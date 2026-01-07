బుధవారం, 7 జనవరి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : బుధవారం, 7 జనవరి 2026 (10:48 IST)

శిఖర్ ధావన్‌కు రెండో పెళ్లి.. ఐరీష్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ సోఫీ షైన్‌తో డుం డుం డుం

Shikhar Dhawan
Shikhar Dhawan
టీమిండియా మాజీ క్రికెటర్ శిఖర్ ధావన్ రెండో పెళ్లికి సిద్ధం అవుతున్నాడు. తన ఐరీష్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ సోఫీ షైన్‌‌తో పీకల్లోతు ప్రేమలో మునిగి తేలుతున్న శిఖర్ ధావన్.. ఆమెను మనువాడేందుకు సిద్దమైనట్లు తెలుస్తోంది. ఢిల్లీ-ఎన్‌సీఆర్ ప్రాంతంలో ఫిబ్రవరి మూడో వారంలో జరగనున్న ఈ వివాహానికి భారత క్రికెటర్లు, బాలీవుడ్ తారలు హాజరు కానున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతుంది. అయితే శిఖర్ ధావన్ పెళ్లిపై అధికార ప్రకటన రావాల్సి ఉంది. 
 
2012లో అయేషా ముఖర్జీని పెళ్లి చేసుకున్న ధావన్.. 2023లో ఆమెకు విడాకులు ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. ఐసీసీ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ 2025 మ్యాచ్‌లకు సోఫీ షైన్‌తో శిఖర్ ధావన్ హాజరు కావడంతో వీరి ప్రేమ వ్యవహారం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆ టోర్నీ ముగిసిన కొన్నాళ్లకు శిఖర్ ధావనే స్వయంగా సోషీ షైన్ తన ప్రియ సఖి అని సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పష్టం చేశాడు.

తమ్ముడి పేరున ఆస్తి రాశాడన్న కోపం - తండ్రి, సోదరి, మేనకోడలి అంతం...

తమ్ముడి పేరున ఆస్తి రాశాడన్న కోపం - తండ్రి, సోదరి, మేనకోడలి అంతం...ఆస్తి తగాదాలు, అక్రమ సంబంధాలు మానవ సంబంధాలను దిగజార్చుతున్నాయి. తాజాగా ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో దారుణం జరిగింది. తన పేరున ఆస్తి రాయలేదన్న కక్షతో తండ్రిని, అడ్డువచ్చిన సోదరిని, మైనర్ మేనకోడలిని హత్య చేసి, మృతదేహాలను బావిలోపడేశాడో కిరాతక పెద్ద కుమారుడు. పేరు ముఖేశ్ పటేల్. ఈ కిరాతకుడుని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.

భర్తకు బట్టతల.. విగ్గుపెట్టుకుంటాడన్న విషయం పెళ్లికి ముందు దాచారు.. భార్య ఫిర్యాదు

భర్తకు బట్టతల.. విగ్గుపెట్టుకుంటాడన్న విషయం పెళ్లికి ముందు దాచారు.. భార్య ఫిర్యాదుతన భర్తకు బట్టతల, విగ్గు పెట్టుకుంటాడన్న విషయాన్ని పెళ్లికి ముందు దాచారంటూ ఓ భార్య పోలీసులను ఆశ్రయించింది. అలాగే, విద్యార్హతలు, ఆర్థిక విషయాల్లోనూ మోసం చేశారని, పైగా, ప్రైవేట్ ఫోటోలతో బ్లాక్‌మెయిల్ చేస్తూ శారీరకంగా హింసించాడని ఆమె పోలీసులకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులో పేర్కొంది.

Rakul Preet Singh: హైకోర్టును ఆశ్రయించిన రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ సోదరుడు

Rakul Preet Singh: హైకోర్టును ఆశ్రయించిన రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ సోదరుడునటి రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ సోదరుడు అమన్ ప్రీత్ సింగ్ తనపై నమోదైన ఎఫ్‌ఐఆర్‌ను రద్దు చేయాలని కోరుతూ తెలంగాణ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. డ్రగ్స్ కేసులో పోలీసులు అతడిని ఏ7గా చేర్చారు. అంతర్జాతీయ డ్రగ్స్ ముఠాలతో సంబంధాలు ఉన్నాయనే ఆరోపణలపై ప్రస్తుతం అతని కోసం గాలిస్తున్నారు. అమన్ ప్రీత్ సింగ్ చట్టపరమైన ఉపశమనం కోరుతూ, డ్రగ్స్ సరఫరాదారులతో తనకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని ఖండించారు. అతని పిటిషన్‌పై హైకోర్టు తదుపరి విచారణను జనవరి 9వ తేదీకి వాయిదా వేసింది. ఈ కేసు ఇంకా విచారణలో ఉంది. ఈ కేసు డిసెంబర్ 19న ఈగిల్ టీమ్, మసబ్ ట్యాంక్ పోలీసులు ఒక మాల్‌లో దాడులు నిర్వహించడంతో ప్రారంభమైంది.

కొవ్వూరులో పెను ప్రమాదం తప్పింది.. ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు దగ్ధమైంది

కొవ్వూరులో పెను ప్రమాదం తప్పింది.. ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు దగ్ధమైందికొవ్వూరులో పెను ప్రమాదం తప్పింది. కొవ్వూరు ఫ్లైఓవర్‌పై ఒక ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు అగ్నిప్రమాదంలో పూర్తిగా కాలిపోయింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. ఖమ్మం నుండి విశాఖపట్నం వెళ్తున్న ఆ బస్సు కొవ్వూరు ఫ్లైఓవర్‌పైకి చేరుకున్నప్పుడు, దాని మోటారులో షార్ట్ సర్క్యూట్ ఏర్పడినట్లు సమాచారం. ఈ షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగా ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగడంతో, డ్రైవర్ వెంటనే వాహనాన్ని ఆపేశాడు. బస్సులో ఉన్న ఆరుగురు ప్రయాణికులు, నలుగురు సిబ్బంది ఎలాంటి గాయాలు లేకుండా సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. అగ్నిమాపక సిబ్బంది వెంటనే సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలను అదుపులోకి తెచ్చారు.

పరకామణి కేసులో పోలీసులపై క్రిమినల్ కేసు నమోదు చేయండి : హైకోర్టు

పరకామణి కేసులో పోలీసులపై క్రిమినల్ కేసు నమోదు చేయండి : హైకోర్టుతిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం పరకామణి కేసులో కుమ్మక్కైన పోలీసులపై క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేయాలని ఏపీ హైకోర్టు ఆదేశాలు జారీచేసింది. ఈ కేసు దర్యాప్తును కొనసాగించాలని సీఐడీ, ఏసీబీలకు కోర్టు సూచన చేసింది. ఈ కేసులో నిందితులుగా ఉన్న వారితో పోలీసులు చేతులు కలిపారని సీఐడీ తన నివేదికలో పేర్కొంది. దీంతో ఆ పోలీస్ అధికారులపై కేసు నమోదు చేసి శాఖాపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశిస్తూ తదుపరి విచారణను ఈ నెల 8వ తేదీకి వాయిదా వేసింది. చోరీ ఘటన మినహా దర్యాప్తులో తేలిన ఇతర అంశాలపై సీఐడీ, ఏసీబీ విచారణ కొనసాగించవచ్చని కోర్టు వెసులుబాటు కల్పించింది.

NTR House: చెన్నై లోని ఎన్టీఅర్ ఇల్లు కొనుగోలు చేసిన చదలవాడ శ్రీనివాసరావు.. ఎందుకంటే..

NTR House: చెన్నై లోని ఎన్టీఅర్ ఇల్లు కొనుగోలు చేసిన చదలవాడ శ్రీనివాసరావు.. ఎందుకంటే..చెన్నై లోని ఎన్టీఅర్ ఆస్తులను ఒక్కోటి ఆయన వారసులు అమ్మేస్తున్నారు. హైదరాబాద్ లోని పలు ఆస్తులను కూడా అమ్మేశారు. కానీ ఎన్.టి.ఆర్. చెన్నైలో (మదరాసు)లోని ఇల్లును చాలా బాగా కట్టుకున్నారు. ఆయన అనంతరం చాలా కాలం అది అలానే వుండిపోయింది. ఆ ఇంటిని ఏదైనా చేద్దామని అనుకుంటూనే వున్నారు. కానీ కాలం గడిచిపోయింది. ఆయన అభిమానులు చాలామంది ఆ ఇంటిని కొనుగోలు చేసుకోవాలని ప్రయత్నించారు. అలాంటి వారిలో ఆయనంటే వల్లమాలిన అభిమానం వున్న చదలవాడ శ్రీనివాసరావు ఇటీవలే కొనుగోలు చేశారు. దానికి ప్రజల సందర్శనార్ధం ఉపయోగించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

మెగాస్టార్ చిరంజీవికి ఆపరేషన్ జరిగిందా?

మెగాస్టార్ చిరంజీవికి ఆపరేషన్ జరిగిందా?మెగాస్టార్ చిరంజీవికి ఆపరేషన్ జరిగిందనే ప్రచారం సాగుతోంది. ఆయన గత కొంతకాలంగా మోకాలి సమస్యతో బాధపడుతున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ నెల 12వ తేదీన విడుదలకానున్న "మన శంకర వరప్రసాద్ గారు" మూవీ నిర్మాతలు సుస్మిత, సాహు గారపాటి స్పందించారు. ఈ చిత్రం ప్రమోషన్ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా వారు స్పందించారు.

శర్వా, సాక్షి మధ్య కెమిస్ట్రీ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నారి నారి నడుమ మురారి

శర్వా, సాక్షి మధ్య కెమిస్ట్రీ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నారి నారి నడుమ మురారిశర్వా, రామ్ అబ్బరాజు దర్శకత్వంలో నటిస్తున్న హోల్సమ్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ 'నారి నారి నడుమ మురారి' జనవరి 14న థియేటర్లలోకి రానుంది. ఇప్పటికే ప్రచార కార్యక్రమాలు జోరుగా సాగుతున్నాయి. ఏకే ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌పై అడ్వెంచర్స్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రై. లిమిటెడ్‌తో కలిసి రామబ్రహ్మం సుంకర నిర్మించిన ఈ చిత్రంలో సంయు, సాక్షి వైద్య కథానాయికలుగా నటిస్తున్నారు.

Sushmita: నాన్న గారు బరువు తగ్గడంతో పాటు ఫిట్ నెస్ పై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టారు : సుస్మిత కొణిదెల

Sushmita: నాన్న గారు బరువు తగ్గడంతో పాటు ఫిట్ నెస్ పై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టారు : సుస్మిత కొణిదెలమన శంకర వర ప్రసాద్ గారు మైల్ స్టోన్ ప్రాజెక్ట్. ఈ ప్రాజెక్ట్ చేయడం ఒగ గౌరవంగా భావిస్తున్నాము. నాన్నగారి కోర్ జానర్ లో చేయడం, అనిల్ గారు ఆ జానర్ ని తీసుకోవడం సూపర్బ్. సాహు గారితో జర్నీ బ్యూటీఫుల్. ఇది చాలా ఎంజాయ్ చేస్తూ చేసిన మైల్ స్టోన్ ప్రాజెక్ట్. ఈ కాంబినేషన్ మళ్ళీ కంటిన్యూ కావాలని కోరుకుంటున్నాను అని సుస్మిత కొణిదెల అన్నారు. మరో నిర్మాత సాహు గారపాటి కూడా సినిమా విశేషాలను తెలియజేశారు.

Rukmini Vasanth: టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీ టేల్ ఫ‌ర్ గ్రోన్ అప్స్‌ లో రుక్మిణి వ‌సంత్ లుక్

Rukmini Vasanth: టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీ టేల్ ఫ‌ర్ గ్రోన్ అప్స్‌ లో రుక్మిణి వ‌సంత్ లుక్యష్ మూవీ టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీటేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్ క్రేజీ అప్‌డేట్స్‌తో అంచ‌నాలు రోజు రోజుకీ పెరుగుతూ వ‌స్తున్నాయి. తాజాగా ఈ భారీ యాక్షన్ డ్రామాలో రుక్మిణి వసంత్ ను మెలిస్సా పాత్రలో పరిచయం చేస్తూ లుక్ పోస్ట‌ర్‌ను మేక‌ర్స్ మంగ‌ళ‌వారం రోజున రిలీజ్ చేశారు. పోస్ట‌ర్‌ను గ‌మ‌నిస్తుంటే ఆమె అందంగా, అధికారంతో, ఎలాంటి భయం లేకుండా కనిపించనుందనే పాత్ర‌లో క‌నిపించ‌నుంద‌నే విష‌యం తెలుస్తోంది.
