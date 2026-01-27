మంగళవారం, 27 జనవరి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : మంగళవారం, 27 జనవరి 2026 (12:16 IST)

బంగ్లాదేశ్ జర్నలిస్టులకు వరల్డ్ కప్‌లో ఆ అనుమతి లేదు.. ఐసీసీ నిర్ణయం

2026 టీ20 ప్రపంచ కప్‌లో బంగ్లాదేశ్ స్థానంలో స్కాట్లాండ్‌ను చేర్చాలన్న ఐసీసీ నిర్ణయం వివాదాన్ని ముగించలేదు. క్రీడల ఉన్నత పాలక మండలి ఇప్పుడు తమ జర్నలిస్టుల అక్రిడిటేషన్ దరఖాస్తులను తిరస్కరించాలని నిర్ణయించిందని బంగ్లాదేశ్‌కు చెందిన పలు మీడియా సంస్థలు నివేదించాయి. 
 
తమ టీ20 ప్రపంచ కప్ మ్యాచ్‌లను శ్రీలంకకు మార్చాలన్న ఐసీసీ నిర్ణయానికి వ్యతిరేకంగా బంగ్లాదేశ్ బహిరంగంగా నిలబడటంతో, ఫిబ్రవరి 7 నుండి భారతదేశం, శ్రీలంకలో జరగనున్న ఈ టోర్నమెంట్‌లో మీడియా బాధ్యతలను నిర్వర్తించకుండా వారి జర్నలిస్టులను నిషేధించినట్లు సమాచారం. 
 
ఈ విషయాన్ని బీసీబీ మీడియా కమిటీ చైర్మన్ అమ్జాద్ హుస్సేన్ ధృవీకరించారు. బంగ్లాదేశ్ నుండి 130 నుండి 150 మంది జర్నలిస్టులు T20 ప్రపంచ కప్ 2026 కోసం అక్రిడిటేషన్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నారని పేర్కొన్నారు. వారందరికీ ఐసీసీ అక్రిడిటేషన్ నిరాకరించింది. దీంతో వరల్డ్ కప్ టోర్నీకి బంగ్లాదేశ్ జర్నలిస్టులందరూ తిరస్కరించబడ్డారని ఆయన తెలిపారు.

