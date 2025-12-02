Sanchar Saathi App : సంచార్ సాథి యాప్ ఆప్షనల్ మాత్రమే.. వద్దనుకుంటే తొలగించవచ్చు..
సంచార్ సాథి సైబర్ సెక్యూరిటీ యాప్ ప్రీలోడ్ చేయబడిన కొత్త స్మార్ట్ఫోన్లను కొనుగోలు చేసే వినియోగదారులు దానిని తొలగించే స్వేచ్ఛను కలిగి ఉంటారని కేంద్ర కమ్యూనికేషన్ల మంత్రి జ్యోతిరాదిత్య సింధియా మంగళవారం స్పష్టం చేశారు. మీరు సంచార్ సాథి యాప్ వద్దనుకుంటే, మీరు దానిని తొలగించవచ్చు... అని సింధియా పార్లమెంటు ప్రాంగణంలో మీడియాతో తెలిపారు. అందరికీ యాప్ను పరిచయం చేయడం మా విధి, కానీ దానిని వారి ఫోన్లలో ఉంచాలనే నిర్ణయం వినియోగదారులదే.
భారతదేశంలో విక్రయించే అన్ని కొత్త పరికరాల్లో స్మార్ట్ఫోన్ తయారీదారులు సంచార్ సాథీని ప్రీలోడ్ చేయాలని టెలికమ్యూనికేషన్స్ విభాగం (డాట్) ఆదేశం జారీ చేసిన ఒక రోజు తర్వాత ఈ స్పష్టత వచ్చింది.
మునుపటి ఉత్తర్వులో యాప్ తప్పనిసరిగా తొలగించలేనిదిగా ఉండాలి. అంటే వినియోగదారులు దానిని అన్ఇన్స్టాల్ చేయలేరు. ఈ ఆదేశం ప్రకారం, స్మార్ట్ఫోన్ తయారీదారులు మూడు నెలల్లోపు అన్ని కొత్త పరికరాల్లో యాప్ ఉండేలా చూసుకోవాలని కోరారు. ఇప్పటికే ఉపయోగంలో ఉన్న పరికరాల కోసం, సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ ద్వారా యాప్ను విడుదల చేయాలని భావించారు.
సంచార్ సాథీ అంటే ఏమిటి?
సంచార్ సాథీ ఇప్పటికే ఆండ్రాయిడ్, iOS ప్లాట్ఫామ్లలో డౌన్లోడ్గా అందుబాటులో ఉంది. ఈ యాప్ వినియోగదారులు స్పామ్ కాల్లు, మోసపూరిత సందేశాలను నివేదించడానికి, దొంగిలించబడిన లేదా పోగొట్టుకున్న ఫోన్లను గుర్తించడానికి, టెలికాం నెట్వర్క్లు ఉపయోగించే ప్రత్యేకమైన 15-అంకెల ఐడెంటిఫైయర్ అయిన వారి IMEI నంబర్ను ఉపయోగించి పరికరాలను బ్లాక్ చేయడానికి అనుమతిస్తుంది.
జనవరిలో ప్రారంభించినప్పటి నుండి, ఈ యాప్ 50 లక్షల డౌన్లోడ్లను దాటింది. సెప్టెంబర్లో విడుదల చేసిన ప్రభుత్వ డేటా ప్రకారం, 37.28 లక్షలకు పైగా పోగొట్టుకున్న లేదా దొంగిలించబడిన ఫోన్లు బ్లాక్ చేయబడ్డాయి ఈ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా 22.76 లక్షలకు పైగా పరికరాలు తిరిగి పొందబడ్డాయి.
ఈ యాప్ చట్ట అమలు సంస్థలకు కూడా సహాయపడుతుంది. నకిలీ మొబైల్ పరికరాలను అరికట్టడంలో సహాయపడుతుంది. వినియోగదారులు అదనంగా అనుమానాస్పద కాల్లు లేదా సందేశాలను నివేదించవచ్చు. వాటిలో వాట్సాప్ వంటి ప్లాట్ఫామ్లలో వచ్చినవి కూడా ఉన్నాయి.