్రకటించనున్నారు. ఈ బహుమతిని ఈ యేడాది తనకే ఇవ్వాలంటూ అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ బహిరంగంగానే డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మరికొద్దిసేపట్లో నోబెల్ శాంతి బహుమతి ప్రకటన ఉండగా, మరో అగ్రదేశమైన రష్యా కీలక ప్రకటన చేసింది. ఈ పురస్కారం కోసం ట్రంప్ అభ్యర్థిత్వానికి మద్దతు ఇస్తున్నట్లు వెల్లడించింది.

నోబెల్ బహుమతి కోసం అడుక్కుంటున్న అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్, ఇలా ఎప్పుడైనా జరిగిందా?

నోబెల్ బహుమతి కోసం అడుక్కుంటున్న అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్, ఇలా ఎప్పుడైనా జరిగిందా?తమకు తామే బహిరంగంగా నోబెల్ శాంతి బహుమతి (Nobel Peace Prize) కావాలని అభ్యర్థించినవారు చరిత్రలో ఉన్నారా? చరిత్రలో ఎక్కడా అట్లాంటి వ్యక్తి కనబడటంలేదు. ఐతే తమకు తామే బహిరంగంగా నోబెల్ శాంతి బహుమతి కావాలని బలంగా అభ్యర్థించిన లేదా ప్రచారం చేసుకుంటున్న ప్రముఖ వ్యక్తి ఇటీవల ఉన్నారు. ఆ వ్యక్తి డొనాల్డ్ ట్రంప్ (Donald Trump). అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ నోబెల్ శాంతి బహుమతి తనకు దక్కాలంటూ బహిరంగంగా, నిస్సిగ్గుగా ప్రచారం చేశారు. తన అధ్యక్ష పదవి కాలంలో, అంతర్జాతీయ శాంతి ప్రయత్నాలలో తన పాత్ర కారణంగా తాను అనేకసార్లు బహుమతికి అర్హుడినని అంటున్నారు.

జూబ్లిహిల్స్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి నవీన్ చాలా మంచోడు: నటుడు సుమన్ (video)

జూబ్లిహిల్స్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి నవీన్ చాలా మంచోడు: నటుడు సుమన్ (video)జూబ్లిహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్న నవీన్ యాదవ్ చాలా మంచివాడని నటుడు సుమన్ పేర్కొన్నారు. సోషల్ మీడియాలో ఓ వీడియోను పోస్ట్ చేసిన ఆయన అందులో మాట్లాడుతూ... నవీన్ యువకుడు. చాలా మంచివాడు. ఇంతకుముందే ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తూ వున్నాడు. అలాంటి మంచి వ్యక్తిని గెలిపించాలి. మంచి వ్యక్తికి టికెట్ ఇచ్చిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి, కాంగ్రెస్ అధిష్టానానికి ధన్యవాదాలు అంటూ తెలియజేసారు. కాగా సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్ ఆకస్మిక మృతితో జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గానికి వచ్చే నెల 11వ తేదీన ఉప ఎన్నిక పోలింగ్ జరుగనుంది.

ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవం: మానసిక సమస్యలు అధిగమించడం ఎలా?

ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవం: మానసిక సమస్యలు అధిగమించడం ఎలా?ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవం ప్రతి సంవత్సరం అక్టోబర్ 10న జరుపుకుంటారు. మానసిక ఆరోగ్యం ప్రాముఖ్యత గురించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా అవగాహన పెంచడానికి, మానసిక సమస్యలపై ఉన్న అపోహలను తగ్గించడానికి, మానసిక ఆరోగ్య సంరక్షణకు మద్దతుగా కృషి చేయడాన్ని ఈ దినోత్సవం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవం ముఖ్య ఉద్దేశాలు ఏమిటంటే.. మానసిక ఆరోగ్య సమస్యల గురించి ప్రజలకు అవగాహన పెంచడం. మానసిక అనారోగ్యం చుట్టూ ఉన్న కళంకాన్ని తగ్గించడం, మానసిక ఆరోగ్య సహాయం కోరడాన్ని ప్రోత్సహించడం.

బాదం పాలు తాగుతున్నారా?

బాదం పాలు తాగుతున్నారా?బాదం పాలు. మధుమేహం ఉన్నవారికి బాదం, బాదం పాలు మంచి ఎంపికలు. బాదం గింజలు తింటుంటే రక్తంలో చక్కెర నియంత్రణ, మెరుగైన బరువు నిర్వహణ, మెరుగైన గుండె ఆరోగ్యంతో సహా అనేక ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. బాదం పాలు రక్తంలో చక్కెరను పెంచవు కనుక మధుమేహం వున్నవారు తీసుకోవచ్చు. బాదం పాలలో కొలెస్ట్రాల్ ఉండదు, కేలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి. బాదం పాలతో కండరాలు బలోపేతం అవుతాయి. బాదం పాలు ఎముకలను బలోపేతం చేస్తాయి. గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని బాదం పాలు తగ్గిస్తాయి. బాదం పాలలో విటమిన్ డి ఎక్కువగా ఉంటుంది. బాదం మిల్క్‌లో సోడియం తక్కువగా వుంటుంది కనుక రక్తపోటును తగ్గిస్తుంది.

ధ్యానంతో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు

ధ్యానంతో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలుప్రస్తుత ఒత్తిడి జీవితంలో ధ్యానం ఖచ్చితంగా చేయాల్సిన అవసరం వుంది. ధ్యానంతో ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలున్నాయి. అవేమిటో చూద్దాం. ఆధ్యాత్మిక ధ్యానం మన ఆలోచనలు, భావోద్వేగాలను విడుదల చేస్తుంది మరియు స్థిరపరుస్తుంది. ఇది మీ నాడీ వ్యవస్థను సడలిస్తుంది, మీ శరీరం ఒత్తిడి నుండి విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. ఇది గతాన్ని వీడటానికి, శాంతిలో మునిగిపోవడానికి మీకు సహాయపడుతుంది. ఆధ్యాత్మిక ధ్యానం మీరు నిజంగా ఎవరో తెలుసుకోవడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది మీకు శక్తినిస్తుంది. మీ ఉన్నత స్పృహను చేరుకోవడానికి మీకు సహాయపడుతుంది.

గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు వున్నవారు ఎలాంటి పదార్థాలు తీసుకోకూడదు?

గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు వున్నవారు ఎలాంటి పదార్థాలు తీసుకోకూడదు?గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు ఉన్నవారు జీర్ణక్రియ సులభంగా జరగడానికి కొన్ని ఆహారాలకు దూరంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే కొన్ని పదార్థాలు కడుపులో యాసిడ్ ఉత్పత్తిని పెంచి, గ్యాస్, ఉబ్బరం, గుండెలో మంట వంటి సమస్యలకు దారితీస్తాయి. గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు ఉన్నవారు తినకూడని కొన్ని ముఖ్యమైన ఆహార పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వేయించిన ఆహారాలు, ఫ్రైడ్ చికెన్, పిజ్జా, మరియు కొవ్వు ఎక్కువగా ఉండే మాంసాహారం వంటివి జీర్ణం కావడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. ఇవి గ్యాస్ సమస్యలను తీవ్రతరం చేస్తాయి. పచ్చి మిరపకాయలు, హాట్ సాస్, అధిక మసాలాలు ఉన్న పదార్థాలు కడుపులో మంటను పెంచుతాయి.

బొబ్బర్లు లేదా అలసందలు తింటే ఆరోగ్యానికి కలిగే మేలు ఏమిటి?

బొబ్బర్లు లేదా అలసందలు తింటే ఆరోగ్యానికి కలిగే మేలు ఏమిటి?అలసందలు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. వీటిలో చాలా రకాల పోషకాలు ఉన్నాయి. అలసందలు తీసుకోవడం వల్ల కలిగే ప్రధాన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. అలసందల్లో తక్కువ కేలరీలు, తక్కువ కొవ్వు మరియు ఎక్కువ ఫైబర్ ఉంటాయి. ఈ ఫైబర్ వల్ల కడుపు నిండిన భావన ఎక్కువసేపు ఉండి, ఆకలిని నియంత్రిస్తుంది. దీనివల్ల బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి ఇది ఒక మంచి ఆహారం. అలసందల్లో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఫ్లేవనాయిడ్స్, పొటాషియం, మెగ్నీషియం వంటివి పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి రక్తపోటును నియంత్రించి, కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గిస్తాయి. దీనివల్ల గుండె జబ్బుల ప్రమాదం తగ్గుతుంది.
