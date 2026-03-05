శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా మూడు చిరుతల సంచారం.. పంట పొలాల్లో కనిపించడంతో రైతులు పరార్
శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా, వ్యవసాయ పొలాల్లో మూడు చిరుతలు కనిపించడంతో రైతులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. గురువారం మధ్యాహ్నం, శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా గుడిబండ మండలంలో పులుల సంచారం ఆ ప్రాంతంలో పనిచేస్తున్న స్థానిక రైతులలో భయాన్ని సృష్టించింది.
చాంద్ బాషా అనే రైతు మొదట చిరుతలు పొలాల గుండా కదులుతున్నట్లు గమనించి సమీపంలోని ఇతరులకు సమాచారం అందించాడు. వెంటనే, కొంతమంది స్థానిక యువకులు, ప్రజలు వాటిని తరిమికొట్టారు. ఇంకా తమ మొబైల్ ఫోన్లలో చిరుత పులుల సంచారానికి సంబంధించిన వీడియోలను చిత్రీకరించారు. ఇది గ్రామస్తులలో త్వరగా వ్యాపించింది.
మడకశిర నియోజకవర్గంలో ఇటువంటి సంఘటనలు తరచుగా జరుగుతున్నాయని రైతులు చెబుతున్నారు. ఇటీవలి కాలంలో చిరుతలు తరచుగా గ్రామాలకు దగ్గరగా తిరుగుతూ ఆహారం కోసం ఆవులు, మేకలు, గేదెలు, కుక్కలు, పశువులపై దాడి చేస్తున్నాయని రైతులు తెలిపారు.
ఇంకా పొలాల్లో ఒంటరిగా పనిచేసే రైతుల వద్దకు చిరుతలు వస్తే పరిస్థితి ప్రమాదకరంగా మారే అవకాశం ఉందని స్థానికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. చిరుతల కదలికలను పర్యవేక్షించడానికి, గ్రామస్తుల భద్రతను నిర్ధారించడానికి అటవీ శాఖ తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని వారు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.