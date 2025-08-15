PM Modi: 103 నిమిషాల స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ ప్రసంగం.. రికార్డ్ బ్రేక్
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఎర్రకోట నుంచి 103 నిమిషాల స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ ప్రసంగం చేశారు. ఇది భారతదేశ చరిత్రలో ఏ ప్రధానమంత్రి కూడా చేయని అతి పొడవైన ప్రసంగం. గత సంవత్సరం 78వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం నుండి తన సొంత 98 నిమిషాల రికార్డును నరేంద్ర మోదీ బద్దలు కొట్టారు.
2024కి ముందు ఆయన చేసిన అత్యంత పొడవైన స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ ప్రసంగం 2016లో 96 నిమిషాలు కాగా, ఆయన చేసిన అతి చిన్న ప్రసంగం 2017లో 56 నిమిషాలు ప్రసంగించారు.
భారతదేశ 79వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం నాడు, మోదీ ఎర్రకోట నుండి వరుసగా 12 ప్రసంగాలు చేయడం ద్వారా ఇందిరా గాంధీ రికార్డును కూడా బద్దలు కొట్టి, వరుసగా 17 స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ ప్రసంగాలు చేసిన జవహర్లాల్ నెహ్రూ తర్వాత నిలిచారు.
మోడీ 2014లో తన మొదటి స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ ప్రసంగం చేశారు. ఇది 65 నిమిషాలు కొనసాగింది. 2015లో ఆయన ప్రసంగం 88 నిమిషాలు కొనసాగింది. 2018లో, ఎర్రకోట ప్రాకారాల నుండి మోడీ ప్రసంగం 83 నిమిషాలు. తదనంతరం, 2019లో, ఆయన దాదాపు 92 నిమిషాలు ప్రసంగించారు.
2020లో మోదీ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ ప్రసంగం 90 నిమిషాలు కొనసాగింది. 2021లో ఆయన స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ ప్రసంగం 88 నిమిషాలు కొనసాగింది. 2022లో ఆయన 74 నిమిషాలు ప్రసంగించారు. 2023లో మోదీ ప్రసంగం 90 నిమిషాలు. మోదీ కంటే ముందు, 1947లో జవహర్లాల్ నెహ్రూ, 1997లో ఐకె గుజ్రాల్ వరుసగా 72, 71 నిమిషాలతో పొడవైన ప్రసంగాలు చేశారు.
నెహ్రూ, ఇందిరా గాంధీ కూడా 1954, 1966లో వరుసగా 14 నిమిషాలతో రికార్డు స్థాయిలో అతి తక్కువ ప్రసంగాలు చేశారు. మాజీ ప్రధానులు మన్మోహన్ సింగ్, అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి కూడా ఎర్రకోట నుండి అతి తక్కువ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ ప్రసంగాలు చేశారు.
2012-2013లో సింగ్ ప్రసంగాలు వరుసగా 32-35 నిమిషాలు మాత్రమే కొనసాగాయి. 2002-2003లో వాజ్పేయి ప్రసంగాలు 25- 30 నిమిషాలతో ఇంకా తక్కువ.