Mokshagna: 30వ ఏట మోక్షజ్ఞ సినిమాల్లోకి ఎంట్రీ.. ఫీల్ గుడ్ లవ్ స్టోరీ రెడీ
నందమూరి బాలకృష్ణ కుమారుడు మోక్షజ్ఞ నందమూరి, చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న సినిమాల్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చేందుకు ఎట్టకేలకు సిద్ధమవుతున్నాడు. దర్శకుడు ప్రశాంత్ వర్మతో అతని తొలి ప్రాజెక్ట్ అధికారికంగా ప్రారంభించబడినప్పటికీ, అది ఆగిపోయింది. మోక్షజ్ఞ ఇప్పుడు తన వయసు, వ్యక్తిత్వానికి తగిన రొమాంటిక్ డ్రామాతో తన నటనా జీవితాన్ని ప్రారంభించాలని ఆసక్తిగా ఉన్నట్లు తాజా సమాచారం.
అతని బంధువు, నటుడు నారా రోహిత్ ఈ విషయాన్ని ధృవీకరించారు. "నేను ఇటీవల మోక్షజ్ఞను కలిశాను. అతని అరంగేట్రం గురించి అడిగాను. అతను రొమాన్స్ శైలిలో ఒక స్క్రిప్ట్ కోసం చూస్తున్నానని చెప్పాడు. అతను తన లుక్ను కూడా మెరుగుపరుచుకున్నాడు. మునుపటి కంటే బాగా కనిపిస్తున్నాడు. అన్నీ సరిగ్గా జరిగితే, అతని తొలి చిత్రం, ఒక ఫీల్-గుడ్ లవ్ స్టోరీ అవుతుంది. వచ్చే ఏడాది ప్రారంభంలో ఈ సినిమా ప్రారంభమవుతుంది" అని రోహిత్ వెల్లడించాడు.
ఇకపోతే.. మోక్షజ్ఞ ఇటీవలే 30 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్నాడు. ఇరవైల ప్రారంభంలో సినీ రంగ ప్రవేశం చేసే చాలా మంది స్టార్ కిడ్స్ మాదిరిగా కాకుండా, తన తండ్రి బాలకృష్ణ ప్రోత్సాహం ఉన్నప్పటికీ అతను సినిమాలకు దూరంగా ఉన్నాడు. ప్రస్తుతం సినిమాలపై వున్న ఆసక్తితో సినీ ఇండస్ట్రీలోకి రావాలనుకుంటున్నాడు.