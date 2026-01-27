మంగళవారం, 27 జనవరి 2026
Written By ఠాగూర్

స్కాట్లాండ్‌ను వరించిన అదృష్టం... ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్‌కు జట్టు ప్రకటన

scotland team
భారత్, శ్రీలంక దేశాలు ఆతిథ్యమిచ్చే ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ పోటీలు వచ్చే నెలలో ప్రారంభంకానున్నాయి. ఈ పోటీలకు బంగ్లాదేశ్ జట్టు దూరమైంది. భద్రతా కారణాల కారణంగా ఆ జట్టు ఈ టోర్నీలో పాల్గొనడం లేదని తెలిపింది. దీంతో స్కాట్‌లాండ్ క్రికెట్ జట్టుకు అదృష్టం వరించింది. ఫలితంగా ఆ దేశ క్రికెట్ బోర్డు జట్టును ప్రకటించింది. 
 
మొత్తం 15 మంది సభ్యులతో కూడిన టీమ్‌కు రిచీ బెరింగ్టన్ నాయకత్వం వహించనున్నాడు. 2024 ఎడిషన్‌లో ఆడిన వారిలో 11 మంది ఈసారి కూడా ఛాన్స్ దక్కించుకున్నారు. ఎవరైనా ఆటగాడు గాయపడితే వెంటనే జట్టులో చేరేందుకు వీలుగా ఇద్దరిని ట్రావెలింగ్‌ రిజర్వ్‌లు, ముగ్గురిని నాన్ ట్రావెలింగ్ రిజర్వ్‌లుగా ఎంపిక చేశారు. గ్రూప్‌ సిలో ఉన్న స్కాట్లాండ్.. కోల్‌కతా వేదికగా ఫిబ్రవరి 7న వెస్టిండీస్, 9న ఇటలీ, 14న ఇంగ్లాండ్‌తో తలపడనుంది. ఫిబ్రవరి 17న ముంబైలో నేపాల్‌ను ఢీ కొట్టనుంది.
 
భద్రత కారణాల దృష్ట్యా భారత్‌లో మ్యాచ్‌లు ఆడటానికి బంగ్లా నిరాకరించడంతో ప్రస్తుత ర్యాంకింగ్స్‌ ఆధారంగా ఆ స్థానాన్ని స్కాట్లాండ్‌తో భర్తీ చేసిన విషయం తెలిసిందే. స్కాట్లాండ్ ఇప్పటివరకు ఆరుసార్లు (2007, 2009, 2016, 2021, 2022, 2024) ప్రపంచ కప్‌ల్లో ఆడింది. అత్యుత్తమంగా 2021లో సూపర్‌-12 దశకు చేరింది. తమకంటే మెరుగైన జట్లను ఓడించిన చరిత్ర స్కాట్లాండ్‌కు ఉంది.
 
2021 ప్రపంచ కప్‌లో బంగ్లాదేశ్‌, 2022 ఎడిషన్‌లో వెస్టిండీస్‌ను మట్టికరిపించింది. 2024లో ఆస్ట్రేలియాను ఓడించినంత పని చేసింది ఈ జట్టు. స్కాట్లాండ్ నిర్దేశించిన 181 పరుగుల టార్గెట్‌ని ఛేదించడానికి ఆసీస్ చెమటోడ్చింది. 19.4 ఓవర్లలో 5 వికెట్లు కోల్పోయి లక్ష్యాన్ని అందుకుంది. మరి, ఈసారి అనుహ్యంగా చోటు దక్కించుకొన్న ఆ జట్టు ఎవరికి షాకిస్తుందో చూడాలి.
 
స్కాట్లాండ్ జట్టు : రిచీ బెరింగ్టన్ (కెప్టెన్), టామ్ బ్రూస్, మాథ్యూ క్రాస్, బ్రాడ్లీ క్యూరీ, ఒలివర్ డేవిడ్సన్, క్రిస్ గ్రీవ్స్, జైనుల్లా ఇహ్సాన్, మైఖేల్ జోన్స్, మైఖేల్ లీస్క్, ఫిన్లే మెక్‌క్రీత్, బ్రాండన్ మెక్‌ముల్లెన్, జార్జ్ మున్సే, సఫ్యాన్ షరీఫ్, మార్క్ వాట్, బ్రాడ్లీ వీల్. 
 
ట్రావెలింగ్ రిజర్వ్‌లు: జాస్పర్ డేవిడ్సన్, జాక్ జార్విస్.
 
నాన్-ట్రావెలింగ్ రిజర్వ్‌లు: మెకెంజీ జోన్స్, క్రిస్ మెక్‌బ్రైడ్, చార్లీ టియర్. 

