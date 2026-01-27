Sachin Tendulkar and Anjali: నేను అంజలి ఒకసారి బల్ల మీద కూర్చుని కొబ్బరి నీళ్లు తాగాం
మాస్టర్ బ్లాస్టర్ సచిన్ టెండూల్కర్ తన సతీమణి అంజలిని ప్రేమ వివాహం చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఆమెతో మాట్లాడటానికి కూడా సచిన్ ఎన్నో కష్టాలు పడ్డాడు. మొబైల్ ఫోన్లు లేని ఆ కాలంలో అంజలితో సచిన్ ల్యాండ్ లైన్లో మాట్లాడేవాడు. ఆమెను తన ఇంటికి తీసుకొచ్చేందుకు సచిన్ పెద్ద డ్రామానే ఆడాడు.
న్యూస్ రిపోర్టర్ అని అబద్ధం చెప్పి మరి ఇంటికి తీసుకొచ్చాడు. ఈ విషయాన్ని సచినే తన ఆటో బయోగ్రఫీ ప్లేయింగ్ ఇట్ మై వేలో పేర్కొన్నాడు. ఇంటర్వ్యూ కావాలని కోరుతూ అంజలిని ఇంటికి రప్పించిన సచిన్.. తొలిసారి ఆమెకు ఇంగ్లండ్ నుంచి తెచ్చిన చాక్లెట్స్ ఇచ్చాడట.
తమ తొలి సమావేశం చాలా త్వరగా ముగిసింది. కానీ ఈ సమావేశం మధుర జ్ఞాపకంగా మిగిలిపోయింది. అంజలి వాళ్ల మారుతి 800 కారులో రెండోసారి కలుసుకున్నామని ఆ బుక్లో రాసుకొచ్చారు.
మెరైన్ డైవ్లో కొబ్బరి బోండా తాగాలని ఉందని చెప్పింది. మా జీవితాల్లో ఒకే ఒక్కసారి ఎయిర్ ఇండియా భవంతి ఎదురుగా బల్ల మీద కూర్చుని కొబ్బరి నీళ్లు తాగాం. ప్రజలు తనను గుర్తు పడుతారని తెలిసి కూడా ఆమె కోసం తాను ఈ సాహసం చేశానని అని సచిన్ టెండూల్కర్ తన బుక్లో రాసుకొచ్చాడు.