ఉత్తమ పోషకాహారం నాణ్యమైన పదార్థాలతో ప్రారంభమవుతుంది. భారతదేశంలో పెరుగుతున్న పోషక ఉత్పత్తుల డిమాండ్ను తీర్చడంలో సహాయపడటానికి, ప్రపంచ ఆరోగ్య సంరక్షణ సంస్థ అబాట్, అధిక-నాణ్యత గల పాల సరఫరా చాలా అవసరమని గుర్తించింది. ఈ లక్ష్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని, 2022లో అబాట్ అంతర్జాతీయ లాభాపేక్షలేని సంస్థ టెక్నోసర్వ్ భాగస్వామ్యంలో ప్రాజెక్ట్ క్షీర్సాగర్ను ప్రారంభించింది. ఈ దీర్ఘకాలిక అభివృద్ధి కార్యక్రమం భారతదేశంలోని పాడి రైతులకు మద్దతు ఇవ్వడమే కాకుండా, వారి జీవనోపాధిని మెరుగుపరచడం, స్థిరమైన ముడి పాల సరఫరా గొలుసును ఏర్పరచడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈరోజు, అబాట్ పోషక ఉత్పత్తులపై ఆధారపడే భారతీయ రైతులు, కుటుంబాల జీవితాల్లో ఈ కార్యక్రమం చూపిస్తున్న సానుకూల ప్రభావాన్ని పంచుకుంటుంది.
మహారాష్ట్ర, ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక మరియు తమిళనాడుల్లో ప్రారంభించబడిన ప్రాజెక్ట్ క్షీర్సాగర్, బ్యాంకు ఖాతాలను తెరవడానికి, ఉపాధి అవకాశాలను కొనసాగించడానికి, వారి వ్యాపారాన్ని పెంచుకోవడానికి ఆర్థిక అక్షరాస్యత, పాడి పరిశ్రమ నిర్వహణ ఉత్తమ పద్ధతుల్లో శిక్షణ పొందడంలో రైతులకు సహాయం చేయడం ద్వారా వారిపై పెట్టుబడి పెడుతుంది. ఈ పని భారతదేశంలోని పాడి రైతులకు మద్దతు ఇవ్వడానికి గత దశాబ్దంలో అమలు చేయబడిన మునుపటి ప్రాజెక్టులపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
అబాట్, టెక్నోసర్వ్ రైతులతో కలిసి పాల ఉత్పత్తిని మరింత మెరుగుపరచడానికి, పోషకాలతో కూడిన పశువుల దాణాను అందించడానికి, పశుపోషణ పద్ధతులను మెరుగుపరచడానికి వారిని మార్గనిర్దేశం చేయడానికి కృషి చేస్తున్నాయి. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా, గ్రామాల్లో విశ్వసనీయ శీతల గిడ్డంగుల కోసం 130 పాల సేకరణ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు, రైతులకు నాణ్యమైన పాలను అందించడమే కాకుండా, వారి ఆదాయాన్ని కూడా గణనీయంగా పెంచడంలో తోడ్పడుతుంది.
ఈ చొరవ స్థానిక వ్యవసాయ సమాజానికే కాకుండా, అబాట్ పోషక ఉత్పత్తులపై ఆధారపడిన కుటుంబాలకు కూడా ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది, అని మిస్టర్. జాయ్దీప్ దత్తా, కంట్రీ డైరెక్టర్, టెక్నోసర్వ్ ఇండియా పేర్కొన్నారు. ప్రామాణిక పాడి పద్ధతులను అనుసరించడం ద్వారా, భారతీయ రైతులు పాల నాణ్యతను, ఉత్పాదకతను గణనీయంగా పెంచడంతో పాటు, తమ ఆదాయాలను పెంపొందించుకుంటూ విలువైన జ్ఞానాన్ని పొందుతున్నారు.
ఇప్పటివరకు అబాట్ 12,000 కంటే ఎక్కువ పాడి రైతులను భాగస్వామ్యం చేసుకుని మరింత స్థిరమైన సరఫరా గొలుసు నిర్మాణానికి దోహదపడింది. 1,000 కంటే ఎక్కువ పొలాల్లో అత్యుత్తమ పద్ధతులను అమలు చేయడం ద్వారా యాంటీబయోటిక్ వాడకాన్ని తగ్గించి, జంతు సంరక్షణ ప్రమాణాలను మెరుగుపరచడం ద్వారా సుమారు 51,000 పాడి జంతువులకు లాభం చేకూరింది. ఈ ప్రాజెక్ట్ పశువైద్య ఖర్చులను 60% తగ్గించడంతో పాటు, పాల ఉత్పత్తిని 55% పెంచడంలో సహాయపడింది.
క్షీర్సాగర్ ప్రాజెక్ట్ మా పోషకాహార వ్యాపారానికి మాత్రమే కాకుండా, స్థానిక వ్యవసాయ సమాజానికి కూడా విలువను చేర్చుతుంది అని మిస్టర్. శిబాసిష్ ప్రమాణిక్, సరఫరా గొలుసు డైరెక్టర్, అబాట్ న్యూట్రిషన్ బిజినెస్ ఇండియా అన్నారు. ఈ చొరవ కుటుంబ వ్యాపారాల అభివృద్ధికి తోడ్పడటమే కాకుండా, భవిష్యత్ తరాలకు అవకాశాలను సృష్టిస్తోంది. అదేవిధంగా, మా పోషక ఉత్పత్తుల కోసం అధిక-నాణ్యత గల పాలను స్థానికంగా సేకరించడానికి ఇది అనుమతిస్తోంది. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మా పాలపొడి అవసరాల్లో 60% రైతుల నుండి నేరుగా సేకరించాలనే మా లక్ష్యం, ఇది మా ఉత్పత్తులపై ఆధారపడే కుటుంబాలకు నిజమైన విలువను అందిస్తుంది.
భారతదేశంలో స్థిరమైన మరియు స్థితిస్థాపక పాల సరఫరా గొలుసును రూపొందించడంలో ఈ ప్రాజెక్ట్ కీలకంగా నిలుస్తోంది. వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం, రైతుల విద్య మరియు లక్ష్య పెట్టుబడుల ద్వారా, అబాట్ జీవనోపాధిని మెరుగుపరుస్తూ రైతులు, పాడి జంతువులు మరియు వినియోగదారులందరికీ ప్రయోజనం చేకూర్చే సమగ్ర వ్యవసాయ పర్యావరణాన్ని అభివృద్ధి చేస్తుంది.