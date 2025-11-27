Fibre Case: ఫైబర్నెట్ కేసు.. చంద్రబాబుతో పాటు 16మందిపై కేసు కొట్టివేత
వైకాపా అధినేత జగన్ హయాంలో ఫైబర్నెట్ కేసులో చంద్రబాబుతో పాటు మరో 16మందిపై నమోదైన కేసును ఇప్పుడు కొట్టిపారేశారు. ఆర్థికపరమైన అవకతవకలు జరగలేదని సీఐడీ నివేదిక సమర్పించింది. మాజీ ఫైబర్నెట్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఎం. మధుసూధన్ రెడ్డి, ప్రస్తుత మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ గీతాంజలి శర్మ విజయవాడలోని ఏసీబీ కోర్టుకు లిఖితపూర్వకంగా ఒకే ప్రకటన ఇచ్చారు. వారు కోర్టుకు హాజరై కేసు ముగిసినట్లు మౌఖికంగా, లిఖితపూర్వకంగా నిర్ధారించారు. దీనితో చాలా కాలంగా కొనసాగుతున్న రాజకీయ సమస్యకు ముగింపు పలికారు.
వివరాలను పరిశీలిస్తే, 2019లో అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే జగన్ ఫైబర్నెట్పై చర్య తీసుకున్నారు. ఆ సమయంలో ప్రశ్నలు లేవనెత్తిన తన వార్తాపత్రికలో ప్రచురితమైన కథనాల ఆధారంగా ఆయన చర్య తీసుకున్నారు. 2021 సెప్టెంబర్ 11న టెర్రాసాఫ్ట్ అనే కంపెనీకి రూ.321 కోట్లు బదిలీ అయ్యాయని ఫైబర్నెట్ ఎండీ మధుసూధన్ రెడ్డి సీఐడీకి పిటిషన్ దాఖలు చేశారు.
రెండేళ్ల తర్వాత, అక్టోబర్ 11, 2023న, చంద్రబాబు పేరును కేసులో చేర్చారు. అయితే, కేంద్ర ప్రభుత్వం భారత్ నెట్ కింద ఇచ్చిన రూ.3840 కోట్ల నుండి రూ.321 కోట్లు టెర్రాసాఫ్ట్కు బదిలీ అయ్యాయని సీఐడీ నిరూపించలేకపోయింది. సుదీర్ఘ దర్యాప్తు ఉన్నప్పటికీ లింక్ను స్థాపించలేకపోయింది.
2024లో సార్వత్రిక ఎన్నికలు జరిగాయి. చంద్రబాబు ప్రభుత్వం తిరిగి అధికారంలోకి వచ్చింది. ఫైబర్నెట్ కేసులో ఎటువంటి తప్పు జరగలేదని, ఆర్థిక అవకతవకలు జరగలేదని సీఐడీ నిర్ధారించింది. ఇది పరోక్షంగా కేసు రాజకీయ ప్రతీకారంతో నడిచిందని చూపించింది. మొదట కేసు దాఖలు చేసిన ఎం మధుసూధన్ రెడ్డి దాని ముగింపుకు అంగీకరించారు.