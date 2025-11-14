శుక్రవారం, 14 నవంబరు 2025
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: శుక్రవారం, 14 నవంబరు 2025 (21:07 IST)

జాగ్రత్తగా ఉండండి: సురక్షిత డిజిటల్ లావాదేవీల కోసం తెలివైన పద్ధతులు

cell phone
భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ వేగంగా మారుతోంది. యూపీఐ, కార్డ్ పేమెంట్ల నుండి ఈ-కామర్స్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు, రిటైల్ ఔట్‌లెట్ల విస్తృత వినియోగం వరకు వినియోగదారులు చేసే లావాదేవీలు కూడా భారీ మార్పు దిశగా పయనిస్తున్నాయి. ఆభరణాలు కొనడం కావచ్చు, జీవనశైలి అవసరాలను అప్‌గ్రేడ్ చేయడం కావచ్చు, ట్రావెల్ బుకింగ్స్ చేయడం కావచ్చు లేదా ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్లను పరిశీలించడం కావచ్చు… వినియోగదారులు ఎప్పటికప్పుడు రిటైల్, ఈ-కామర్స్ రెండింటిలోనూ ఉత్తమ ఆఫర్ల కోసం వెతుకుతూనే ఉన్నారు.
 
వినియోగదారులు ముందుగా డిజిటల్ మార్గాలనే ఉపయోగించాలని కోరుకుంటున్న నేపథ్యంలో, తక్షణ లావాదేవీల సౌకర్యం కూడా ఖర్చు అలవాట్లను ప్రభావితం చేస్తోంది. ఈ-కామర్స్ మాత్రం విలువ పరంగా ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగించింది. సెప్టెంబర్ 2025లో మొత్తం క్రెడిట్ కార్డు వ్యయాలలో 66.4% వాటా ఈ-కామర్స్‌దే. UPI, క్రెడిట్ కార్డులు, డిజిటల్ వాలెట్లు వంటి డిజిటల్ చెల్లింపు పద్ధతుల వినియోగం పెరుగుతున్న తరుణంలో, వినియోగదారులు ఆన్‌లైన్ లావాదేవీల సమయంలో అప్రమత్తంగా ఉండటం, అందుబాటులో ఉన్న ఆఫర్లు, డీల్స్‌ను తెలివిగా వినియోగించుకోవడం, అలాగే సురక్షితంగా, నిరంతరాయంగా చెల్లింపులు చేయడం ఎంతో కీలకం.
 
అంతర్జాతీయ మోసాల అవగాహనా వారోత్సవం సందర్భంగా, భారతదేశంలో అతిపెద్ద క్రెడిట్ కార్డ్ సంస్థ అయిన ఎస్‌బీఐ కార్డ్, వినియోగదారులు అన్ని రకాల ఆర్థిక లావాదేవీలలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని, అలాగే ధైర్యంగా, భద్రంగా షాపింగ్ చేయడానికి కొన్ని ముఖ్యమైన భద్రతా సూచనలను తప్పనిసరిగా అనుసరించాలని సూచిస్తుంది.
 
నమ్మకమైన ప్లాట్‌ఫారమ్‌లలోనే షాపింగ్ చేయండి: ఎప్పుడూ అధికారిక బ్రాండ్ వెబ్‌సైట్లు లేదా విశ్వసనీయమైన మార్కెట్‌ప్లేస్‌లలో మాత్రమే కొనుగోలు చేయండి. సోషల్ మీడియా లేదా మెసేజింగ్ యాప్‌ల ద్వారా వచ్చే నకిలీ వెబ్‌సైట్ల ర్యాండమ్ లింకులు లేదా అటాచ్మెంట్‌లపై క్లిక్ చేయకండి, ఎందుకంటే అవి డిజిటల్ మోసాలకు ప్రధాన ద్వారాలుగా ఉపయోగించబడతాయి.
 
స్క్రీన్ షేరింగ్ మోసాలను నివారించండి: ల్యాప్‌టాప్‌లు, డెస్క్‌టాప్‌లు, మొబైల్ ఫోన్లు వంటి మీ పరికరాల స్క్రీన్‌ను ఏ తెలియని వ్యక్తితోనూ పంచుకోవద్దు. మీ వ్యక్తిగత లేదా ఆర్థిక సమాచారానికి యాక్సెస్ కలిగించవచ్చని భావించే థర్డ్-పార్టీ యాప్‌లు లేదా APK ఫైళ్లను మీ పరికరంలో డౌన్‌లోడ్ చేయకండి. ఎందుకంటే, వీటి వల్ల మోసాలకు దారితీసే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి.
 
ఆఫర్లు/డీల్స్‌ను నిర్ధారించండి: అవాస్తవంగా కనిపించే భారీ డిస్కౌంట్లు, రీఫండ్ నోటిఫికేషన్‌లు, ముఖ్యంగా అధిక విలువ గల వస్తువులపై వచ్చే నకిలీ డీల్స్ పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండండి. చెల్లింపు చేసే ముందు ఆఫర్‌ను బ్రాండ్‌తో నేరుగా నిర్ధారించుకోండి.
 
రివార్డ్ పాయింట్లు రీడీమ్ చేసే సమయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి: లింక్‌పై క్లిక్ చేయించి లేదా వ్యక్తిగత/క్రెడిట్ కార్డ్ వివరాలు కోరుతూ రివార్డ్ పాయింట్లు రీడీమ్ చేసుకోమని చెప్పే మెసేజ్‌లు, ఈమెయిల్‌లు, కాల్స్ నిజమైనవో కాదో తప్పనిసరిగా పరిశీలించండి.
 
లావాదేవీ అలర్టులు: మీ కొనుగోలు లావాదేవీలు రియల్‌టైమ్‌లో పర్యవేక్షించడానికి ప్రతి లావాదేవీకి ఎస్ఎంఎస్ లేదా యాప్ నోటిఫికేషన్‌లను ఎనేబుల్ చేయండి. ఏదైనా అనుమతి లేని కార్యాచరణను వెంటనే గుర్తించి చర్య తీసుకోవడానికి ఇది సహాయపడుతుంది.
 
ఫిషింగ్ ప్రయత్నాలపై అప్రమత్తంగా ఉండండి: మీ అకౌంట్ సస్పెండ్ అయింది, పాయింట్లు/ఆఫర్లు గడువు ముగియబోతోంది, లేదా నకిలీ డెలివరీ అప్‌డేట్‌లు అంటూ వచ్చే ఈమెయిల్‌లు, సందేశాలు, కాల్స్ పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండండి. అకౌంట్ వివరాల్లో ఏ మార్పులైనా ఉంటే వాటిని అధికారిక కస్టమర్ కేర్ ప్రతినిధులతో మాట్లాడి నిర్ధారించుకోండి. నిజమైన బ్యాంకులు మరియు క్రెడిట్ కార్డ్ సంస్థలు ఎప్పుడూ గోప్యమైన వివరాలు (ఓటీపీ, సీవీవీ, పిన్, పాస్‌వర్డ్‌లు వంటివి) కోరవు.
 
డివైస్‌లు, యాప్‌లను అప్‌డేట్‌లో ఉంచండి: డివైస్ సాఫ్ట్‌వేర్‌ను నియమితంగా అప్‌డేట్ చేయడం భద్రతను బలోపేతం చేస్తుంది. మల్టీ-ఫ్యాక్టర్ ఆథెంటికేషన్‌ను ఎనేబుల్ చేయడం, అలాగే మీ ఫోన్, బ్రౌజర్, పేమెంట్ యాప్‌లు తాజా వెర్షన్‌లలో నడుస్తున్నాయో తెలుసుకోవడం మాల్‌వేర్‌ను నివారించడంలో సహాయపడుతుంది. అనుమతులు లేని లింకులు/సోర్సుల నుంచి యాప్‌లు ఎప్పుడూ డౌన్‌లోడ్ చేయకండి.
 
ఎల్లప్పుడూ బలమైన పాస్‌వర్డ్‌ను ఎంచుకోండి: అకౌంట్ పాస్‌వర్డ్‌ను తరచుగా అప్‌డేట్ చేయడం చాలా ముఖ్యం. మీ ఇమెయిల్/సోషల్ మీడియా ఖాతాల పాస్‌వర్డ్‌లకు భిన్నమైన, బలమైన మరియు విశిష్ట పాస్‌వర్డ్‌ను ఎప్పుడూ ఎంచుకోండి. ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనూ మీ పాస్‌వర్డ్‌ను ఎవరితోనూ పంచుకోవద్దు.
 
గోప్యమైన సమాచారాన్ని ఎప్పుడూ పంచుకోవద్దు: కార్డ్ వివరాలు, పిన్, ఓటీపీ లేదా సీవీవీని ఎప్పుడూ ఎవరితో పంచుకోవద్దు. ఏ కాల్, ఇమెయిల్, సందేశం వచ్చినా వాటి నిజస్వరూపాన్ని నిర్ధారించుకుని మాత్రమే ముందుకు వెళ్లండి. సోషల్ మీడియాలో ఫిర్యాదు/సందేహం తెలిపే సమయంలో మీ కార్డ్ వివరాలు లేదా ఫోన్ నంబర్‌ను ఎప్పుడూ పంచుకోవద్దు.
 
పేమెంట్ మోసాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండండి: మీ అకౌంట్‌లో ఏదైనా నిర్ధారించబడని చెల్లింపు లేదా రీఫండ్ కనిపించినప్పుడు, ఏ చర్య తీసుకునే ముందు అమౌంట్ నిజంగా క్రెడిట్ అయ్యిందా లేదా అన్నది అకౌంట్‌ని చెక్ చేసి నిర్ధారించుకోండి.
 
చెల్లింపు రంగం నిరంతరం అభివృద్ధి చెందుతున్న ఈ కాలంలో, సౌకర్యంతో పాటు జాగ్రత్త కూడా తప్పనిసరి. సమాచారం తెలుసుకుంటూ, లావాదేవీలను ధృవీకరించుకుంటూ, సురక్షిత చెల్లింపు అలవాట్లు పాటించడం ద్వారా వినియోగదారులు షాపింగ్ సమయంలో లభించే అవకాశాలను పూర్తిగా వినియోగించుకోవచ్చు. క్రెడిట్ కార్డులు తెలివిగా ఉపయోగించినప్పుడు అసమానమైన సౌకర్యం, భద్రత, రివార్డ్ ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి. ఏ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లో అయినా చెల్లింపులు చేసే సమయంలో అప్రమత్తంగా, జాగ్రత్తగా ఉండాలని కార్డుదారులకు ఎస్‌బీఐ కార్డ్ గుర్తుచేస్తోంది.
 
ఈ సులభమైన మార్గదర్శకాలను అనుసరించడం ద్వారా, వినియోగదారులు ప్రశాంతంగా షాపింగ్‌ను ఆస్వాదిస్తూ, తమ క్రెడిట్ కార్డుల రివార్డ్‌లు మరియు క్యాష్‌బ్యాక్ ప్రయోజనాలను భద్రంగా, సురక్షితంగా పొందగలుగుతారు.

బైకర్ నుంచి శర్వా, మాళవిక నాయర్.. ప్రెట్టీ బేబీ సాంగ్ రిలీజ్

బైకర్ నుంచి శర్వా, మాళవిక నాయర్.. ప్రెట్టీ బేబీ సాంగ్ రిలీజ్శర్వా తన అప్ కమింగ్ మూవీ 'బైకర్‌' లో మోటార్‌సైకిల్ రేసర్‌గా ప్రేక్షకులను థ్రిల్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. మాళవిక నాయర్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్నారు. అభిలాష్ రెడ్డి కంకర దర్శకత్వంలో యువి క్రియేషన్స్ ఈ సినిమాని నిర్మించింది. ఫస్ట్ లుక్, ఫస్ట్ ల్యాప్ గ్లింప్స్ తో ఇప్పటికే మంచి బజ్‌ క్రియేట్ చేసింది.

Love OTP Review: ట్రెండ్ కు తగ్గ ప్రేమ కథాంశంగా లవ్‌ ఓటిపి.. రివ్యూ

Love OTP Review: ట్రెండ్ కు తగ్గ ప్రేమ కథాంశంగా లవ్‌ ఓటిపి.. రివ్యూహీరో కమ్ డైరెక్టర్‌గా అనీష్ రూపొందించిన లేటెస్ట్ రొమాంటిక్ కామెడీ మూవీ లవ్ ఓటీపీ. విజయ్ ఎం రెడ్డి నిర్మించిన ఈ సినిమాలో నాయికగా జాన్విక నటించింది. రాజీవ్ కనకాల, ఆరోహి నారాయణ్, ప్రమోదిని, నాట్య రంగ, బాబా భాస్కర్ ఇతర కీలక పాత్రలు పోషించారు. మారుతున్న ప్రేమలు ఎలా ఉన్నాయో తెలియా జేసే పాయింట్ తో రూపొందిన సినిమా లవ్‌ ఓటిపి ( లవ్‌ ఓవర్‌ ప్రెషర్‌ టార్చర్‌). భావప్రీత ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై పుష్ప మణిరెడ్డి సమర్పణలో రూపొందింది. విజయ్ ఎం రెడ్డి నిర్మించగా నేడే విడుదలైన ఈ సినిమా ఎలా వుందో చూద్దాం.

Tandavam song: ఓం నమహ్ శివాయ.. అఖండ తాండవం సాంగ్ రిలీజ్

Tandavam song: ఓం నమహ్ శివాయ.. అఖండ తాండవం సాంగ్ రిలీజ్నందమూరి బాలక్రిష్ణ శివుడి ఆవాహం వస్తే ఎలా వుంటుందో ఆ పాత్రలో జీవించేశాడు. ద్వారాకాదార ఈశ్వరా, డమక డమక...ఓంకార.. సంహార.. నాగరాయ నాయక.. దేవ దేవశంకర శివా.. అంటూ సాగే పాటను ఉదిత్ నారాయణ, కైలాష్ ఖేర్ ఆలపించారు. ముంబైలో జరిగిన ఈ వెంట్ లో పాటను విడుదలచేసింది చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ. దర్శకుడు బోయపాటి శ్రీను తన దైన శైలిలో బాలక్రిష్ణ ను చూపించారు.

సత్య, రితేష్ రానా.. జెట్లీ హ్యూమరస్ టైటిల్ పోస్టర్ రిలీజ్

సత్య, రితేష్ రానా.. జెట్లీ హ్యూమరస్ టైటిల్ పోస్టర్ రిలీజ్టాలీవుడ్ ఫేవరేట్ ద్వయం సత్య, దర్శకుడు రితేష్ రానా 'జెట్లీ'తో అలరించబోతున్నారు. ఈరోజు ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ విడుదలైంది. ఇప్పటికే ఇంటర్నెట్‌ లో వైరల్ గా మారింది. సత్య ఒక విమానం పైన కూర్చుని వుండగా "I am done with comedy" అనే లైన్ అభిమానులకు నవ్విస్తుంది. ఇది రితేష్ రానా మార్క్ ఇంటర్టైన్మెంట్ ని సూచిస్తోంది.

మైత్రి మూవీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ విడుదల చేస్తున్న ఇట్లు మీ ఎదవ

మైత్రి మూవీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ విడుదల చేస్తున్న ఇట్లు మీ ఎదవత్రినాధ్ కఠారి హీరోగా ఆయన స్వీయ దర్శకత్వంలో సంజీవని ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ పై నిర్మాత బళ్లారి శంకర్ నిర్మిస్తున్న యూత్‌ఫుల్ ఎంటర్‌టైనర్‌ ఇట్లు మీ ఎదవ. సాహితీ అవాంచ హీరోయిన్ గా నటిస్తున్నారు. వెయ్యేళ్ళు ధర్మంగా వర్ధిల్లు అనేది ట్యాగ్ లైన్. ఈ సినిమా ట్రైలర్ మంచి రెస్పాన్స్ తో సినిమాపై అంచనాలు పెంచాయి.

sesame seeds నువ్వులు తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

sesame seeds నువ్వులు తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలునువ్వులు కొన్నిసార్లు మధుమేహం, అధిక కొలెస్ట్రాల్, గుండె జబ్బులు తదితర అనారోగ్యాలకు ఉపయోగిస్తారు. నువ్వులు వల్ల కలిగే ఇతర ఉపయోగాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఎముకలు దృఢంగా మారుస్తుంది. రక్తసరఫరా మెరుగుపడుతుంది. అధిక రక్తపోటు తగ్గుతుంది చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను కరిగిస్తుంది షుగర్ లెవల్స్ సాధారణ స్థితిలో వుంటాయి. రోగ నిరోధకశక్తి పెరుగుతుంది. శరీరానికి కావాల్సిన ప్రోటీన్లు అందుతాయి. డయాబెటిస్ రాకుండా నియంత్రిస్తుంది. నల్ల నువ్వుల్లో ఉండే ఔషధ విలువలు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్‌ రాకుండా అడ్డుకుంటుంది. నువ్వుల నూనె వాడకంతో గుండెపోటు వచ్చే అవకాశాలు తగ్గుతాయి.

250 మిల్లీ లీటర్ల మంచినీటిలో మెంతి గింజలు నానబెట్టి తాగితే షుగర్ కంట్రోల్

250 మిల్లీ లీటర్ల మంచినీటిలో మెంతి గింజలు నానబెట్టి తాగితే షుగర్ కంట్రోల్పెరుగుతున్న చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో మెంతి నీరు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. మెంతి గింజల్లో ఫైబర్ వుంది. ఇది జీర్ణక్రియను నెమ్మదిస్తుంది, రక్తంలో చక్కెరను సాధారణంగా ఉంచుతుంది. ఒక చెంచా మెంతి గింజలను 200-250 మిల్లీ లీటర్ల నీటిలో రాత్రంతా నానబెట్టండి. ఉదయాన్నే ఫిల్టర్ చేసిన నీటిని తాగాలి. నానబెట్టిన మెంతి గింజలను కూడా నమలవచ్చు. దీనితోపాటు ఉదయం 200-250 మిల్లిలీటర్ల నీటిలో 1 టీస్పూన్ మెంతి గింజలను ఉడకబెట్టవచ్చు. దీనిని వడకట్టి త్రాగాలి, గింజలను నమలాలి. మజ్జిగ మొదలైన వాటిలో మెంతి గింజల పొడిని కూడా తీసుకోవచ్చు. ఏదైనా ఆరోగ్య చిట్కాను అనుసరించే ముందు నిపుణుడిని సంప్రదించండి.

ఇమామి లిమిటెడ్ వ్యూహాత్మక కేశ్ కింగ్ రీ బ్రాండింగ్

ఇమామి లిమిటెడ్ వ్యూహాత్మక కేశ్ కింగ్ రీ బ్రాండింగ్కేశ్ కింగ్, భారత్ యొక్క ప్రాముఖ్యత పొందిన ఒక హెయిర్ కేర్ బ్రాండ్‌గా నిలిచింది. ఈ బ్రాండ్ తనకు తానే ఒక సరిక్రొత్త రూపాన్ని ఇవ్వడానికి రీ బ్రాండింగ్ చొరవలో ప్రథమాంశంగా ప్రవేశపెట్టారు కేశ్ కింగ్ గోల్డ్. దీనివలన బ్రాండ్‌కు ఒక క్రొత్త గుర్తింపు, ప్రతిపాదన, ప్యాకేజింగ్‌కు ఒక సరిక్రొత్త మరియు ఆకర్షణీయమైన స్థానం పొందింది. ఈ రీ బ్రాండింగ్ చొరవ కారణంగా ఇమామి తన బ్రాండ్ కేశ్ కింగ్ కోసం ఒక ప్రత్యేక వ్యూహాత్మక మార్పును స్వీకరించింది. ఇప్పుడు అది దాని సాంప్రదాయ మూలాలను దాటి ఒక శక్తివంతమైన కొత్త ప్రతిపాదన స్వీకరించింది, ఆయుర్వేదం-విజ్ఞానం.

నీరసంగా వుంటుందా? ఇవి తింటే శక్తి వస్తుంది

నీరసంగా వుంటుందా? ఇవి తింటే శక్తి వస్తుందిశరీరానికి సహజసిద్దంగా శక్తిని అందించే ఆహార పదార్థాలు కొన్ని వున్నాయి. వాటిని తింటుంటే తక్షణ శక్తి లభిస్తుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. అరటిపండులోని కార్బోహైడ్రేట్లు, సహజ చక్కెరలు, పొటాషియంలు శీఘ్రమైన-స్థిరమైన శక్తిని అందిస్తాయి. క్వినోవాలో పూర్తి ప్రోటీన్, కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్లు, ఫైబర్- మెగ్నీషియం, ఐరన్ వంటి ఖనిజాలను కలిగి ఉంటుంది. చియా విత్తనాలు ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ప్రోటీన్లు, ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్లతో సహా పోషకాలతో నిండి ఉంటాయి. బాదంపప్పులు ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ప్రోటీన్లు, ఫైబర్ యొక్క గొప్ప మూలం. అవి స్థిరమైన శక్తిని అందిస్తాయి. బచ్చలికూరలో ఐరన్, మెగ్నీషియం, అవసరమైన విటమిన్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఇది ఎర్ర రక్త కణాల ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది.

క్యాలీఫ్లవర్‌ 8 ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

క్యాలీఫ్లవర్‌ 8 ప్రయోజనాలు ఏమిటి?క్యాలీఫ్లవర్. మధుమేహం వున్నవారు కూడా క్యాలీఫ్లవర్ కూరను చక్కగా తినేయవచ్చు. ఈ క్యాలీఫ్లవర్ వల్ల కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలేంటో తెలుసుకుందాము. క్యాలీఫ్లవర్‌లో కార్బోహైడ్రేట్లు తక్కువగా ఉన్నందున మధుమేహం ఉన్నవారికి ఒక అద్భుతమైన ఎంపిక తాజా పువ్వు రసాన్ని సేవిస్తే పొట్టలో కురుపులు, దంతాలు, చిగుళ్ల నుండి రక్తస్రావం లాంటివి తగ్గిపోతాయి. క్యాలీఫ్లవర్ తీసుకోవడం వల్ల లంగ్‌, బ్రెస్ట్‌, ఒవేరియన్‌ వంటి పలు క్యాన్సర్‌ల ప్రమాదాన్ని తగ్గించవచ్చని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు. క్యాలీఫ్లవర్ ఆకుల రసం స్వీకరిస్తే రేచీకటి, చర్మం పొడిబారటం, జుట్టు త్వరగా తెల్లబడటం, జలుబు నివారించబడతాయి.
