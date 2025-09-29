భారతదేశంలో లాంచ్ అయిన ఫర్ ఎవర్ మార్క్ డైమండ్ జ్యుయలరి

ప్రపంచంలోని ప్రముఖ వజ్రాల కంపెనీ అయినటువంటి డి బీర్స్ గ్రూప్ నుంచి ఫర్ ఎవర్ మార్క్ డైమండ్ జ్యుయలరి బ్రాండ్ ఇవాళ అధికారికంగా తమ ఫ్లాగ్షిప్ స్టోర్ని న్యూ ఢిల్లీలో ఏర్పాటు చేసింది. దీని ద్వారా ఇప్పుడు ఢిల్లీ గతంలో ఎన్నడూ లేనంతగా ప్రకాశించింది. న్యూఢిల్లీలో ఈ ల్యాండ్మార్క్ బ్రాండ్ తమ ఫ్లాగ్ షిప్ స్టోర్ ప్రారంభంతో భారతదేశం ఫర్ ఎవర్ మార్క్ బ్రాండ్కు ప్రధాన మార్కెట్గా మారింది. ఫ్లాగ్షిప్ స్టోర్ ని ఢిల్లీ ప్రారంభించడం ద్వారా ఫర్ ఎవర్ మార్క్ తన ప్రపంచ వారసత్వం, ఆధునిక డిజైన్ మరియు వివేకవంతమైన లగ్జరీ తత్వాన్ని వినియోగదారులకు అందించే ప్రయాణంలో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిని సూచిస్తుంది.
రాజధాని నగరంలో అంగరంగ వైభవంగా జరిగిన రెండు రోజుల వేడుకలో Forevermark Diamond Jewellery తమ సమకాలీన కలెక్షన్లను అందిస్తుంది. అదే సమయంలో నగర అభిరుచిని ఇష్టపడేవారికి, క్రియేటర్లకు, సంస్కృతిని రూపొందించేవారికి, సామాజికవేత్తలకు, ప్రభావశీలులకు, ఫ్యాషన్ చిహ్నాలకు, ఆభరణాల ప్రియులకు సరికొత్త దృక్పథాన్ని ఆవిష్కరించింది.
సంగీతం, కళ, ఫ్యాషన్, లగ్జరీ కథల యొక్క క్యూరేటెడ్ ప్రయాణం ద్వారా Forevermark Diamond Jewellery యొక్క సరికొత్త స్థానం ప్రాణం పోసుకుంది. బ్రాండ్ యొక్క ప్రత్యేకతను, వజ్రం యొక్క అందాన్ని, గొప్పదనాన్ని మరింత గొప్పగా చూపించేందుకు ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో అతిథులు నడుచుకుంటూ రావడంతో వేడుకలు ప్రారంభమయ్యాయి. వేదికపై, డి బీర్స్ గ్రూప్లో బ్రాండ్స్ & డైమండ్ డిజైరబిలిటీ సిఇఒ సాండ్రిన్ కన్సీలర్ (Sandrine Conseiller) డి బీర్స్ గ్రూప్లో గ్లోబల్ సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ మరియు Forevermark సిఇఒ శ్వేతా హరిత్ (Shweta Harit), బ్రాండ్ యొక్క కొత్త తత్వాన్ని ఆవిష్కరించారు.
ఇది స్త్రీ యొక్క అనేక కోణాలను ప్రతిబింబిస్తుంది, వజ్రాలను అలంకరణగా మాత్రమే కాకుండా ఆమె అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రయాణంలో సహచరులుగా చూడాలని ప్రోత్సహించింది. ప్రతిభావంతులైన సబా ఆజాద్ ద్వారా ప్రాణం పోసుకున్న బ్రాండ్ మ్యానిఫెస్టో ఆత్మీయమైన స్వీయ-రచనను అతిథులు ఆస్వాదించారు. ఆ తర్వాత Forevermark యొక్క హై జ్యువెలరీ లైన్ను ప్రదర్శించే అద్భుతమైన రన్వే షో జరిగింది, దీనిలో భారతదేశపు అగ్రశ్రేణి మోడల్లు సితార్ విద్వాంసురాలు అనౌష్కా శంకర్ స్వరాలకు అనుగుణంగా ర్యాంప్పై నడిచారు. ఆ సాయంత్రం అద్భుతమైన క్షణంలో ముగిసింది. ఆధునిక వ్యక్తిత్వానికి అనుగుణంగా బ్రాండ్ నీతిని ప్రతిబింబించే వ్యాపారవేత్త మీరా కపూర్, మరుసటి రోజు ఉదయం మొదటి ఫ్లాగ్షిప్ స్టోర్ను ప్రారంభించిన షోస్టాపర్గా కేంద్రంగా నిలిచింది.
ఈ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమంలో శ్వేతా హరిత్ మాట్లాడుతూ.. ఇంతటి అద్భుతమైన వేడుకలో భారతదేశంలో Forevermark Diamond Jewelleryని ప్రారంభించడం నిజంగా ప్రత్యేకమైనది. మా ఫిలాసఫీ ప్రకారం.. ఇది నా కోసం, మహిళలు తమను తాము జరుపుకోవడం గురించి- వారి వ్యక్తిత్వం, వారి ఎంపికలు, వారి అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రయాణాల గురించి. వజ్రాల పట్ల లోతైన ప్రేమతో అదే సమయంలో ఆధునిక స్ఫూర్తితో భారతదేశంలో సరికొత్తగా ఈ అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించడానికి సరైన ప్రదేశంగా మేం భావిస్తున్నాం. మా కొత్త ఫ్లాగ్షిప్ స్టోర్, సేకరణల ద్వారా, ప్రతి స్త్రీ తనకు వ్యక్తిగతంగా, అర్థవంతంగా, ప్రత్యేకంగా అనిపించే ఒక భాగాన్ని కనుగొనాలని మేము కోరుకుంటున్నాము అని అన్నారు.
భారతదేశం ఎల్లప్పుడూ ప్రపంచ వజ్రాల కథకు కేంద్రబిందువుగా ఉంది. ఈ ఆవిష్కరణతో మేము ఒక ఉత్తేజకరమైన కొత్త అధ్యాయాన్ని ప్రారంభిస్తున్నాము. Forevermark Diamond Jewellery అనేది కాలాతీత అందం, ఆధునిక కళాత్మకత మరియు అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా, మహిళలను వారి అన్ని వైభవాలతో జరుపుకోవడం గురించి అని శాండ్రిన్ కన్సెయిలర్ అన్నారు.
న్యూఢిల్లీలోని సౌత్ ఎక్స్టెన్షన్ 1లో ఉన్న కొత్త ఫ్లాగ్షిప్ Forevermark స్టోర్ విలాసవంతమైన రిటైల్ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. ప్రతీసారి కచ్చితంగా సందర్శించాలనే స్థలం. ఈ స్టోర్ అంతర్జాతీయ డిజైన్ను కాలాతీత చక్కదనంతో మిళితం చేస్తుంది, ప్రతి టచ్ పాయింట్లో మహిళల వ్యక్తిత్వం, స్వీయ వ్యక్తీకరణను జరుపుకుంటుంది. ప్రతి సేకరణ బ్రాండ్ యొక్క కళాత్మకత, హస్తకళను ప్రతిబింబిస్తుంది, జీవితంలోని అర్థవంతమైన క్షణాలను గుర్తించేటప్పుడు ప్రేరణ, ఉద్ధరణ కోసం రూపొందించబడింది. ఇన్-స్టోర్ అనుభవాన్ని పూర్తి చేయడానికి, Forevermark దాని రిఫ్రెష్ చేసిన ఇ-కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్ను కూడా ఆవిష్కరించింది, నేటి లగ్జరీ వినియోగదారులకు సజావుగా డిజిటల్ ప్రయాణాన్ని అందిస్తుంది. తమ నూతన గుర్తింపు, మెరిసే అరంగేట్రంతో, Forevermark Diamond Jewellery భారతదేశంలో మెరిసే కొత్త ప్రయాణానికి వేదికను ఏర్పాటు చేసింది. ఇది మహిళలు, వారి కథలు మరియు వారిని ప్రకాశింపజేసే అనేక కోణాలను ఆవిష్కరిస్తుంది.