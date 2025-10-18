హిందీలో అనర్గళంగా మాట్లాడిన ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు.. కొనియాడిన పీఎం
కర్నూలులో జరిగిన సూపర్ జీఎస్టీ-సూపర్ సేవింగ్స్ సమావేశంలో ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు హిందీ ప్రసంగం పట్ల ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ స్పష్టమైన ప్రశంసలు వ్యక్తం చేశారు. బీహార్లో ఎన్డీఏకు చంద్రబాబు చేసిన మద్దతును, ఆయన కృషిని ఆయన ప్రశంసించారు.
బీహార్ అవకాశాల గురించి అనర్గళంగా హిందీ మాట్లాడటం ద్వారా, చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎన్డీఏ కార్యకర్తల హృదయాలను గెలుచుకున్నారని, ఏక్ భారత్ శ్రేష్ట భారత్పై నిజమైన విశ్వాసాన్ని చూపించారని మోదీ ట్వీట్ చేశారు.
ఇదే సమావేశంలో, మోదీ తెలుగు పౌరులను ఆనందపరిచేందుకు తెలుగులో కొన్ని వాక్యాలు కూడా మాట్లాడారు. అయితే, హిందీతో జాతీయ దృష్టిని ఆకర్షించింది చంద్రబాబు స్పీచ్. మోడీ, చంద్రబాబు మధ్య గౌరవం, స్నేహం ట్వీట్లలో స్పష్టంగా కనిపించాయి.
నరేంద్ర మోదీ తన ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యటన తనకు ఎంతో ఆనందాన్ని కలిగించిందని చెప్పారు. లోకేష్ జీఎస్టీ పొదుపు ఆలోచనను యువతలో ఎలా ప్రతిధ్వనించేలా చేశారో కూడా ఆయన ప్రస్తావించారు. విభిన్న ప్రజలను చేరుకోవడానికి బహుళ భాషలలో ప్రసంగించడం ద్వారా ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు తన బహుముఖ నాయకత్వాన్ని మళ్ళీ ప్రదర్శించారు.