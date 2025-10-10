Chandra Babu: 15 సంవత్సరాలు సీఎం పదవిని చేపట్టిన వ్యక్తిగా చంద్రబాబు రికార్డ్
ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్రలో అత్యంత సుదీర్ఘకాలం ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన చంద్రబాబు నాయుడు 15 సంవత్సరాలు సీఎం పదవిని చేపట్టిన వ్యక్తిగా చరిత్ర సృష్టించారు. చరిత్రలో ఒక ముఖ్యమైన ఘట్టంగా చంద్రబాబు ఈ రోజు ఈ మైలురాయిని చేరుకున్నారు.
1995లో, టీడీపీలో అంతర్గత కుట్ర తర్వాత చంద్రబాబు తొలిసారిగా ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు. అప్పటి నుండి, ఆయన వెనక్కి తిరిగి చూసుకునే అవకాశం లేదు. ఎందుకంటే ఆయన మూడుసార్లు ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్నికయ్యారు. తాజాగా 2024లో దక్షిణ భారతదేశంలో, కరుణానిధి, రంగస్వామి మాత్రమే 15 సంవత్సరాలకు పైగా ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన రికార్డును కలిగి ఉన్నారు.
ఈ జాబితాలో తాజాగా ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు చేరారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన నేడు ఒక ఐకానిక్గా అవతరించారు. కొత్త కొత్తగా రాజకీయ నేతలు వస్తున్నప్పటికీ ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు మళ్లీ మళ్లీ ప్రజల చేత ఎన్నికవడం ద్వారా చరిత్ర సృష్టిస్తూనే ఉన్నారు.
విభజించబడిన ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్రలో చంద్రబాబు అత్యధిక కాలం పనిచేసిన ముఖ్యమంత్రి కూడా ఆయనే కావడం గమనార్హం. రాష్ట్ర విభజన తర్వాత జరిగిన మూడు ఎన్నికల్లో చంద్రబాబు రెండుసార్లు గెలిచారు. రాజకీయ చరిత్రలో 15 సంవత్సరాలు ఎమ్మెల్యేగా ఉండటం ఒక సవాలుగా ఉన్న సమయంలో, బాబు అంత కాలం ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసి చరిత్ర లిఖిస్తున్నారు.
ఇంకా ఏపీ సీఎంగా చంద్రబాబు ఈ పదవీకాలం పూర్తి చేసే సమయానికి, ఆయన ముఖ్యమంత్రి పదవిలో 19 సంవత్సరాలు పనిచేశారు. ఇది కూడా ఒక రికార్డు కావడం విశేషం.