మంగళవారం, 27 జనవరి 2026
  • Follow us
  1. క్రీడలు
  2. క్రికెట్
  3. వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : మంగళవారం, 27 జనవరి 2026 (11:45 IST)

ప్రేమికుల రోజున అభిషేక్ శర్మ, లైలా ఫైసల్ వివాహం.. నిజమేనా?

Abhishek Sharma
Abhishek Sharma
టీమిండియా యువ సెన్సేషన్ అభిషేక్ శర్మ త్వరలోనే పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారంటూ సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న వార్తలు ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ అయ్యాయి. అభిషేక్ శర్మ, లైలా ఫైసల్ అనే అమ్మాయితో పీకల్లోతు ప్రేమలో ఉన్నారని, త్వరలోనే వీరిద్దరూ పెళ్లి పీటలెక్కబోతున్నారని సోషల్ మీడియాలో ఓ పోస్ట్ వైరల్ అవుతోంది. 
 
ముఖ్యంగా ఫిబ్రవరి 14, 2026న వాలెంటైన్స్ డే వీరి వివాహం జరగనుందని ప్రచారం సాగుతోంది. అయితే ఈ విషయంలో అభిషేక్ కానీ, ఆయన కుటుంబం కానీ ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. 
 
అయితే ఫిబ్రవరి 15న పాకిస్థాన్‌తో టీ20 వరల్డ్ కప్ మ్యాచ్ ఉన్న నేపథ్యంలో అంతకుముందు రోజు పెళ్లి చేసుకోవడం సాధ్యం కాదని.. ఇది కేవలం పుకారు మాత్రమేనని క్రీడా విశ్లేషకులు కొట్టిపారేస్తున్నారు.
 
లైలా ఫైసల్ గురించి ప్రజల్లో విపరీతమైన ఆసక్తి నెలకొంది. లైలా ఫైసల్ 2000వ సంవత్సరంలో ఢిల్లీలో జన్మించారు. వారి కుటుంబం కశ్మీర్‌కు చెందినది. ఆమె లండన్‌లోని కింగ్స్ కాలేజీలో సైకాలజీలో గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేశారు. 
 
ఫ్యాషన్ రంగంపై ఉన్న మక్కువతో లండన్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ నుంచి ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ కోర్స్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఆమె ఒక విజయవంతమైన ఫ్యాషన్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్.

ప్రైవేట్ ట్రావెల్ బస్సుకు తప్పిన పెను ప్రమాదం.. 20మంది సేఫ్

ప్రైవేట్ ట్రావెల్ బస్సుకు తప్పిన పెను ప్రమాదం.. 20మంది సేఫ్కావేరి ట్రావెల్స్‌కు చెందిన ఒక ప్రైవేట్ ట్రావెల్ బస్సు మంగళవారం కర్నూలు శివార్లలోని జగన్నాథ గట్టు సమీపంలో ప్రమాదానికి గురైంది. బస్సు రోడ్డు డివైడర్‌ను దాటి ఎదురుగా వస్తున్న వాహనాలు వెళ్లే దారిలోకి వెళ్లడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఆ సమయంలో ఎదురుగా ఏ వాహనం రాకపోవడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది. ఆ బస్సులో 29 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు. వారందరూ సురక్షితంగా బయటపడ్డారు.

చంద్రబాబు కోసం బండ్ల గణేష్ పాదయాత్ర.. కాలినొప్పి.. పరామర్శించిన లోకేష్

చంద్రబాబు కోసం బండ్ల గణేష్ పాదయాత్ర.. కాలినొప్పి.. పరామర్శించిన లోకేష్ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు జైలు నుంచి విడుదలైతే శ్రీవారి మొక్కు తీర్చుకునేందుకు తిరుమలకు పాదయాత్ర చేపట్టిన బండ్ల గణేశ్ కాలి నొప్పి కారణంగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. నారా లోకేశ్ ఆయనతో ఫోన్‌లో మాట్లాడి పరామర్శించారు. పాదయాత్రలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలను వివరించి త్వరగా కోలుకుని మొక్కు పూర్తి చేయాలని ఆకాంక్షించారు.

సాకర్ మైదానంలో సాయుధ కాల్పులు.. 11మంది మృతి.. 12మందికి గాయాలు

సాకర్ మైదానంలో సాయుధ కాల్పులు.. 11మంది మృతి.. 12మందికి గాయాలుసెంట్రల్ మెక్సికోలోని ఆదివారం గువానాజువాటో రాష్ట్రంలో ఒక సాకర్ మైదానంలో సాయుధ కాల్పులు జరపడంతో కనీసం 11మంది మరణించారు. మరో 12 మంది గాయపడ్డారు. ఈ దాడి సలామాంకా పట్టణంలోని ఒక నివాస ప్రాంతంలో జరిగిందని, దీనితో భద్రతా బలగాలు నిందితుల కోసం గాలింపు చర్యలు ప్రారంభించాయని మేయర్ కార్యాలయం నుండి వచ్చిన ఒక ప్రకటన వెల్లడించింది.

బిర్యానీలో నిద్రమాత్రలు కలిపి భర్తను చంపేసిన భార్య.. గుండెపోటు పోయాడని..?

బిర్యానీలో నిద్రమాత్రలు కలిపి భర్తను చంపేసిన భార్య.. గుండెపోటు పోయాడని..?బిర్యానీలో నిద్రమాత్రలు కలిపి భర్తను చంపేసింది భార్య. గుంటూరు జిల్లా దుగ్గిరాల మండలం చిలువూరులో సంచలనం సృష్టించిన భర్త హత్య కేసు మిస్టరీ వీడింది. వివాహేతర సంబంధానికి అడ్డుగా ఉన్నాడని కట్టుకున్న భర్తనే స్నేహితుడు, ప్రియుడితో కలిపి చంపేసింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించి భార్యతో సహా ముగ్గురు నిందితులను అరెస్ట్ చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. వివరాల్లోకి వెళ్తే, చిలువూరు గ్రామానికి చెందిన ఉల్లిపాయల వ్యాపారి లోకం శివనాగరాజు (42) ఈ నెల 18న తన ఇంట్లో అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందాడు. గ్యాస్ సమస్య కారణంగా గుండెపోటుతో సహజంగానే చనిపోయాడని అందరినీ అతని భార్య లక్ష్మీమాధురి నమ్మించే ప్రయత్నం చేసింది.

చైనా మాంజా ప్రాణం తీసింది... తండ్రితో వెళ్తున్న బాలిక మెడకు చుట్టేసింది..

చైనా మాంజా ప్రాణం తీసింది... తండ్రితో వెళ్తున్న బాలిక మెడకు చుట్టేసింది..తెలంగాణలో నిషేధిత చైనీస్ మాంజా మరో ప్రాణాన్ని బలిగొంది. సోమవారం హైదరాబాద్‌లో ఐదేళ్ల బాలిక ఈ మాంజా కారణంగా ప్రాణాలు కోల్పోయింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. తెలంగాణలోని కూకట్‌పల్లి ప్రాంతంలో బాలిక తన తండ్రి, సోదరితో కలిసి మోటార్‌ సైకిల్‌పై ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు ఈ ఘటన జరిగింది. గాలిలో ఎగురుతున్న గాలిపటం మాంజా ఆమె మెడకు చుట్టుకుని తీవ్రమైన కోతకు కారణమైంది. తీవ్ర రక్తస్రావం కారణంగా నిష్విక ఆదిత్య (5) అక్కడికక్కడే మరణించింది.

Watch More Videos

కాస్టింగ్ కౌచ్‌పై మెగాస్టార్: చిరంజీవి గారు వేరే తరం నుండి వచ్చారు.. ఇప్పుడు పరిస్థితి వేరు.. చిన్మయి

కాస్టింగ్ కౌచ్‌పై మెగాస్టార్: చిరంజీవి గారు వేరే తరం నుండి వచ్చారు.. ఇప్పుడు పరిస్థితి వేరు.. చిన్మయిమెగాస్టార్ చిరంజీవి సినీ పరిశ్రమలోని కాస్టింగ్ కౌచ్‌పై సూటిగా, నిజాయితీగా వ్యాఖ్యానించారు. మహిళలు దృఢమైన సూత్రాలతో ఈ పరిశ్రమలోకి ప్రవేశించాలని ఆయన అన్నారు. ఆయన ప్రకారం, ఇది ఇతరులు వారిని ఆసరాగా చేసుకోకుండా నిరోధిస్తుంది. చిరంజీవి ప్రకటన వెలువడిన వెంటనే, నేపథ్య గాయని కూడా అయిన ఫెమినిస్ట్, కార్యకర్త చిన్మయి తీవ్రంగా స్పందించారు. ఆమె సోషల్ మీడియాలో తన అభిప్రాయాలను పంచుకుని, ఈ సమస్యను వివరంగా ప్రస్తావించారు.

Eesha Rebba: తరుణ్ భాస్కర్, ఈషా రెబ్బ పెండ్లి విషయంపై తాజా అప్ డేట్ !

Eesha Rebba: తరుణ్ భాస్కర్, ఈషా రెబ్బ పెండ్లి విషయంపై తాజా అప్ డేట్ !ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః' లో శాంతి క్యారెక్టర్ చేయడం చాలా ఆనందాన్ని ఇచ్చింది అని ఈషా రెబ్బ తెలియజేస్తున్నారు. తరుణ్ భాస్కర్ తో షూటింగ్ లోనే ప్రేమ పరిపక్వత చెందిందని చిత్ర యూనిట్ నుంచి వార్త బయటకు వచ్చింది. ఈ విషయమై దర్శకుడు A R సజీవ్ ముందు ప్రస్తావన వస్తే, అది తనకు తెలీదని తన షూటింగ్ తన పేమిటో తాను చూసుకునేవాడిననీ ప్రేమ సన్నివేశాల్లో వారు సహజంగా నటించేలా చిత్రానికి వన్నె తెచ్చారని క్లారిటీ ఇచ్చాడు.

Lokesh Kanagaraj: రజనీకాంత్-కమల్ హాసన్ చిత్రాల నుంచి తప్పుకోవడానికి కారణమదే: లోకేష్ కనగరాజ్

Lokesh Kanagaraj: రజనీకాంత్-కమల్ హాసన్ చిత్రాల నుంచి తప్పుకోవడానికి కారణమదే: లోకేష్ కనగరాజ్రజనీకాంత్-కమల్ హాసన్ చిత్రాన్ని లోకేష్ కనగరాజ్ 1.5 నెలల స్క్రిప్టింగ్ తర్వాత ఎందుకు వదిలేశాడో వెల్లడించారు; సోషల్ మీడియాలో తగిన పోస్ట్ ను పెట్టారు. అప్పటికే రజనీకాంత్ కూలీ పై నెగెటివ్ టాక్ రావడంతో పలు విమర్శలకు గురయ్యాడు. దానితో పాటు అల్లు అర్జున్, ఖైదీ 2, LCU చిత్రాలను గురించి కూడా లోకేష్ వివరించారు.

Mahesh Babu: ప్రియాంక చోప్రా నటనను ప్రశంసించిన మహేష్ బాబు

Mahesh Babu: ప్రియాంక చోప్రా నటనను ప్రశంసించిన మహేష్ బాబుసూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు, రాజమౌళి కాంబినేషన్ లో రూపుదిద్దుకుంటున్న చిత్రం వారణాసి. ప్రియాంక చోప్రా జోనాస్‌ నాయికగా నటిస్తోంది. ఆమధ్య ఆమెకు సంబంధించిన పోస్టర్ ను కూడా విడుదల చేశారు. కాగా, ప్రియాంక హాలీవుడ్ సినిమాలో నటిస్తోంది. ఆ చిత్రం ది బ్లఫ్. ఇటీవలే ది బ్లఫ్ ట్రైలర్‌ విడుదలైంది. అది చూసిన మహేష్ ఆమె నటనను చూసి రాజీపడని మరియు బలీయమైనది" అని అన్నారు.

Manchu Manoj: రూత్ లెస్, బ్రూటల్ గా డేవిడ్ రెడ్డి లో మంచు మనోజ్

Manchu Manoj: రూత్ లెస్, బ్రూటల్ గా డేవిడ్ రెడ్డి లో మంచు మనోజ్మంచు మనోజ్ నటిస్తున్న కొత్త సినిమా డేవిడ్ రెడ్డి. ఈ సినిమాను వెల్వెట్ సోల్ మోషన్ పిక్చర్స్, ట్రూ రాడిక్స్ బ్యానర్స్ పై నల్లగంగుల వెంకట్ రెడ్డి, భరత్ మోటుకూరి నిర్మిస్తున్నారు. డైరెక్టర్ హనుమ రెడ్డి యక్కంటి రూపొందిస్తున్నారు. బ్రిటీష్ కాలం నాటి బ్యాక్ డ్రాప్ తో ఇంటెన్స్ యాక్షన్ డ్రామా కథతో భారీ పాన్ ఇండియా చిత్రంగా "డేవిడ్ రెడ్డి" సినిమా తెరకెక్కనుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com