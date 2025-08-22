ప్రియురాలితో జరిగిన గొడవ: ఆమెపై పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించాడు
బీఏ చదువుతున్న ఓ విద్యార్థిని ప్రియుడి చేతిలో బలైపోయింది. బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ (బీఏ) రెండవ సంవత్సరం (19) చదువుతున్న ఒక విద్యార్థినిని మంగళవారం సాయంత్రం చిత్రదుర్గ పట్టణ శివార్లలోని నిర్మానుష్య ప్రదేశంలో ఆమె ప్రియుడు హత్య చేసి, ఆమె శరీరంపై పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించి హత్య చేశాడు.
అయితే హత్య, సాక్ష్యాలను తారుమారు చేయడం వంటి అభియోగాలపై చేతన్ కుమార్ అనే నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారని పోలీసులు తెలిపారు. మరణించిన బాలిక చిత్రదుర్గలోని పోస్ట్ మెట్రిక్ హాస్టల్లో ఉండి, రెండు రోజుల క్రితం, తన స్వగ్రామాన్ని సందర్శించడానికి హాస్టల్ వార్డెన్కు సమాచారం ఇచ్చి హాస్టల్ నుండి వెళ్లిపోయిందని పోలీసులు తెలిపారు.
తరువాత, హాస్టల్ అధికారులు, ఆమె తల్లిదండ్రులకు బాలిక కనిపించడం లేదని, ఆమె మొబైల్ ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ మోడ్లో ఉందని తెలిసింది. దీంతో పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. బాధితురాలు తన ప్రియుడు చేతన్కు చివరి కాల్ చేయడం గమనించిన పోలీసులు అతన్ని విచారించారు. పోలీసుల విచారణలో తన ప్రియురాలితో జరిగిన గొడవ కారణంగానే ఆమెను హత్య చేసినట్లు నిందితుడు అంగీకరించినట్లు తెలుస్తోంది.
అమ్మాయి తనను పెళ్లి చేసుకోవాలని పట్టుబట్టడంతో హత్య జరిగిందని చేతన్ పోలీసులకు చెప్పాడని సమాచారం. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు.