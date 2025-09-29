సోమవారం, 29 సెప్టెంబరు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: సోమవారం, 29 సెప్టెంబరు 2025 (18:49 IST)

భారతదేశంలో లాంచ్ అయిన ఫర్ ఎవర్ మార్క్ డైమండ్ జ్యుయలరి

FOREVERMARK DIAMOND JEWELLERY
ప్రపంచంలోని ప్రముఖ వజ్రాల కంపెనీ అయినటువంటి డి బీర్స్ గ్రూప్ నుంచి ఫర్ ఎవర్ మార్క్ డైమండ్ జ్యుయలరి బ్రాండ్ ఇవాళ అధికారికంగా తమ ఫ్లాగ్‌షిప్ స్టోర్‌ని న్యూ ఢిల్లీలో ఏర్పాటు చేసింది. దీని ద్వారా ఇప్పుడు ఢిల్లీ గతంలో ఎన్నడూ లేనంతగా ప్రకాశించింది. న్యూఢిల్లీలో ఈ ల్యాండ్‌మార్క్ బ్రాండ్ తమ ఫ్లాగ్‌ షిప్ స్టోర్ ప్రారంభంతో భారతదేశం ఫర్ ఎవర్ మార్క్ బ్రాండ్‌కు ప్రధాన మార్కెట్‌గా మారింది. ఫ్లాగ్‌షిప్ స్టోర్ ని ఢిల్లీ ప్రారంభించడం ద్వారా ఫర్ ఎవర్ మార్క్ తన ప్రపంచ వారసత్వం, ఆధునిక డిజైన్ మరియు వివేకవంతమైన లగ్జరీ తత్వాన్ని వినియోగదారులకు అందించే ప్రయాణంలో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిని సూచిస్తుంది.
 
రాజధాని నగరంలో అంగరంగ వైభవంగా జరిగిన రెండు రోజుల వేడుకలో Forevermark Diamond Jewellery తమ సమకాలీన కలెక్షన్లను అందిస్తుంది. అదే సమయంలో నగర అభిరుచిని ఇష్టపడేవారికి, క్రియేటర్లకు, సంస్కృతిని రూపొందించేవారికి, సామాజికవేత్తలకు, ప్రభావశీలులకు, ఫ్యాషన్ చిహ్నాలకు, ఆభరణాల ప్రియులకు సరికొత్త దృక్పథాన్ని ఆవిష్కరించింది.
 
సంగీతం, కళ, ఫ్యాషన్, లగ్జరీ కథల యొక్క క్యూరేటెడ్ ప్రయాణం ద్వారా Forevermark Diamond Jewellery యొక్క సరికొత్త స్థానం ప్రాణం పోసుకుంది. బ్రాండ్ యొక్క ప్రత్యేకతను, వజ్రం యొక్క అందాన్ని, గొప్పదనాన్ని మరింత గొప్పగా చూపించేందుకు ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో అతిథులు నడుచుకుంటూ రావడంతో వేడుకలు ప్రారంభమయ్యాయి. వేదికపై, డి బీర్స్ గ్రూప్‌లో బ్రాండ్స్ & డైమండ్ డిజైరబిలిటీ సిఇఒ సాండ్రిన్ కన్సీలర్ (Sandrine Conseiller) డి బీర్స్ గ్రూప్‌లో గ్లోబల్ సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ మరియు Forevermark సిఇఒ శ్వేతా హరిత్ (Shweta Harit), బ్రాండ్ యొక్క కొత్త తత్వాన్ని ఆవిష్కరించారు.
 
ఇది స్త్రీ యొక్క అనేక కోణాలను ప్రతిబింబిస్తుంది, వజ్రాలను అలంకరణగా మాత్రమే కాకుండా ఆమె అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రయాణంలో సహచరులుగా చూడాలని ప్రోత్సహించింది. ప్రతిభావంతులైన సబా ఆజాద్ ద్వారా ప్రాణం పోసుకున్న బ్రాండ్ మ్యానిఫెస్టో ఆత్మీయమైన స్వీయ-రచనను అతిథులు ఆస్వాదించారు. ఆ తర్వాత Forevermark యొక్క హై జ్యువెలరీ లైన్‌ను ప్రదర్శించే అద్భుతమైన రన్‌వే షో జరిగింది, దీనిలో భారతదేశపు అగ్రశ్రేణి మోడల్‌లు సితార్ విద్వాంసురాలు అనౌష్కా శంకర్ స్వరాలకు అనుగుణంగా ర్యాంప్‌పై నడిచారు. ఆ సాయంత్రం అద్భుతమైన క్షణంలో ముగిసింది. ఆధునిక వ్యక్తిత్వానికి అనుగుణంగా బ్రాండ్ నీతిని ప్రతిబింబించే వ్యాపారవేత్త మీరా కపూర్, మరుసటి రోజు ఉదయం మొదటి ఫ్లాగ్‌షిప్ స్టోర్‌ను ప్రారంభించిన షోస్టాపర్‌గా కేంద్రంగా నిలిచింది.
 
ఈ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమంలో శ్వేతా హరిత్ మాట్లాడుతూ.. ఇంతటి అద్భుతమైన వేడుకలో భారతదేశంలో Forevermark Diamond Jewelleryని ప్రారంభించడం నిజంగా ప్రత్యేకమైనది. మా ఫిలాసఫీ ప్రకారం.. ఇది నా కోసం, మహిళలు తమను తాము జరుపుకోవడం గురించి- వారి వ్యక్తిత్వం, వారి ఎంపికలు, వారి అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రయాణాల గురించి. వజ్రాల పట్ల లోతైన ప్రేమతో అదే సమయంలో ఆధునిక స్ఫూర్తితో భారతదేశంలో సరికొత్తగా ఈ అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించడానికి సరైన ప్రదేశంగా మేం భావిస్తున్నాం. మా కొత్త ఫ్లాగ్‌షిప్ స్టోర్, సేకరణల ద్వారా, ప్రతి స్త్రీ తనకు వ్యక్తిగతంగా, అర్థవంతంగా, ప్రత్యేకంగా అనిపించే ఒక భాగాన్ని కనుగొనాలని మేము కోరుకుంటున్నాము అని అన్నారు.
 
భారతదేశం ఎల్లప్పుడూ ప్రపంచ వజ్రాల కథకు కేంద్రబిందువుగా ఉంది. ఈ ఆవిష్కరణతో మేము ఒక ఉత్తేజకరమైన కొత్త అధ్యాయాన్ని ప్రారంభిస్తున్నాము. Forevermark Diamond Jewellery అనేది కాలాతీత అందం, ఆధునిక కళాత్మకత మరియు అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా, మహిళలను వారి అన్ని వైభవాలతో జరుపుకోవడం గురించి అని శాండ్రిన్ కన్సెయిలర్ అన్నారు.
 
న్యూఢిల్లీలోని సౌత్ ఎక్స్‌‌టెన్షన్ 1లో ఉన్న కొత్త ఫ్లాగ్‌షిప్ Forevermark స్టోర్ విలాసవంతమైన రిటైల్ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. ప్రతీసారి కచ్చితంగా సందర్శించాలనే స్థలం. ఈ స్టోర్ అంతర్జాతీయ డిజైన్‌ను కాలాతీత చక్కదనంతో మిళితం చేస్తుంది, ప్రతి టచ్ పాయింట్‌లో మహిళల వ్యక్తిత్వం, స్వీయ వ్యక్తీకరణను జరుపుకుంటుంది. ప్రతి సేకరణ బ్రాండ్ యొక్క కళాత్మకత, హస్తకళను ప్రతిబింబిస్తుంది, జీవితంలోని అర్థవంతమైన క్షణాలను గుర్తించేటప్పుడు ప్రేరణ, ఉద్ధరణ కోసం రూపొందించబడింది. ఇన్-స్టోర్ అనుభవాన్ని పూర్తి చేయడానికి, Forevermark దాని రిఫ్రెష్ చేసిన ఇ-కామర్స్ ప్లాట్‌ఫామ్‌ను కూడా ఆవిష్కరించింది, నేటి లగ్జరీ వినియోగదారులకు సజావుగా డిజిటల్ ప్రయాణాన్ని అందిస్తుంది. తమ నూతన గుర్తింపు, మెరిసే అరంగేట్రంతో, Forevermark Diamond Jewellery భారతదేశంలో మెరిసే కొత్త ప్రయాణానికి వేదికను ఏర్పాటు చేసింది. ఇది మహిళలు, వారి కథలు మరియు వారిని ప్రకాశింపజేసే అనేక కోణాలను ఆవిష్కరిస్తుంది.

ACB: మిధున్ రెడ్డికి భారీ ఊరట భారీ ఊరట... షరతులతో కూడిన బెయిల్ మంజూరు

ACB: మిధున్ రెడ్డికి భారీ ఊరట భారీ ఊరట... షరతులతో కూడిన బెయిల్ మంజూరుఆంధ్రప్రదేశ్ మద్యం కుంభకోణం కేసులో షరతులతో కూడిన బెయిల్ మంజూరు చేయడంతో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ (వైఎస్ఆర్సీపీ) పార్లమెంటు సభ్యుడు మిధున్ రెడ్డికి భారీ ఊరట లభించింది. విజయవాడలోని అవినీతి నిరోధక శాఖ (ఏసీబీ) కోర్టు సోమవారం ఆయన బెయిల్ పిటిషన్‌ను ఆమోదించింది.

Amoeba: మెదడును తినే అమీబా.. కేరళలో 20మంది మృతి

Amoeba: మెదడును తినే అమీబా.. కేరళలో 20మంది మృతికేరళలో అమీబా కారణంగా 20మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. బ్రెయిన్ ఈటింగ్ అమీబాగా పిలుస్తున్న నాగ్లేరియా ఫౌలెరీ కారణంగా ప్రైమరీ అమీబిక్ మెనింగోఎన్సెఫాలిటిస్ (పీఏఎం) వ్యాధి కారణంగా 69 కేసులు నమోదైనాయి. ఇందులో 20మంది మృతి చెందారు. ఈ వ్యాధికి గురైన వారిలో మూడు నెలల పసికందు నుంచి 91 ఏళ్ల వృద్ధుల వరకు వున్నారు. ఈ అమీబా చెరువులు, నదులు, సరైన క్లోరినేషన్ లేని స్విమ్మింగ్ పూల్‌లో వుంటుంది.

కలివి కోడిని కనుక్కునేందుకు రూ. 50 కోట్లు ఖర్చు చేసిన ప్రభుత్వాలు

కలివి కోడిని కనుక్కునేందుకు రూ. 50 కోట్లు ఖర్చు చేసిన ప్రభుత్వాలుమారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా ప్రకృతిలో నివాసం వుండే ఎన్నో జంతుజీవాలు కనుమరుగవుతున్నాయి. ఇదివరకు ఎక్కడబడితే అక్కడ పిచ్చుకలు కనిపించేవి. కానీ మొబైల్ ఫోన్ల రేడియేషన్ కారణంగా అవి గిలగిలలాడి చచ్చిపోయాయి. చివరికి ఎక్కడో టవర్లు లేని పల్లెటూర్లలోనో లేదంటే అడవుల్లోనో కనిపిస్తున్నాయి. ఇక అసలు విషయానికి వస్తే... అంతరించిపోతున్న అరుదైన పక్షుల్లో కలివికోడి అనేది ఒకటి. ఈ పక్షిని తొలిసారిగా 1848లో పెన్నా నది పరీవాహక ప్రాంతంలో చూసారట. ఆ తర్వాత మళ్లీ 1985లో కనబడిందట.

బంగారు పీఠం తప్పిపోయింది.. ఉన్ని కృష్ణన్ ఇంట్లో దొరికింది.. అసలేం జరుగుతోంది?

బంగారు పీఠం తప్పిపోయింది.. ఉన్ని కృష్ణన్ ఇంట్లో దొరికింది.. అసలేం జరుగుతోంది?శబరిమలలోని బంగారు పీఠం తప్పిపోయింది. అయితే అది స్పాన్సర్ ఉన్నికృష్ణన్ సోదరి ఇంట్లో దొరికిన తర్వాత వివాదం మరింత తీవ్రమైంది. ఈ సంఘటన కుట్ర ఆరోపణలకు దారితీసింది. సమగ్ర దర్యాప్తుకు పిలుపునిచ్చింది. దేవస్వం మంత్రి వి.ఎన్. వాసవన్ సోమవారం మాట్లాడుతూ, ఈ సంఘటనల క్రమం తీవ్రమైన అనుమానాన్ని లేవనెత్తిందని అన్నారు.

Election : అక్టోబర్ 9 నుండి 31 జిల్లాల్లో పోలింగ్- మార్గదర్శకాలు జారీ

Election : అక్టోబర్ 9 నుండి 31 జిల్లాల్లో పోలింగ్- మార్గదర్శకాలు జారీతెలంగాణ రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం గ్రామీణ స్థానిక సంస్థ ఎన్నికల షెడ్యూల్‌ను ప్రకటించింది. అక్టోబర్ 9 నుండి 31 జిల్లాల్లో పోలింగ్ జరుగుతుంది. కఠినమైన మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ మార్గదర్శకాల ప్రకారం 1.67 కోట్లకు పైగా ఓటర్లు MPTCలు, జడ్పీటీసీలు, గ్రామ పంచాయతీలకు ప్రతినిధులను ఎన్నుకుంటారు. రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ (ఎస్ఈసీ) సోమవారం గ్రామీణ స్థానిక సంస్థలకు జరిగే రెండవ సాధారణ ఎన్నికల షెడ్యూల్‌ను విడుదల చేసింది, దీనితో తెలంగాణ అంతటా పోలింగ్‌కు వేదిక ఏర్పడింది.

Sudheer: ముగ్గురు నాయికలుతో సుడిగాలి సుధీర్ హీరోగా హైలెస్సో ప్రారంభం

Sudheer: ముగ్గురు నాయికలుతో సుడిగాలి సుధీర్ హీరోగా హైలెస్సో ప్రారంభంసుడిగాలి సుధీర్ కథానాయకుడిగా 5వ సినిమా నేడు రామానాయుడు స్టూడియోలో లాంఛనంగా ప్రారంభమైంది. వజ్ర వారాహి సినిమాస్ బ్యానర్‌పై శివ చెర్రీ, రవికిరణ్ నిర్మిస్తున్నారు. ప్రసన్న కుమార్ కోట దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రం ముహూర్తపు షాట్ కు వివి వినాయక్ క్లాప్ కొట్టారు. హీరో నిఖిల్ టైటిల్ ను రిలీవ్ చేశారు. హైలెస్సో అనే ఆకట్టుకునే టైటిల్ పెట్టారు. గ్రామీణ నేపథ్యంతో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రంలో శివాజీ విలన్‌గా కనిపించబోతున్నారు.

OG Collections: ఓజీ నాలుగు రోజుల కలెక్లన్లు ప్రకటించిన డివివి ఎంటర్ టైన్ మెంట్

OG Collections: ఓజీ నాలుగు రోజుల కలెక్లన్లు ప్రకటించిన డివివి ఎంటర్ టైన్ మెంట్కాగా, ఈ చిత్రం మొదటి వారాంతంలో అనగా 4 రోజులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 252 కోట్లు వసూలు చేసిందని డీవీవీ ఎంటర్ టైన్ మెంట్ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది. పవన్ కళ్యాణ్ చిత్రానికి అత్యధిక కలెక్షన్లలో ఒకటిగా నిలిచింది, ఇది అతని బాక్సాఫీస్ స్టామినాను పునరుద్ఘాటించింది. మరో వైపు ఈ సినిమాకు ఫ్యామిలీస్ రావడం ప్రారంభిస్తే మరింతగా పెరిగే అవకాశముందని నిర్మాణ వర్గాలు తెలియజేస్తున్నాయి.

Sonakshi Sinha: జటాధర లో సోనాక్షి సిన్హా పై ధన పిశాచి సాంగ్ చిత్రీకరణ

Sonakshi Sinha: జటాధర లో సోనాక్షి సిన్హా పై ధన పిశాచి సాంగ్ చిత్రీకరణసుధీర్ బాబు, సోనాక్షి సిన్హా ప్రధాన పాత్రలలో నటిస్తున్న మోస్ట్ ఎవైటెడ్ సూపర్ నేచురల్ మైథలాజికల్ థ్రిల్లర్ జటాధర. ద్విభాషా చిత్రానికి వెంకట్ కళ్యాణ్, అభిషేక్ జైస్వాల్ దర్శకత్వం వహించారు. హై-ఆక్టేన్ విజువల్స్, పౌరాణిక ఇతివృత్తాలతో ఈ చిత్రం గ్రేట్ సినిమాటిక్ ఎక్స్ పీరియన్స్ అందించబోతుంది.

మాజీ ప్రియురాలిని మరవలేకపోతున్నా.. ఆర్థిక ఒత్తిడిలో కూడా ఉన్నాను.. డైనింగ్ ఏరియాలో ఉరేసుకుని..?

మాజీ ప్రియురాలిని మరవలేకపోతున్నా.. ఆర్థిక ఒత్తిడిలో కూడా ఉన్నాను.. డైనింగ్ ఏరియాలో ఉరేసుకుని..?టాలీవుడ్ నటి సోహానీ కుమారి కాబోయే భర్త సవాయి సింగ్ జూబ్లీహిల్స్‌లోని తమ ఫ్లాట్‌లో ఆత్మహత్య చేసుకుని మరణించారు. అతను డైనింగ్ ఏరియాలో ఉరివేసుకుని కనిపించాడు. మరణానికి ముందు, సవాయి సింగ్ తన గత తప్పులతో బాధపడుతున్నానని అంగీకరిస్తూ ఒక సెల్ఫీ వీడియోను రికార్డ్ చేశాడు. రాజస్థాన్‌కు చెందిన సోహానీ కుమారి ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో సవాయి సింగ్‌ను కలిశారు. వారి స్నేహం త్వరలోనే సంబంధంగా మారింది. గత సంవత్సరం జూలైలో వారు నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారు. అప్పటి నుండి.. ఈ జంట జూబ్లీహిల్స్ ప్రశాసన్ నగర్‌లోని అద్దె అపార్ట్‌మెంట్‌లో కలిసి నివసిస్తున్నారు.

Chiru: భారతీయుడికి గర్వకారణమైన క్షణం : చిరంజీవి, మోహన్ లాల్, నిఖిల్

Chiru: భారతీయుడికి గర్వకారణమైన క్షణం : చిరంజీవి, మోహన్ లాల్, నిఖిల్టీమ్ ఇండియాను అభినందించడానికి తన సోషల్ మీడియా టైమ్‌లైన్‌లను తీసుకుంటూ, చిరంజీవి ఇలా అన్నారు, ఏషియా ఫైనల్ కప్ లో పాకిస్తాన్‌పై ఎంత అద్భుతమైన విజయం. టీమ్ ఇండియా పోరాట స్ఫూర్తి, శ్రేష్ఠత మరియు ప్రశాంతతను చూపించింది! TilakV9 తన అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్‌కు అభినందనలు. ప్రతి భారతీయుడికి గర్వకారణమైన క్షణం! జై హింద్ అంటూ పోస్ట్ చేశారు.
