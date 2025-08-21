Dinosaur-Era Discovery: రాజస్థాన్లో ఎముకలతో కూడిన అవశేషాలు.. డైనోసార్ యుగానికి చెందినవా?
రాజస్థాన్లోని జైసల్మేర్ జిల్లాలోని ఒక గ్రామం సమీపంలోని చెరువు తవ్వకంలో పెద్ద ఎముక ఆకారపు నిర్మాణం, శిలాజ కలపతో సహా శిలాజ అవశేషాలు కనుగొనబడ్డాయి. ఈ ప్రదేశం డైనోసార్ యుగానికి చెందిందనే అవకాశం ఉంది. పెద్ద అస్థిపంజర నిర్మాణాన్ని పోలి ఉండే ఈ అసాధారణ రాతి నిర్మాణాలు మేఘ గ్రామంలో స్థానికులు చెరువు దగ్గర తవ్వుతున్నప్పుడు కనుగొనబడ్డాయి. వీటిలో కొన్ని ముక్కలు శిలాజ కలపను పోలి ఉంటాయి. మరికొన్ని ఎముకల వలె కనిపించాయి.
పశ్చిమ రాజస్థాన్లో శిలాజ కలప అసాధారణం కాదని నిపుణులు అంటున్నారు. ఫతేగఢ్ సబ్-డివిజనల్ మేజిస్ట్రేట్, తహసీల్దార్ ఆ ప్రదేశాన్ని సందర్శించి అవశేషాలను పరిశీలించారు. "మేము ఉన్నత అధికారులకు సమాచారం అందించాము. శాస్త్రీయ దర్యాప్తు కోసం జియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా (GSI) నుండి ఒక బృందం సంఘటనా స్థలానికి చేరుకోనుంది. పూర్తి దర్యాప్తు తర్వాత, శిలాజం వయస్సు, దాని రకాన్ని మేము నిర్ధారించగలము" అని ఫతేగఢ్ ఎస్డీఎం భరత్రాజ్ గుర్జార్ గురువారం మీడియాతో చెప్పారు.
ఇంకా ఈ అవశేషాలు మిలియన్ల సంవత్సరాల నాటివి కావచ్చు, బహుశా డైనోసార్ యుగానికి చెందినవి కావచ్చు" అని పురావస్తు శాస్త్రవేత్త పార్థ్ జగని అన్నారు. అయితే, శాస్త్రీయ పరీక్షలకు ముందు తీర్మానాలు చేయవద్దని నిపుణులు హెచ్చరించారు.