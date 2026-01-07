శిఖర్ ధావన్కు రెండో పెళ్లి.. ఐరీష్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ సోఫీ షైన్తో డుం డుం డుం
టీమిండియా మాజీ క్రికెటర్ శిఖర్ ధావన్ రెండో పెళ్లికి సిద్ధం అవుతున్నాడు. తన ఐరీష్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ సోఫీ షైన్తో పీకల్లోతు ప్రేమలో మునిగి తేలుతున్న శిఖర్ ధావన్.. ఆమెను మనువాడేందుకు సిద్దమైనట్లు తెలుస్తోంది. ఢిల్లీ-ఎన్సీఆర్ ప్రాంతంలో ఫిబ్రవరి మూడో వారంలో జరగనున్న ఈ వివాహానికి భారత క్రికెటర్లు, బాలీవుడ్ తారలు హాజరు కానున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతుంది. అయితే శిఖర్ ధావన్ పెళ్లిపై అధికార ప్రకటన రావాల్సి ఉంది.
2012లో అయేషా ముఖర్జీని పెళ్లి చేసుకున్న ధావన్.. 2023లో ఆమెకు విడాకులు ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. ఐసీసీ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ 2025 మ్యాచ్లకు సోఫీ షైన్తో శిఖర్ ధావన్ హాజరు కావడంతో వీరి ప్రేమ వ్యవహారం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆ టోర్నీ ముగిసిన కొన్నాళ్లకు శిఖర్ ధావనే స్వయంగా సోషీ షైన్ తన ప్రియ సఖి అని సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పష్టం చేశాడు.