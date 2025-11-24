అమరావతిలో 25 బ్యాంకులకు ఒకే రోజు శంకుస్థాపన
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం అమరావతి రాజధాని ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేస్తోంది. ఒక వైపు, దీనిని భారతదేశ ఏఐ కేంద్రంగా అంచనా వేస్తుండగా, మరోవైపు, మనకు పునరుత్పాదక ఇంధన రంగం కూడా ఉంది. అమరావతిని ఆర్థిక రాజధానిగా అభివృద్ధి చేయాలనే ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు మునుపటి కల కూడా ఇప్పుడు నెమ్మదిగా వాస్తవరూపం దాల్చుతోందని ఇప్పుడు గమనించాలి.
తాజాగా అమరావతిలో అతి త్వరలో 25 బ్యాంకులు పనిచేయడం ప్రారంభించబోతున్నాయని, వాటిలో 25 బ్యాంకులకు ఒకే రోజులో పునాది వేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అమరావతిలో ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ బ్యాంకులతో సహా 25 ప్రధాన బ్యాంకులు తమ శాశ్వత స్థావరాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. దీనిని గుర్తుచేసుకునేందుకు, ఈ 25 బ్యాంకుల శంకుస్థాపన వేడుకలు ఒకే రోజు, నవంబర్ 28న జరగనున్నాయి.
అమరావతిని ఆర్థిక రాజధానిగా అభివృద్ధి చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషించే ఈ శుభ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి భారత ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతా రమణ అమరావతికి రాబోతున్నట్లు సమాచారం. ఈ 25 బ్యాంకులకు సీఆర్డీఏ భూమి కేటాయింపును పూర్తి చేసినట్లు సమాచారం.