తృటిలో ప్రమాదం నుండి తప్పించుకున్న వేములవాడ ఎమ్మెల్యే
ప్రభుత్వ విప్, వేములవాడ ఎమ్మెల్యే ఆది శ్రీనివాస్ మంగళవారం తృటిలో ప్రమాదం నుండి తప్పించుకున్నారు. ఆయన కాంగ్రెస్ నాయకులు, అధికారులతో కలిసి వేములవాడ మున్సిపల్ పరిధిలోని డబుల్ బెడ్ రూం ఇళ్లను తనిఖీ చేస్తున్నారు. ఈ పర్యటనలో, ఆది శ్రీనివాస్, ఇన్ఛార్జ్ కలెక్టర్ గరిమా అగర్వాల్, పార్టీ నాయకులతో కలిసి, ఒక హౌసింగ్ యూనిట్ బేస్మెంట్ ప్రాంతంలో పనిని సమీక్షించడానికి నిలబడ్డారు.
అకస్మాత్తుగా, స్లాబ్ కూలిపోవడంతో అధికారులలో భయాందోళనలు నెలకొన్నాయి. వెంటనే స్పందించిన కాంగ్రెస్ నాయకులు ఎమ్మెల్యేను పట్టుకుని, ఆయన పడిపోకుండా నిరోధించారు. తద్వారా పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది. నిర్మాణ వైఫల్యానికి కారణాన్ని అంచనా వేయడానికి అధికారులు తరువాత సంఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించారు.